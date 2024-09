Dopo un processo di valutazione approfondito, Glen Dimplex ha scelto la nuova generazione ERP SAP S/4HANA® come base per i processi aziendali integrati. "Consideriamo SAP S/4HANA il migliore della categoria quando si tratta di funzionalità ERP di base come la supply chain, la produzione e la gestione del magazzino", conferma Munro.

"Oltre a soddisfare tutti i nostri requisiti operativi fondamentali, SAP S/4HANA offre analitiche in tempo reale attraverso un'esperienza utente estremamente intuitiva. La possibilità di convertire in pochi secondi i nostri ricchi dati operativi in utili informazioni di business intelligence è stato un altro dei motivi principali per cui abbiamo scelto SAP S/4HANA".

Per massimizzare il valore aziendale del suo investimento in SAP S/4HANA e ridurre il rischio di interruzioni nel suo percorso di trasformazione, Glen Dimplex ha incaricato IBM® Consulting di contribuire a trasformare in realtà la sua visione di operazioni globali integrate. Oltre a offrire servizi di consulenza a supporto della progettazione di nuovi workflow operativi in SAP S/4HANA, IBM ha proposto un'architettura IT performante, scalabile e ad alta disponibilità a supporto della nuova soluzione, basata sul cloud Microsoft AzureExternal Link (link esterno a ibm.com).

"IBM ha ottenuto ottimi risultati rispetto ai nostri criteri di selezione fondamentali, ma ciò che li ha davvero distinti è stata l'esperienza e la professionalità del team", afferma Munro. “Nel corso della RFP, IBM si è presa il tempo necessario per ascoltare le nostre richieste e presentare una soluzione che rispondesse esattamente alle nostre specifiche esigenze operative. Inoltre, le alleanze strategiche tra IBM, SAP e Microsoft ci hanno dato la certezza di ricevere un'assistenza adeguata ogni volta che ne avessimo avuto bisogno".

Grazie a una serie di seminari con IBM e altri leader nel suo settore, Glen Dimplex ha progettato workflow integrati in SAP S/4HANA. Utilizzando acceleratori IBM come IBM Blueworks Live, l'azienda ha modellato rapidamente i nuovi processi e identificato i modi ottimali per implementarli nella soluzione SAP.

In stretta collaborazione con IBM, Glen Dimplex ha iniziato la sua implementazione mondiale di SAP S/4HANA dalle sue attività in Irlanda, introducendo per la prima volta processi come record-to-report, order-to-cash e procure-to-pay su un'unica piattaforma. La soluzione ha inoltre abilitato funzionalità di distribuzione avanzate per Glen Dimplex, tra cui la pianificazione della domanda e della supply chain e la gestione dei trasporti.

Il progetto Causeway incorpora una vasta gamma di soluzioni SAP, tra cui SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA®, SAP Integrated Business Planning e SAP Process Orchestration. La suite è completamente integrata con le applicazioni di terze parti di Glen Dimplex per l'interscambio elettronico dei dati (EDI) e la logistica, nonché con Microsoft Dynamics 365 for Commerce e altre piattaforme di e-commerce utilizzate in tutta l'azienda.

Dopo il successo dell'implementazione iniziale di SAP S/4HANA, Glen Dimplex ha portato avanti il lancio globale del programma Causeway. Un anno dopo il go-live in Irlanda, l'azienda ha ampliato le soluzioni SAP per supportare le sue attività di riscaldamento e ventilazione che includono più siti di produzione e deposito nel mondo. Successivamente, l'azienda ha implementato le soluzioni nelle restanti unità aziendali in Scandinavia e nelle Americhe. Nella prossima versione del progetto, IBM e Glen Dimplex implementeranno la soluzione SAP per le soluzioni termiche di Glen Dimplex in Germania.

"Tutte le implementazioni dopo il lancio iniziale in Irlanda sono avvenute durante il periodo COVID-19, il che significava che quasi tutto il lavoro doveva essere svolto da remoto", aggiunge Munro. "Nonostante questa sfida, le implementazioni sono state un grande successo. Anche se stavamo abilitando molte funzionalità completamente nuove, ad esempio un'esperienza di e-commerce per le nostre attività di Glen Dimplex Americas, tutto ha funzionato senza problemi sin dal primo giorno".

Oggi, Glen Dimplex utilizza SAP BW/4HANA e Microsoft Power BI per consentire ai dipendenti di esplorare i dati aziendali in SAP S/4HANA in modo semplice e veloce. Integrando la soluzione SAP con Microsoft Dynamics 365 for CRM, Glen Dimplex sta anche consentendo ai suoi dipendenti di lavorare in modo più efficiente e di offrire soluzioni sostenibili ai nuovi clienti internazionali.

Munro commenta: “Ora utilizziamo le soluzioni SAP e Microsoft per supportare il processo lead-to-cash per il nostro settore riscaldamento e ventilazione, dall'inizio alla fine. Questi tipi di miglioramenti non sarebbero stati possibili senza le economie di scala di un progetto di trasformazione globale, sostenuto dalle risorse esperte di un partner come IBM Consulting".

Angel del Valle, Chief Information Officer (CIO) di Glen Dimplex, aggiunge: "Causeway è un fattore chiave per la crescita a lungo termine del gruppo Glen Dimplex, dato che offre nuove funzionalità aziendali e scalabilità per l'espansione futura. Il fatto di aver distribuito le soluzioni in 18 regioni e di averle utilizzate al 100% da remoto, rende i risultati ottenuti ancora più impressionanti".