Che cos'è la progettazione API?

Una volta che gli stakeholder hanno una visione chiara di cosa sarà l'API e di come funzionerà, è il momento di iniziare a costruirla. Durante il processo di sviluppo dell'API, gli sviluppatori definiscono gli endpoint; progettano il modello di dati per l'API; si assicurano che l'API aderisca alle politiche di sicurezza API e restituisca codici di stato standard per gli errori; se necessario, implementano meccanismi di autenticazione come intestazioni HTTP, chiavi API, OAuth o token; definiscono i codici di errore, i messaggi e le risposte.



Un'altra parte del processo di sviluppo è la documentazione. Durante la creazione dell'API, tutte le scelte effettuate devono essere riportate in un documento leggibile dall'uomo e dalle macchine. Un documento leggibile dall'uomo è scritto in un linguaggio naturale e facile da capire. Un documento leggibile dalle macchine dovrebbe aderire a una specifica API, come la specifica OpenAPI, che standardizza il formato in modo che sia coerente e in grado di essere integrato nei sistemi futuri.