Questo software utilizza un unico linguaggio di alto livello per semplificare lo sviluppo delle applicazioni aziendali. Genera lingue diverse per una singola applicazione, come JavaScript per un'interfaccia utente dell'applicazione e Java o COBOL per il back-end dell'applicazione. Questo software aumenta la produttività e riduce la curva di apprendimento della tecnologia per migliorare l'agilità e la competitività del business.