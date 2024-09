Modifica la data e l'ora inviate a un'applicazione di z/OS quando viene effettuata una richiesta di orario (SVC 11 o PC Time Requests), specificando modelli o nomi specifici di applicazioni, transazioni, utenti e spazi per indirizzi. Puoi sfruttare IBM CICS Transaction Server a supporto di test dimensionali in IBM CICS Open Transaction Environment (OTE) e utilizzare IBM HourGlass CICS Batch Time Management per impostare data e ora per una regione di CICS.