Ecco 10 modi con cui le aziende sfruttano i servizi di cloud computing pubblico per ottenere risparmi su costi, innovazione e crescita complessiva nel business.

1. Storage

Il cloud storage pubblico consiste in capacità di storage e tecnologia come servizio, che aiuta le organizzazioni a ridurre o eliminare i costi di capitale per la creazione e la manutenzione di funzionalità di storage interne. Memorizzando gli stessi dati aziendali su più macchine, il cloud storage offre la ridondanza necessaria per supportare la continuità aziendale di fronte a un disastro naturale, un'interruzione o altre emergenze.

2. Allocazione dinamica delle risorse

Un cloud pubblico offre alle aziende l'elasticità necessaria per aumentare o diminuire le risorse a seconda delle esigenze aziendali. Ad esempio, un sito di e-commerce con vendite altamente stagionali può espandere rapidamente i propri servizi online con un cloud pubblico. Pagano solo per la capacità aggiuntiva durante i periodi di punta e poi possono ridimensionarsi durante le vendite regolari.

3. Sviluppo e test

Un ambiente cloud pubblico offre un ambiente ideale per sviluppare e testare nuove applicazioni rispetto al tradizionale metodo a cascata, che può essere molto più costoso e richiedere più tempo. Ad esempio, in pochi minuti, gli sviluppatori possono eseguire il provisioning di ambienti di test su macchine virtuali (VM) basate su cloud pubblico. Quando gli sviluppatori terminano di utilizzare un ambiente di test, possono facilmente rimuoverlo.

4. DevOps e applicazioni cloud-native

Un ambiente cloud pubblico supporta applicazioni cloud-native, ovvero programmi software costituiti da più piccoli servizi interdipendenti chiamati microservizi, una parte fondamentale delle pratiche DevOps. Gli sviluppatori utilizzano gli strumenti DevOp per automatizzare lo sviluppo cloud-native e la l'implementazione rapida di software di alta qualità, creando applicazioni containerizzate una sola volta e distribuendole ovunque.

5. Uso limitato di codice

L'uso limitato di codice è un approccio visivo al software caratterizzato da un'interfaccia utente grafica con funzionalità drag and drop che supportano l'automazione del processo di sviluppo. Le piattaforme a uso limitato di codice liberalizzano lo sviluppo delle app per i non addetti ai lavori, ossia utenti con scarsa esperienza di codifica formale. L'uso limitato di codice aiuta le aziende a semplificare i workflow e ad accelerare lo sviluppo di siti web e app mobili, l'integrazione di plug-in esterni e tecnologie di nuova generazione basate su cloud, come l'AI (intelligenza artificiale) e l'apprendimento automatico (ML).

6. Analytics

Con l'aumento dei dati raccolti dai telefoni cellulari, dall'Internet of Things (IoT) e da altri dispositivi intelligenti, le aziende devono analizzare i dati più rapidamente che mai. L'analisi dei big data, l'uso di tecniche analitiche avanzate su set di big data di dimensioni molto grandi e diversificati, è diventata fondamentale per il successo aziendale. Un ambiente di cloud pubblico offre l'infrastruttura di elaborazione e di rete necessaria per supportare i big data, in modo che le aziende possano prendere decisioni più rapide basate sui dati e offrire una migliore esperienza del cliente in tempo reale e su larga scala.

7. Strategia multicloud ibrido

Un cloud pubblico è fondamentale per una strategia multicloud ibrido. Integrando i servizi di cloud pubblico con il cloud privato o l'infrastruttura on-premise, le organizzazioni possono scegliere dove eseguire i workload e selezionare i servizi migliori da diversi CSP. Ad esempio, un istituto finanziario potrebbe voler utilizzare il cloud pubblico per testare e sviluppare nuove applicazioni, mentre distribuisce i workload sensibili alle frodi e soggetti a regolamentazione su un cloud privato ospitato da un CSP dedicato.

8. AI generativa

Con la sua enorme necessità di funzionalità di elaborazione, storage e rete, l'AI generativa ha bisogno del cloud per elaborare i dati in tempo reale e su larga scala. I provider di cloud pubblico offrono alle aziende la funzionalità di accedere ai dati e sfruttare la potenza di elaborazione di più data center distribuiti in grado di supportare workload di AI generativa.

9. Edge computing

L'edge computing avvicina le applicazioni aziendali alle fonti di dati (ad esempio telefoni cellulari, sensori, IoT, dispositivi o server edge locali) per insight più rapidi, tempi di risposta migliori e una migliore larghezza di banda. Ad esempio, i dispositivi edge aiutano a monitorare le operazioni sulle reti elettriche per ridurre gli sprechi nel settore energetico. Un cloud pubblico funziona in sinergia con i servizi edge collegandoli a un cloud pubblico centralizzato o ad altri data center edge. Nella maggior parte dei casi, solo i dati più pertinenti vengono elaborati sull'edge. Al contrario, i dati meno critici vengono inviati a un data center di cloud pubblico primario per l'elaborazione, liberando così risorse di elaborazione per garantire una bassa latenza.

10. Quantum computing

Il quantum computing utilizza hardware informatico, algoritmi e altre tecnologie della meccanica quantum per risolvere problemi complessi. Sebbene il quantum computing per le aziende sia ancora nelle sue fasi iniziali, le organizzazioni di settori che richiedono vaste capacità informatiche (ad esempio chimica, biologia, sanità, finanza) stanno iniziando a sfruttare il suo potenziale per trasformare il modo in cui fanno affari. I provider di servizi cloud pubblici di oggi hanno iniziato a offrire servizi che prevedono il noleggio di macchine quantum, piattaforme per lo sviluppo di algoritmi e applicazioni quantum su larga scala e altro ancora.