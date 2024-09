ALCS offre supporto linguistico di alto livello. Si interfaccia con supporti file IBM Language Environment per MVS, supportati da MVS Data Facility Product e da scrivere nelle lingue C, C++, PL/I e COBOL. ALCS fornisce anche supporto per database relazionali. Si interfaccia con IBM Db2 for z/OS per fornire un supporto completo per Structured Query Language (SQL), incluso SQL dinamico. Ciò consente ai programmi applicativi di accedere in lettura e scrittura ai dati contenuti nei database relazionali.