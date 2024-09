Il progetto Zowe open source offre interfacce moderne e simili al cloud per interagire con z/OS. Il componente del desktop virtuale di Zowe fornisce un'interfaccia utente basata su browser scritta in Node.js ed è distribuito sulla base di IBM Open Enterprise SDK for Node.js.

Scopri come installare Node.js con Zowe (link esterno a ibm.com)

IBM Watson Machine Learning (WLMz) è una piattaforma di machine learning aziendale che consente alle organizzazioni di creare, distribuire e rendere operativi modelli di machine learning su IBM Z/OS. Fornisce uno strumento di configurazione basato sul web, alimentato da IBM Open Enterprise SDK for Node.js, che guida l'utente nella configurazione di WMLz.

Scopri di più

In Phoenix Software, il sistema manuale di rilascio delle licenze dei prodotti ai clienti ha lasciato il posto a un sistema automatizzato in cui i clienti possono richiedere una licenza software online. IBM Open Enterprise SDK for Node.js è uno degli elementi chiave della tecnologia che consente questa soluzione moderna, che comporta modifiche minime per ridurre i tempi di sviluppo e di implementazione e che riduce la possibilità di introdurre comportamenti imprevisti.