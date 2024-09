IBM Rational Developer for i fornisce un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per creare, mantenere e modernizzare le applicazioni sulla piattaforma IBM i. Integra strumenti per gli sviluppatori come ricerca, modifica, costruzione e analisi, funzionalità di refactoring e debugger con il framework Eclipse, ampiamente utilizzato, per uno sviluppo e una modernizzazione delle applicazioni più rapidi e semplici. Rational Developer for i si integra con IBM Rational Team Concert™ per una migliore pianificazione e gestione del ciclo di vita delle applicazioni.