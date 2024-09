Il toolkit utilizza due funzioni di z/OS per applicare il controllo sugli ambienti in cui è stato eseguito il provisioning. Puoi definire flussi di lavoro in IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) in grado di eseguire il provisioning di ambienti runtime. Puoi gestire e controllare questi workflow utilizzando IBM Cloud Provisioning e Management for z/OS. I workflow possono essere personalizzati in base agli standard locali di denominazione e alle procedure operative. z/OS Provisioning Toolkit guida questi flussi di lavoro.