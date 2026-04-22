I Developer Tools del software IBM Z svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del mainframe, aiutando gli sviluppatori a creare, eseguire il debug, testare, distribuire e monitorare le applicazioni software in modo efficiente ed efficace.
Le funzionalità degli strumenti per sviluppatori di IBM Z sono elencate in diverse categorie di prodotti. Queste includono IA accelerata, test, produttività dello sviluppo, sviluppo cloud-native, software host, linguaggi di programmazione, compilatori ed elaborazione delle transazioni.
Watsonx Code Assistant for Z
Un prodotto assistito dall'AI generativa che accelera la modernizzazione delle applicazioni mainframe con costi inferiori e rischi ridotti. Offre il rilevamento delle applicazioni, l'analisi, il refactoring automatizzato del codice, la conversione da COBOL a Java, la generazione automatizzata di test e la spiegazione del codice.
Integrated Facility for Linux
Un processore per workload Linux su IBM Z e LinuxONE. È supportato dal sistema operativo Linux per IBM Z e IBM LinuxONE, IBM z/VM e KVM. IBM z16 e LinuxONE 4 offrono capacità di elaborazione massiccia, accelerazione del costo e funzionalità leader di settore per la resilienza informatica.
IBM Test Accelerator for Z
Un framework di automazione e generazione di test con supporto per ambienti di sviluppo e test z/OS virtuali on-demand
IBM Virtual Dev and Test for z/OS
Uno strumento che aiuta le aziende a utilizzare il software e il middleware z/OS esistenti su Linux su IBM Z. È progettato per funzionare con l'hardware IBM Z, garantendo che le applicazioni possano spostarsi facilmente tra i sistemi e accelerando lo sviluppo, consentendoti di scalare facilmente le tue attività iniziali di sviluppo, test e formazione.
IBM Z Development and Test Environment
Una piattaforma per lo sviluppo, il test, le demo e la formazione per applicazioni mainframe. Consente di eseguire qualsiasi software z/OS su un sistema on-premise o su un'istanza cloud compatibile con x86 emulando i set di istruzioni IBM Z e utilizzando CP virtuali, I/O e altri dispositivi.
IBM Z Virtual Test Platform
Uno strumento di test che offre la possibilità di spostare il test di integrazione completa all'inizio del ciclo di sviluppo. La sua rivoluzionaria tecnologia consente inoltre agli sviluppatori di testare l'applicazione z/OS in maniera isolata, attraverso un modello di registrazione e riproduzione.
IBM HourGlass
Simula il funzionamento di un orologio per testare le applicazioni mainframe, abilitando la simulazione di data e ora (passate, presenti o future) senza modificare il codice dell'applicazione o richiedere un ambiente di elaborazione separato.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Una suite di strumenti per migliorare la produttività dello sviluppo. Include una scelta di ambienti di sviluppo integrati, strumenti per facilitare l'analisi dei problemi, assistenza per i test unitari, funzioni di build intelligente, distribuzione automatizzata e altro ancora.
Gli utenti possono acquistare Application Delivery Foundation for z/OS separatamente o in un'unica licenza aziendale. Il pacchetto comprende:
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Uno strumento di analisi che aiuta a visualizzare applicazioni, dati e processi su z/OS. Consente ad architetti e sviluppatori di scoprire le dipendenze con un clic, implementare modifiche in sicurezza e tenere aggiornata e accurata la documentazione. Utilizza le funzionalità di IBM Application Discovery for IBM Z e IBM Wazi Analyze per accelerare la modernizzazione delle applicazioni.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
Una semplice utility a riga di comando per il provisioning rapido di ambienti di sviluppo z/OS. Tutti i clienti IBM z/OS V2 possono usufruire di questo toolkit completamente supportato senza costi aggiuntivi.
IBM Rational Programming Patterns
Un IDE collaborativo che fa parte delle soluzioni Jazz Collaborative Lifecycle Management. Offre funzioni di programmazione basate su modelli per una migliore esperienza di codifica e strumenti per l'analisi dell'impatto, il controllo qualità e l'estensibilità, nonché procedure per la migrazione automatica sicura delle applicazioni Pacbase.
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
Una soluzione di sviluppo flessibile per tutte le applicazioni in linguaggio assembly. L'assembler e il toolkit opzionale migliorano la produttività dei programmatori e semplificano lo sviluppo e la manutenzione dei programmi.
