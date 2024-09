Git è lo strumento ideale per il controllo delle versioni del codice e, se combinato con GNU Bash for automation, è possibile configurare un sistema per creare un ambiente di sviluppo ottimale. Le capacità di personalizzazione di GNU Make sono ideali anche per costruire nuove versioni di codice e configurare le loro builds. In questo scenario, Curl sarebbe ideale anche per configurare l'ambiente in modo da utilizzare le API e accedere a file utili che possono essere ottenuti tramite un URL.