Oggi, tutti i membri dei team di TM International Logistics che si occupano di finanza, vendite e acquisti utilizzano SAP S/4HANA per gestire il loro lavoro quotidiano, compresi i responsabili decisionali più anziani dell'azienda.

"Con IBM® Consulting, abbiamo fatto il nostro primo passo verso una visione in tempo reale della nostra rete logistica", spiega Abhishek Verma. "Con SAP S/4HANA al centro della nostra attività, abbiamo un motore in tempo reale ad alte prestazioni in grado di supportare i casi d'uso di analytics più impegnativi."

Abhishek Verma commenta: "Abbiamo già accelerato in modo significativo alcuni dei nostri principali report finanziari, aiutando il nostro team contabile a lavorare in modo più produttivo. E grazie al cloud di Azure possiamo accelerare i nostri data backup garantendo al tempo stesso disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la soluzione SAP S/4HANA".

Aggiunge: "Continuando la nostra partnership con IBM® Consulting, stiamo lavorando alla prossima fase della nostra iniziativa di trasformazione. Costruendo integrazioni in tempo reale tra le nostre applicazioni e SAP S/4HANA, otterremo una singola fonte affidabile per una reportistica tempestiva della supply chain. L'obiettivo finale è sviluppare nuovi prodotti e servizi basati sui dati in base a questi insight, che ci consentiranno di soddisfare le aspettative dei clienti e promuovere la crescita aziendale a lungo termine".