IBM z/OS Container Platform
Una piattaforma che aiuta gli utenti ad adottare lo sviluppo cloud-native eseguendo applicazioni UNIX z/OS containerizzate. Gli sviluppatori possono creare e accedere facilmente alle risorse in modalità self-service all'interno di un ambiente sicuro e isolato su z/OS. Include le versioni z/OS degli strumenti essenziali per i container, dalla creazione di immagini all'orchestrazione avanzata.
IBM Z Digital Integration Hub
Un prodotto che garantisce un flusso di informazioni in tempo reale su larga scala, proteggendo gli ambienti di produzione da traffici di richieste imprevedibili e offrendo flessibilità con architetture API e basate su eventi. Consente uno scambio di dati rapido e in tempo reale tra i sistemi di registrazione IBM z/OS e le applicazioni hybrid cloud.
IBM z/OS Connect
Gli utenti possono utilizzare questo software per progettare ed eseguire API conformi OpenAPI per interagire con le applicazioni e i dati z/OS. Crea interfacce OpenAPI 3.0 di consumo in pochi minuti per sbloccare il valore dei tuoi sottosistemi IBM Z con API veramente RESTful.
IBM Wazi as a Service
Una soluzione che consente un’esperienza di sviluppo e test cloud-native per z/OS in IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Con Wazi as a Service, gli sviluppatori di applicazioni possono sviluppare e testare i componenti delle applicazioni z/OS in un ambiente di infrastruttura virtuale “as a Service” in esecuzione sull’architettura IBM Z su IBM Public Cloud.
IBM z/OS Cloud Broker
Un prodotto che fornisce l'accesso a risorse e servizi z/OS da Red Hat OpenShift Container Platform per integrare l'infrastruttura z/OS con ambienti e strategie multi-cloud ibridi.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Una raccolta gratuita di strumenti di sviluppo open source (Git, Curl, GNU Bash, Vim e altri) per z/OS che fornisce gli strumenti di sviluppo software Linux e UNIX più diffusi per z/OS.Permette di utilizzare senza problemi gli strumenti di sviluppo, semplificando l'inserimento e l'integrazione dei talenti.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
Un SDK gratuito che consente al codice COBOL o C/C++ in esecuzione su z/OS di comunicare in modo nativo con un broker Kafka e di trasformarsi tra copybook COBOL ed eventi JSON.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Un SDK gratuito per collegare le applicazioni Node.js alle risorse z/OS. Fornisce un tempo di esecuzione autonomo e una soluzione server-side JavaScript per costruire moduli nativi per Node.js e JavaScript per la piattaforma IBM Z.
IBM Open Enterprise SDK for Python
Un compilatore e interprete Python per IBM z/OS. Aiuta a supportare le applicazioni z/OS scritte in Python, e contribuisce a modernizzare quelle fondamentali sviluppando API, plugin e wrapper per estendere le applicazioni business-critical e velocizzare la consegna.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Un compilatore Go standard di settore ottimizzato per la piattaforma z/OS. Il compilatore Go utilizza le istruzioni attuali di z/Architecture per fornire un'implementazione eccezionale sulla piattaforma z/OS.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Una piattaforma per costruire applicazioni aziendali moderne altamente robuste, scalabili e affidabili. Gli sviluppatori possono creare applicazioni batch e transazionali, microservizi e altro ancora utilizzando le API, le librerie e i framework di Java.
IBM Rational Business Developer
Un IDE basato su Eclipse che semplifica lo sviluppo di applicazioni Web 2.0, mobili, SOA e tradizionali utilizzando l'Enterprise Generation Language (EGL). Consente ai programmatori di utilizzare la tecnologia Java, Java Platform, Enterprise Edition, piattaforme browser, distribuzione cloud, database, sistemi IBM i e IBM Z senza dover apprendere tutte le tecnologie sottostanti.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II è un linguaggio di programmazione per la creazione di programmi che permette di eseguire varie attività di trattamento dei dati commerciali. La Release 3 di IBM DOS/VS RPG II è un miglioramento dell'attuale compilatore DOS/VS RPG II Release 2 principalmente per l'utilizzo interattivo.
