In breve, la strategia API aiuta le organizzazioni a progettare e gestire API più efficienti, preziose e sicure. Le funzionalità delle API sono così ampie, varie e in rapida evoluzione che gli stakeholder devono avere una strategia API concreta per mantenere la coesione, l'efficienza e l'efficacia nei progetti API.

Poiché esistono molti tipi di API (e ancora più modi di utilizzo) e svolgono un ruolo così fondamentale nelle aziende moderne, le organizzazioni devono avere una strategia API chiara e completa per mantenere l'ordine nel loro ecosistema digitale, evitare risorse sprecate e rischi di sicurezza e garantire che le loro API offrano il massimo valore aziendale possibile.

Una strategia API robusta può offrire un'esperienza migliore agli sviluppatori, migliorare compatibilità e scalabilità, aiutare le organizzazioni a monetizzare le proprie API e altro ancora. La strategia API è anche una parte importante per raggiungere obiettivi olistici come la trasformazione digitale.