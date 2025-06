Cos'è il cloud hosting?

Dal punto di vista dell'IT aziendale, la flessibilità di un'implementazione rapida che faccia fronte all'evolversi delle esigenze aziendali è fondamentale sia per il cliente che per il fornitore di servizi cloud. In un ambiente interno tradizionale con una lunga storia di implementazioni IT, non è facile per un'organizzazione distribuire una nuova soluzione senza alterare in modo significativo l'infrastruttura IT esistente. Il cloud hosting offre le opzioni e i vantaggi di un'implementazione più rapida con un costo di implementazione e operazioni molto inferiore rispetto a quelli associati alla proprietà e alla gestione dei data center.

Poiché le organizzazioni, dalle startup alle imprese globali, cercano nuove soluzioni digitali per innovare e rimanere competitive, il cloud hosting e altri servizi di cloud computing svolgono un ruolo cruciale nell'adozione continua del cloud. In un rapporto di Acumen Research and Consulting, la dimensione del mercato informatico globale ammontava a 495,3 miliardi di dollari nel 2022 e si stima che raggiungerà una dimensione di mercato di 2.495,2 miliardi di dollari entro il 2032, crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,8% dal 2023 al 2032.1