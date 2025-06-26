Apa itu pengujian regresi?

8 menit
Proses pengujian regresi adalah strategi pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa bahwa modifikasi kode tidak merusak fungsionalitas yang ada atau menimbulkan bug baru.
Pengujian regresi biasanya dilakukan setelah perbaikan bug diimplementasikan, dan melibatkan pengujian yang dijalankan ulang untuk memastikan fungsi fitur seperti yang diharapkan setelah kode baru ditambahkan.
Salah satu bagian dari pengujian regresi yang membuatnya unik adalah cara pengujian tersebut mengambang bebas di semua tahap pengujian pengembangan perangkat lunak. Pengujian regresi dapat dilakukan kapan saja Anda ingin atau perlu mundur satu langkah dan memastikan bahwa kode baru yang diperkenalkan tidak membahayakan fungsionalitas keseluruhan dan efisiensi alur kerja.
Setiap organisasi yang kode komputernya menerima pembaruan secara konsisten mungkin perlu menerapkan metode pengujian regresi. Pembaruan kode begitu meluas di seluruh papan sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah total yang akurat dengan keandalan apa pun.
Namun, karena teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pipa integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), banyak perusahaan meningkatkan frekuensi perubahan kode, dengan beberapa perusahaan melakukan pembaruan setiap hari. Itu dapat menambah banyak pengujian regresi.
Salah satu bidang utama di mana pengujian regresi menempati panggung utama adalah selama upaya jaminan kualitas (QA). Misi pengujian regresi dan tim QA sangat mirip—untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan memberikan data berkualitas tinggi dan perangkat lunak seaman mungkin.
Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak dari total gambar yang dilihat masing-masing. Pengujian regresi menggunakan ruang lingkup yang lebih tepat untuk fokus pada perubahan yang baru saja dilakukan, sementara QA mengevaluasi keseluruhan sistem dan cara kerjanya.
Teknik pengujian regresi berfungsi sebagai penghalang terhadap perubahan kode yang tidak memiliki kompatibilitas dengan sistem yang menaunginya. Sangat penting untuk memiliki langkah-langkah seperti itu untuk menjaga operasi sistem tetap optimal.
Dalam pengujian regresi, urutan langkah ini (atau yang hampir seperti itu) biasanya diikuti:
Untuk topik yang tampaknya mudah, ada sejumlah besar teknik pengujian regresi yang digunakan. Masing-masing memberikan ciri khasnya sendiri pada pengujian regresi.
Seperti namanya, bentuk pengujian regresi ini berkonsentrasi pada komponen atau modul (atau “unit”) yang membentuk sistem, dan apakah kesalahan telah dimasukkan ke dalam unit individu itu.
Contoh: Pengembang mungkin memutuskan untuk menambahkan fitur “Lupa kata sandi” ke situs web. Tes regresi unit akan memeriksa untuk memastikan bahwa mekanisme login asli terus bekerja sebagaimana dimaksud, meskipun ada fungsi tambahan.
Ketika tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perubahan terbaru hanya memengaruhi sebagian dari sistem yang diperbarui, pengujian regresi digunakan untuk deteksi subset itu dan melakukan diagnostik yang sesuai.
Contoh: Katakanlah sebuah situs web mengintegrasikan gateway pembayaran baru. Pengujian regresi mungkin hanya mengevaluasi sebagian dari fungsionalitas baru dan bagaimana fungsionalitas itu khusus, meninggalkan lebih banyak fitur yang tidak terkait untuk tidak diuji.
Di lain waktu, pengujian yang lebih komprehensif diperlukan, seperti mengikuti perubahan kode utama. Pengujian regresi lengkap melibatkan pengujian ulang keseluruhan sistem atau aplikasi untuk memastikan fungsionalitas yang berkelanjutan.
Contoh: Pengembang situs web memutuskan untuk menyertakan galeri produk pilihan. Setelah dibuat, perusahaan melakukan pengujian regresi lengkap pada fungsionalitas galeri baru dan semua kasus uji yang ada, yang semuanya perlu dijalankan kembali.
Pengujian regresi selektif memperkenalkan elemen prediktif ke dalam pengujian regresi. Di dalamnya, kasus pengujian dari rangkaian pengujian dipilih berdasarkan keyakinan penguji bahwa area tersebut akan menerima dampak dari perubahan kode yang dilakukan.
Contoh: Pengembang aplikasi mobile mungkin menemukan bahwa mereka perlu mengintegrasikan dan memperbarui beberapa aspek antarmuka pengguna. Dalam hal ini, para pengembang dapat menggunakan pengujian regresi selektif untuk memastikan stabilitas antarmuka pengguna yang sedang berlangsung.
Semacam pendekatan campuran untuk pengujian mengevaluasi fitur baru dan fitur yang ada. Pengujian regresi progresif memeriksa setiap untuk deteksi bug yang diperkenalkan melalui fungsionalitas baru.
Contoh: Setiap kali organisasi merilis pembaruan baru untuk produk piranti lunak yang ada, perusahaan biasanya terlibat dalam pengujian regresi progresif sebelumnya untuk memastikan bahwa fungsionalitas pembaruan terbaru terus mencerminkan yang ditunjukkan oleh seri.
