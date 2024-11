Medtronic Plc (link esterno a ibm.com) è un'azienda globale di tecnologia sanitaria che sviluppa e produce un'ampia gamma di dispositivi medici. Fondata nel 1949 e con sede centrale a Dublino, Irlanda, la sede operativa di Medtronic è a Minneapolis, Minnesota. L'azienda è riconosciuta come una delle più grandi aziende di dispositivi medici al mondo, fornendo soluzioni in più di 150 paesi. Il suo portfolio comprende dispositivi cardiovascolari, chirurgici, neuroscientifici e per il diabete. La missione dell'azienda, ispirata ai suoi fondatori, è "alleviare il dolore, ripristinare la salute e prolungare la vita". Medtronic è impegnata nell'innovazione e investe regolarmente in ricerca e sviluppo per introdurre dispositivi medici e terapie all'avanguardia in un'ampia gamma di condizioni​.