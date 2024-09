IBM Host On-Demand (HOD) fornisce un'emulazione di terminale web-to-host sicura e supporto per la programmazione di applicazioni di accesso all'host da un'unica interfaccia. Host On-Demand fornisce connettività a sistemi TN3270E, TN5250, VT52, VT100, VT220 e VT420, applicazioni IBM CICS® e server FTP. L'ambiente Host On Demand gestito sostituisce il browser sulle macchine in locale ed elimina la necessità di scaricare Java Runtime Environment (JRE).



Host On-Demand è disponibile come prodotto stand-alone o incluso nell'IBM Host Access Client Package e nella soluzione IBM Host Integration.