z/OS Cloud Broker viene eseguito sull'infrastruttura esistente, proteggendo gli investimenti nell'infrastruttura in esecuzione all'interno del data center e le competenze dei professionisti che la supportano. Con z/OS Cloud Broker, è possibile accedere e implementare i servizi software di cui è stato effettuato il provisioning, resi disponibili tramite IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS, utilizzando in tal modo gli investimenti esistenti nel middleware z/OS.