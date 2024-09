Il ricco ecosistema Go di pacchetti consente ai clienti di sviluppare ed eseguire nuove applicazioni, in particolare quelle per il cloud su z/OS. Grazie all'ecosistema di moduli Go e alle dimensioni ridotte della sintassi del linguaggio, gli sviluppatori di applicazioni sono in genere in grado di fornire applicazioni Go in tempi più brevi e con un minor numero di nuove righe di codice, con una conseguente riduzione dei costi.