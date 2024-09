IBM® Migration Utility for z/OS® migra le applicazioni CA Easytrieve Classic e Plus in IBM COBOL. Protegge i tuoi investimenti Easytrieve utilizzando il codice sorgente Easytrieve della libreria originale. Genera report IBM COBOL e aggiorna o crea applicazioni Easytrieve. Questa utility di migrazione COBOL include il rilevamento, la conversione batch, il test parallelo e il confronto elettronico dell'output. L'analisi delle interruzioni di programma semplifica l'output ai server web sui sistemi IBM Z® e sulle piattaforme distribuite. Utilizza IBM Migration Utility Explorer con funzionalità multi-threading per eseguire attività mainframe sulla workstation Windows 7 o Windows 10.