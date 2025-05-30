8 minuti
Il Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) è una raccolta di documentazione, linee guida all'implementazione, best practice e strumenti progettati per aiutare ad accelerare i percorsi di adozione del cloud.
Fornisce un approccio strutturato per aiutare le organizzazioni a pianificare, costruire e ottimizzare i propri cloud, riducendo al minimo il rischio aziendale.
Il Cloud Adoption Framework fornisce una roadmap completa per la creazione di un modello operativo cloud che supporta le organizzazioni in qualsiasi fase del loro percorso verso il cloud computing. CTO, cloud architect, amministratori IT e stakeholder si affidano al framework per guidare una transizione fluida al cloud, contribuendo ad allineare la tecnologia agli obiettivi e ai risultati aziendali.
Il Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) è stato sviluppato in risposta alla crescente domanda di trasformazione digitale e alla necessità di utilizzare appieno il potenziale della tecnologia cloud. Via via che le organizzazioni accelerano i percorsi digitali, l'adozione del cloud diventa essenziale per migliorare l'agilità e la scalabilità, così come per abilitare funzionalità come l'automazione dei processi e l'analytics dei dati in tempo reale.
Un driver chiave alla base del framework è la crescente pressione sulle aziende affinché modernizzino le proprie operazioni. Il cloud svolge un ruolo critico nel consentire questa modernizzazione, poiché offre soluzioni flessibili e scalabili che supportano obiettivi come l'efficienza operativa e l'innovazione. Il CAF fornisce una guida personalizzata per aiutare le organizzazioni a spostare i workload sul cloud in modo sicuro, conforme ed economico.
Le sfide di questa adozione vanno spesso oltre la tecnologia. I team potrebbero incontrare resistenze dovute al cambiamento di ruoli e workflow e il CAF include strategie di gestione del cambiamento per facilitare questa transizione. Anche le lacune nelle competenze sono comuni e il framework aiuta le organizzazioni a valutare le esigenze di formazione e personale per sviluppare competenze interne sul cloud.
I sistemi legacy possono complicare ulteriormente gli sforzi di migrazione al cloud. Il CAF fornisce strumenti e metodologie per valutare le dipendenze e progettare soluzioni tecniche adeguate. Inoltre, aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità nelle prime fasi del processo, riducendo i rischi con la scalabilità del cloud.
La gestione dei costi del cloud è un'altra preoccupazione. Con il passaggio ai modelli pay-as-you-go, molte organizzazioni hanno difficoltà a mantenere la visibilità e il controllo. Il CAF introduce pratiche di governance e gestione finanziaria per migliorare la supervisione e allineare la spesa alle priorità aziendali.
Il CAF offre vantaggi pratici che supportano le operazioni cloud e il processo decisionale nel lungo periodo. I vantaggi fondamentali includono:
Il CAF semplifica la transizione al cloud fornendo indicazioni chiare per la gestione del cloud pubblico e di altri servizi e risorse basati sul cloud e on-premise.
Stabilendo delle pratiche per la coerenza tra team e reparti, il CAF abbatte i silos operativi. Garantisce che gli ambienti cloud siano gestiti attraverso un approccio unificato, migliorando l'efficienza e il coordinamento.
Il CAF accelera l'adozione del cloud utilizzando metodologie e best practice comprovate. Questa funzionalità riduce l'implementazione per tentativi ed errori e supporta una realizzazione più rapida dei benefici, come il supporto di casi d'uso del cloud pubblico come l'allocazione dinamica delle risorse.
Il CAF integra la conformità e la sicurezza in tutte le fasi del percorso verso il cloud. Incorpora anche modelli di governance e framework di sicurezza per ambienti di cloud computing, aiutando a proteggere i dati e gli asset critici sin dall'inizio.
Il CAF fornisce pianificazione e gestione finanziarie strutturate per una migliore prevedibilità dei costi e un ROI migliore durante tutto il percorso delle soluzioni cloud (ad esempio, l'ottimizzazione dei workload in esecuzione su macchine virtuali).
L'Azure Cloud Adoption Framework (CAF) fornisce un approccio strutturato alla trasformazione cloud attraverso sei fasi interconnesse. Ogni fase si basa sulla precedente, creando una metodologia sistematica che riduce il rischio, massimizzando al contempo il valore aziendale.
Le seguenti sei fasi sono progettate per contribuire a creare un processo di migrazione ottimale e consentire alle organizzazioni di personalizzare strategie di adozione del cloud di successo:
La fase di strategia stabilisce le basi per un piano di adozione del cloud allineando le iniziative tecnologiche a obiettivi aziendali specifici. La fase di strategia include anche lo sviluppo di modelli finanziari completi che dimostrino il business case per l'adozione del cloud, aiutando gli stakeholder a comprendere sia i costi che i benefici della trasformazione.
La fase di pianificazione trasforma la strategia in azione valutando le risorse digitali, comprese applicazioni, dati e infrastruttura IT, e valutando se l'organizzazione è pronta per i cambiamenti futuri.
I team creano inventari dettagliati degli asset esistenti mentre analizzano le competenze attuali e identificano le lacune nelle funzionalità. Il risultato è una roadmap completa che include stime temporali, risorse, proiezioni di budget e valutazioni dei rischi, fungendo da blueprint per l'esecuzione nelle fasi successive.
