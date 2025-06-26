Apa itu pengujian regresi?

Setiap organisasi yang kode komputernya menerima pembaruan secara konsisten mungkin perlu menerapkan metode pengujian regresi. Pembaruan kode begitu meluas di seluruh papan sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah total yang akurat dengan keandalan apa pun.

Namun, karena teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pipa integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), banyak perusahaan meningkatkan frekuensi perubahan kode, dengan beberapa perusahaan melakukan pembaruan setiap hari. Itu dapat menambah banyak pengujian regresi.

Salah satu bidang utama di mana pengujian regresi menempati panggung utama adalah selama upaya jaminan kualitas (QA). Misi pengujian regresi dan tim QA sangat mirip—untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan memberikan data berkualitas tinggi dan perangkat lunak seaman mungkin.

Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak dari total gambar yang dilihat masing-masing. Pengujian regresi menggunakan ruang lingkup yang lebih tepat untuk fokus pada perubahan yang baru saja dilakukan, sementara QA mengevaluasi keseluruhan sistem dan cara kerjanya.