Trasforma tutte le schermate di un'app con il rendering predefinito HATS. HATS trasforma i componenti delle app terminali, come i tasti funzione e le voci di menu, in collegamenti intuitivi, pulsanti o testo con immagini. Puoi abilitare ulteriori modifiche con le personalizzazioni dello schermo. Utilizza gli strumenti di modifica per trasformare l'interfaccia utente basata su testo con widget HATS come menu a discesa, calendari, tabelle e pulsanti di opzione. Utilizza regole globali e sostituzioni di testo per modifiche specifiche su un'intera app, su componenti specifici o su una schermata specifica.