La fase di prontezza stabilisce le basi tecniche attraverso le zone di destinazione di Azure, ovvero ambienti preconfigurati progettati secondo le best practice per la sicurezza, la governance e la scalabilità. Le organizzazioni implementano configurazioni di base per la gestione delle identità e degli accessi (IAM), i controlli degli accessi basati sui ruoli e le policy di governance che si adattano all'ambiente cloud in espansione. Questa fase include la convalida tramite implementazioni pilota per testare le configurazioni e risolvere eventuali problemi fondamentali prima dell'inizio dell'adozione su larga scala.
La fase di adozione comprende due percorsi paralleli: migrazione e innovazione.
La fase di governo implementa policy, processi e controlli per mantenere l'ordine e la conformità durante la scalabilità dell'ambiente cloud. Le organizzazioni stabiliscono metodologie di governance che bilanciano la flessibilità operativa con la supervisione. Le regolari valutazioni dei benchmark valutano lo stato attuale rispetto agli standard di settore, mentre il framework di governance del cloud fornisce approcci coerenti alla gestione delle policy e all'ottimizzazione dei costi.
La fase di gestione stabilisce l'eccellenza operativa attraverso una gestione completa delle risorse cloud e processi di miglioramento continuo. Le organizzazioni definiscono le baseline operative per il monitoraggio, la manutenzione, il backup e disaster recovery e l'ottimizzazione delle prestazioni, comprendendo sia le operazioni della piattaforma per l'infrastruttura sottostante che le operazioni del workload per le singole applicazioni. L'ottimizzazione delle risorse diventa una disciplina continua, con valutazioni regolari per garantire che l'ambiente cloud offra valore adattandosi alle mutevoli esigenze aziendali.
Azure fornisce un ecosistema completo di strumenti per supportare l'implementazione di un Cloud Adoption Framework. Il portale di Azure funge da interfaccia di gestione centrale e offre controlli intuitivi per l'implementazione delle risorse e la gestione continua in un ambiente cloud.
Per le implementazioni standardizzate, i modelli e i blueprint di Azure consentono implementazioni ripetibili in linea con i requisiti organizzativi e le policy di governance.
Azure Migrate svolge un ruolo cruciale nel percorso di migrazione. Fornisce funzionalità di valutazione e migrazione per i workload on-premise, aiutando le organizzazioni a scoprire, valutare e migrare server, database e applicazioni verso Azure con interruzioni minime. Include il supporto per vari sistemi operativi, consentendo alle organizzazioni di migrare facilmente i workload Windows e Linux .
Il CAF si integra perfettamente anche con l'Azure Well-Architected framework, contribuendo a garantire che le implementazioni tecniche soddisfino le best practice consolidate per affidabilità, sicurezza, gestione dei costi, eccellenza operativa ed efficienza delle prestazioni.
Inoltre, i gruppi di risorse di Azure offrono un modo per organizzare e gestire in modo logico le risorse correlate, come macchine virtuali, database e storage, consentendo ai team di implementare, monitorare e mantenere questi asset in modo più efficiente.
L'Azure Cloud Adoption Framework eccelle nell'integrazione con gli ecosistemi tecnologici aziendali esistenti. Per le organizzazioni con infrastruttura on-premise, il framework fornisce indicazioni sulle architetture hybrid cloud che si connettono ai servizi di Azure, creando un'esperienza unificata e su misura per esigenze aziendali specifiche e per i risultati aziendali desiderati.
Dato che oltre il 97% delle organizzazioni gestisce più di un cloud (la maggior parte delle organizzazioni gestisce 10 o più cloud), un approccio multicloud ibrido è diventato critico per le aziende. Il CAF supporta la gestione di ambienti Azure insieme ad altre piattaforme cloud, tra cui Amazon Web Services (AWS), Google Cloud e IBM Cloud. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe utilizzare Azure per i workload delle applicazioni, mantenendo IBM Cloud per i workload specializzati sui sistemi legacy che beneficiano delle funzionalità enterprise di IBM.
L'integrazione enterprise si estende anche alla connessione dei servizi di Azure con sistemi ERP come SAP, piattaforme GRC come Salesforce e altri sistemi critici. Il framework include strategie per l'integrazione delle piattaforme di dati, che consentono alle organizzazioni di creare ecosistemi di dati completi che collegano l'IT on-premise con l'analytics, l'AI e altre funzionalità di Azure.
Il CAF affronta anche l'integrazione DevOps guidando come incorporare i servizi di Azure nelle pipeline CI/CD senza interrompere gli strumenti e i processi esistenti.
Consentendo una perfetta integrazione tra piattaforme cloud, sistemi on-premise e applicazioni aziendali, l'Azure Cloud Adoption Framework rafforza la strategia generale di migrazione al cloud. Questa integrazione garantisce che le migrazioni non siano eventi tecnici isolati, quanto piuttosto siano allineate ai processi aziendali e agli obiettivi operativi, riducendo la complessità, evitando le interruzioni e accelerando l'innovazione aziendale in un'organizzazione.
