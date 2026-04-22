Un'interfaccia software tra i programmi applicativi e il sistema operativo z/OS. ALSC viene eseguita come lavoro o task in z/OS. Fornisce strutture di elaborazione delle transazioni in tempo reale per compagnie aeree, banche, hotel e altri settori che generano elevati tassi di transazione e richiedono tempi di risposta rapidi e un'elevata disponibilità del sistema. Tra le applicazioni più comuni vi sono la prenotazione di passeggeri e merci per compagnie aeree e ferrovie, i sistemi di prenotazione alberghiera e l'autorizzazione di carte di credito.