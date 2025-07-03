Apa itu pengujian kinerja?

Kriteria utama termasuk kecepatan (seberapa cepat operasinya), stabilitas (jika berkinerja tanpa crash), skalabilitas (seberapa lancar peningkatan beban ditangani) dan daya tanggap (seberapa cepat solusi ini merespons prompt pengguna).

Konsep kinerja perangkat lunak mendasari semua penggunaan komputer, dan kinerja yang buruk dapat merusak upaya terbaik organisasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang berkualitas. Jika pengembang tidak cukup mengawasi pengujian kinerja atau menjalankan pengujian kinerja dengan cukup sering, hal ini dapat menyebabkan kemacetan kinerja. Situasi ini dapat menekan kemampuan sistem untuk menangani bahkan beban lalu lintas tipikal selama periode yang diharapkan. Hal ini menjadi lebih bermasalah ketika waktu penggunaan puncak yang tidak terduga menciptakan permintaan tambahan.

Tantangan ini dapat membahayakan seluruh operasi perusahaan yang menghadap publik. Reputasi untuk kualitas yang bertahan lama biasanya membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Namun, reputasi dapat dengan cepat dan permanen rusak ketika publik mulai mempertanyakan apakah sistem atau aplikasi dapat beroperasi dengan fungsionalitas yang dapat diandalkan. Kesabaran pengguna akhir semakin menjadi sesuatu yang langka. Jadi, ada banyak hal yang dipertaruhkan ketika masalah kinerja menjadi topik pembicaraan karena reputasi perusahaan sering kali dipertaruhkan.