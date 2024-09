Ottieni funzioni di rete personale per la workstation che ti consentono di utilizzare le funzionalità di rete esistenti, comprese le applicazioni e le tecnologie SNA. Personal Communications offre comunicazione host ed emulazione di terminale con emulazione 3270, 5250 e VT, client FTP e supporto per applicazioni con architettura di rete SNA e connettività TCP/IP. Inoltre, puoi usufruire di un ampio supporto per le API, tra cui Emulator High-Level Language Apps Programming Interface (EHLLAPI) tramite linguaggi come C++ e Java.