Agribusiness globali

Grazie al suo approccio agile fin dalla prima fase del processo di progettazione, l'agribusiness ha completato il modello di back-office globale in meno di otto mesi e ha collaborato con IBM per implementare SAP S/4HANA su Microsoft Azure per un progetto pilota iniziale. Parallelamente, l'azienda ha lanciato le soluzioni SAP Ariba per la gestione degli acquisti e dei contratti alle comunità di utenti in diverse regioni del mondo.

Il portavoce commenta: “non avevamo mai sperimentato prima un progetto globale di questa portata. Avere IBM Services come nostro consulente di fiducia è stato, e continua ad essere, estremamente utile. Il team IBM ha più esperienza in progetti simili ed è stato quindi in grado di fornire indicazioni sul framework per le nostre discussioni interne, suggerire le migliori pratiche e scambiare idee con noi sulle nostre opzioni di progettazione, quando necessario.

"Fortunatamente, il nostro primo anno di implementazioni SAP è andato molto bene e le soluzioni stanno ora supportando una delle nostre più grandi business unit per fatturato. Questo successo dà al team una grande fiducia nella correttezza dei nostri progetti, e questa spinta è estremamente importante nel momento in cui allarghiamo il nostro raggio d'azione per distribuire le soluzioni SAP alla prossima ondata di Paesi nel 2020 e nel 2021".