Airline Control System V2
Un'interfaccia software tra i programmi applicativi e il sistema operativo z/OS. ALSC viene eseguita come lavoro o task in z/OS. Fornisce strutture di elaborazione delle transazioni in tempo reale per compagnie aeree, banche, hotel e altri settori che generano elevati tassi di transazione e richiedono tempi di risposta rapidi e un'elevata disponibilità del sistema. Tra le applicazioni più comuni vi sono la prenotazione di passeggeri e merci per compagnie aeree e ferrovie, i sistemi di prenotazione alberghiera e l'autorizzazione di carte di credito.
IBM Graphical Data Display Manager
Una famiglia di programmi che fornisce servizi di presentazione nelle applicazioni di elaborazione dei dati host IBM. Questi servizi sono composti da una serie di funzioni per la visualizzazione dei dati sui terminali di visualizzazione IBM e su altri dispositivi.
IBM Rational Host Integration Solution
Una soluzione completa di accesso e modernizzazione dell'host per più ambienti. Accedi alle applicazioni green-screen indipendentemente dalla piattaforma, dalla rete, dalla connettività o dal sistema host.
IBM Host Access Transformation Services
Un servizio che aiuta a estendere le applicazioni terminali mission-critical al web, ai dispositivi mobili, ai portali, ai rich client o come servizi web SOAP o RESTful standard senza toccare l'applicazione esistente. Non richiede riscrittura, refactoring o accesso al codice sorgente dell'applicazione.
IBM Host on-Demand
Un prodotto che fornisce un'emulazione di terminale web-to-host sicura e supporto per la programmazione di applicazioni di accesso all'host da un'unica interfaccia.
È disponibile come prodotto stand-alone o incluso nell'IBM Host Access Client Package e nella soluzione IBM Host Integration.
IBM Personal Communications
Un pacchetto di comunicazione host ed emulazione di terminale per Microsoft Windows. Con un'architettura completa a 64 bit, presenta l'emulazione del terminale virtuale (VT) e il supporto delle applicazioni Systems Network Architecture (SNA) e fornisce una piattaforma per accedere ai dati e alle applicazioni su diversi sistemi host.
È un componente di IBM Host Access Client Package e di IBM Host Integration Solution.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Un prodotto che consolida ed estende Communications Server per AIX, Linux e Linux su IBM Z. Gli utenti vengono connessi alle applicazioni host aziendali e ai dati su reti diverse, siano esse SNA, TCP/IP, intranet, extranet o internet. Ottieni servizi di comunicazione tutto in uno tra postazioni di lavoro e sistemi host.
IBM Host Access Client Package
Gli utenti possono utilizzare questo software per l'accesso remoto e l'emulazione dei terminali degli host z/OS. Fornisce un accesso host flessibile e ininterrotto, comunicazioni ed emulazione di terminale da più dispositivi per utenti di piattaforme Windows, UNIX e IBM Z on-premise o da remoto.
Comprende IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand e IBM Host Access Client Package Extended Edition.
IBM Interactive System Productivity Facility
Un set di strumenti di sviluppo multiforme per IBM Z che fornisce sviluppo di software basato su host, inclusa la gestione della configurazione del software. Manipola il codice sorgente e i dati archiviati su un host e lavora con applicazioni interattive chiamate finestre di dialogo.
COBOL Compiler Family
Compilatori COBOL che aiutano a utilizzare le applicazioni esistenti sulle piattaforme z/OS e AIX.
Fortran Compiler Family
Per lo sviluppo di programmi Fortran complessi, è possibile utilizzare questi compilatori avanzati e ad alte prestazioni.
C and C++ Compiler Family
Compilatori ad alte prestazioni per lo sviluppo di programmi in C/C++ complessi.
PL/I Compiler Family
Compilatori avanzati per l'integrazione delle applicazioni PL/I con le moderne tecnologie web.
IBM Migration Utility for z/OS
Una versione con licenza IBM della famiglia di strumenti di sviluppo COBOL Transiom Software Program Engineering (FS/PenGI) che migra le applicazioni CA Easytrieve Classic e Plus su IBM COBOL. L'utility di migrazione COBOL include il rilevamento, la conversione batch, il test parallelo e il confronto elettronico dell'output. L'analisi delle interruzioni di programma semplifica l'output ai server web sui sistemi IBM Z e sulle piattaforme distribuite.
Rational COBOL Runtime for z/VSE
Un prodotto che consente applicazioni COBOL generate da EGL sulla piattaforma z/VSE, ampliato per consentire la generazione di EGL come sorgente COBOL compilabile e distribuibile su z/VSE.
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