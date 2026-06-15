Apa itu otomatisasi siklus proses pengembangan perangkat lunak (SDLC)?

Otomatisasi keamanan adalah komponen dasar dari praktik DevSecOps (pengembangan, keamanan dan operasi), yang mengintegrasikan kontrol keamanan langsung ke alur kerja pengiriman perangkat lunak. DevSecOps dapat membantu melindungi dari serangan siber melalui waktu respons yang lebih cepat dan pengurangan kesalahan manual.

Pemindaian kerentanan otomatis secara proaktif melakukan pemeriksaan sistematis di seluruh sistem TI, seperti aplikasi, untuk mencari kerentanan yang diketahui. Meskipun tidak dapat mengidentifikasi kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui—seperti yang ditandai oleh eksploitasi zero-day —pemindaian otomatis masih dapat membantu deteksi dan mengatasi kerentanan dan paparan umum (CVE).

Manajemen rahasia otomatis menyimpan, memutar, mendistribusikan, dan mencabut kredensial sensitif seperti kunci API tanpa risiko kredensial hardcode atau waktu henti. Pemetaan ketergantungan otomatis menganalisis hubungan antar komponen sistem untuk menjaga keamanan dan kepatuhan. Penegakan kebijakan otomatis dan pemeriksaan kepatuhan semakin merampingkan praktik keamanan.

Operasi yang didukung AI (AIOps) menggunakan AI untuk mengotomatiskan dan meningkatkan manajemen layanan TI dan Operasi melalui deteksi anomali, korelasi peristiwa, analisis akar masalah, dan remediasi prediktif, di samping contoh penggunaan lainnya.