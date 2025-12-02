Cos'è il modello di maturità delle API?

Alcuni framework di maturità delle API enfatizzano dimensioni specifiche come sicurezza, reperibilità , manutenibilità o ingegneria della piattaforma. I fornitori di API management, tra cui Kong, Tyk e Curity, offrono modelli di maturità delle API allineati alle proprie soluzioni, aiutando i clienti a valutare i loro progressi nell'adozione di tali piattaforme. Altri modelli hanno una portata più ampia e possono essere applicati a qualsiasi protocollo o architettura.

Le application programming interface (API), che facilitano le connessioni tra servizi e applicazioni separati, sono un pilastro fondamentale di Internet, poiché aiutano gli sviluppatori a utilizzare tecnologie e fonti di dati di terze parti, anziché crearle da zero. Consentono inoltre l'integrazione di risorse, dati, sicurezza dei dati e governance all'interno delle organizzazioni, semplificando le distribuzioni interne e le comunicazioni tra team. Più API possono essere confezionate insieme a librerie, strumenti di interfaccia utente e altri componenti per formare un kit di sviluppo software (SDK), un insieme di strumenti che aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni standardizzate in modo rapido e affidabile.

I modelli di maturità delle API identificano e descrivono specifiche innovazioni strutturali e tecnologiche, nonché best practice strategiche che possono aiutare le organizzazioni a sviluppare sistemi API più sofisticati e robusti, migliorando efficienza, sicurezza e interoperabilità. Servono come una roadmap che aiuta le organizzazioni a decidere a quali innovazioni dare priorità, accelerando lo sviluppo delle API.