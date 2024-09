IBM Communications Server for Data Center Deployment consolida ed estende Communications Server for AIX, Linux e Linux su IBM Z.Collega gli utenti alle applicazioni e ai dati host aziendali su reti diverse: SNA, TCP/IP, intranet, extranet o internet.Ottieni servizi di comunicazione tutto in uno tra postazioni di lavoro e sistemi host.



Communications Server for Data Center Deployment ti consente di scegliere le applicazioni in base alle esigenze aziendali, non ai protocolli di rete.È una buona base per sistemi piccoli a singolo processore e per ambienti multiprocessore di fascia alta.