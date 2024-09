Aggiunta del supporto per il provisioning di un ambiente z/OS emulato, eseguito su ZD&T, in un ambiente Docker. Configura il daemon Docker per supportare HTTPS utilizzando il protocollo crittografico TLS. L'offerta ZD&T Enterprise Edition può inviare a esso un'immagine container e consentire di eseguire fino a un massimo di 5 container ciascuno con un ambiente z/OS emulato e dispone di un massimo di 100 porte per i servizi in esecuzione su tale z/OS. In questo modo è possibile fornire facilmente un ambiente z/OS emulato isolato in un container che utilizza le funzionalità della tecnologia Docker.