Memastikan konsistensi data adalah inti dari pengujian regresi korektif. Kasus pengujian dijalankan ulang untuk melihat apakah hasil pengujian serupa terjadi. Pengujian regresi korektif sering dilakukan ketika tidak ada perubahan yang dibuat pada basis kode.
Contoh: Fitur baru tidak selalu apa yang ditambahkan ke perangkat lunak. Terkadang perubahan diperkenalkan untuk memperbaiki kode dan membuatnya berjalan lebih baik. Pengujian regresi korektif digunakan dalam kasus-kasus ketika kode di-refactoring untuk memastikan bahwa refactoring tidak menimbulkan kesalahan kode.
Pengujian ulang semua pengujian regresi dianggap sebagai pengujian postfinal. Pengujian ini melibatkan tim pengembangan yang menjalankan tes pada semua kasus uji regresi yang telah dibersihkan, hanya untuk memastikan bahwa semuanya bekerja bersama secara harmonis.
Contoh: Pengujian ulang semua regresi sering digunakan untuk memeriksa perubahan yang dapat menyertainya perubahan arsitektur utama dalam perangkat lunak. Misalnya, aplikasi keuangan yang mengadopsi kerangka kerja baru yang mewakili perubahan substansial dalam operasi.
Jenis pengujian yang dibahas dapat memakan waktu, itulah sebabnya alat pengujian otomatis sering kali digunakan untuk mempercepat prosesnya. Kecepatan eksekusi pengujian meningkat, bahkan ketika sistem besar terlibat.
Contoh: Pengujian regresi otomatis dapat digunakan setelah pembaruan backend untuk menentukan apakah titik akhir antarmuka pemrograman aplikasi (API) Lanjutkan menghasilkan data dan respons yang benar, yang menandakan Operasi keseluruhan yang benar.
Skenario pengujian tertentu memerlukan pemahaman manusia, dan di situlah pengujian regresi manual dilakukan. Dapat dipahami bahwa pengujian manual biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk dilakukan karena sensitivitas khusus yang menjadi dasar dari pekerjaan tersebut.
Contoh: Situs web harus terlihat menarik dan dapat dibandingkan di berbagai platform. Dengan menggunakan pengujian regresi manual, Anda dapat memeriksa daya tanggap situs web setelah melakukan perubahan tata letak.
Pengujian regresi ini memanfaatkan Selenium, kerangka kerja otomatisasi web sumber terbuka. Pengujian regresi selenium meningkatkan stabilitas perangkat lunak dengan mendeteksi regresi lebih awal dan memastikan perubahan baru tidak menggagalkan kode yang ada. Ini sangat berguna dalam situasi dengan pembaruan konstan, seperti integrasi berkelanjutan.
Contoh: Sebuah sistem untuk pemesanan reservasi maskapai penerbangan menambahkan fungsionalitas baru yang memungkinkan pembayaran kartu debit sebagai tambahan dari pembayaran kartu kredit yang sebelumnya diizinkan. Selenium dapat memverifikasi bahwa aliran pembayaran kartu kredit terus beroperasi seperti yang diharapkan.
Kualitas perangkat lunak dinilai berdasarkan beberapa variabel yang ada selain dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Pengujian regresi nonfungsional berusaha untuk memvalidasi keberadaan perangkat lunak berkualitas tinggi yang aman untuk digunakan dan yang mendukung pengalaman pengguna yang baik.
Contoh: Pengembang situs web menambahkan fitur baru, kemudian ingin menentukan bagaimana fungsionalitas baru tersebut berdampak pada kecepatan operasi. Pengujian regresi nonfungsional memeriksa waktu pemuatan. Jika waktu pemuatan tersebut meningkat, itu menunjukkan regresi.
Aspek kunci lain dari pengujian regresi adalah bagaimana pengujian ini dapat bekerja sama dengan skema pengujian lainnya untuk menghasilkan efek sinergis. Berikut adalah beberapa:
Efek AI yang luas sangat mencengangkan. Sedikit industri yang begitu banyak berinvestasi dalam AI sebagai sektor teknologi, dan pengujian regresi adalah salah satu dari banyak proses teknologi yang dipercepat secara radikal oleh kekuatan AI.
Ungkapan “dipercepat” tepat karena cara utama AI meningkatkan pengujian regresi adalah dengan memaksimalkan kecepatan di mana berbagai kesimpulannya dicapai. Namun, AI juga meningkatkan akurasi data uji tersebut.
Secara khusus, AI menggunakan algoritmanya untuk membangun kasus pengujian yang relevan dengan menganalisis data pengujian historis, perilaku pengguna, dan perubahan kode. Ini membantu dalam memprioritaskan tes sesuai dengan dampak yang diprediksi. Dan ketika AI menjalankan tes tersebut, mereka dijalankan lebih cepat dan menghasilkan hasil pengujian yang lebih cepat.
AI bahkan meningkatkan sifat dan kualitas tes regresi dengan menggunakan metode deteksi dan penyembuhan mandiri. Ini dapat membuat pengujian otomatis berfungsi dengan baik, bahkan dalam situasi di mana pengembangan Lanjutkan. Pada akhirnya, AI meningkatkan pengujian regresi dengan meningkatkan pengambilan keputusan dan mengotomatisasi tugas, yang mengurangi biaya dan mempercepat waktu ke pasar.
