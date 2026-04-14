AI dalam SDLC

Tujuan dari SDLC adalah untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan biaya terendah dalam waktu paling singkat. Sepanjang sejarah rekayasa perangkat lunak, beberapa metodologi telah mendefinisikan praktik ini. Dimulai pada 1970-an, metodologi Air Terjun mendefinisikan proses, menampilkan fase berurutan yang berbeda, di mana setiap fase membutuhkan penyelesaian sebelum pengembang dapat beralih ke fase berikutnya.

Pada dekade berikutnya, metode Air Terjun yang kaku memberi jalan bagi pengembangan berulang, dengan fase yang memungkinkan implementasi parsial, masukan pengguna, dan penyempurnaan. Tahun 2000-an menghadirkan Agile, yang menggeser disiplin ke arah kolaborasi, masukan yang lebih baik, dan siklus pengembangan yang lebih berulang. Pada dekade berikutnya, praktik DevOps mendominasi. Kumpulan filosofi budaya, praktik, dan alat ini mengintegrasikan pengembangan dengan tim operasi untuk memungkinkan integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD).

Inovasi ini telah meningkatkan SDLC secara drastis, namun prosesnya masih memiliki masalah. Pengembang masih menghabiskan waktu mereka mengatasi masalah mendesak, padahal mereka lebih suka membangun sistem baru. Mereka masih berurusan dengan alur kerja yang terisolasi dan terbagi-bagi. Di banyak organisasi, mereka harus bergulat dengan utang teknis akibat solusi tidak terkoordinasi selama beberapa dekade dan penambalan cepat yang tidak diterapkan dengan visi jangka panjang.

Bidang AI mengambil lompatan besar dengan pengembangan transformer, arsitektur model yang memungkinkan LLM modern. Codex dari OpenAI, diperkenalkan pada tahun 2021, adalah keturunan dari model GPT3 OpenAI dan dilatih pada sejumlah besar kode publik. Banyak yang menganggap rilis ini menggambarkan awal era AI coding. Github merilis asisten pengodean Copilot, didukung oleh Codex, akhir tahun itu. Pada titik ini bantuan AI coding bukan hanya minat khusus dalam riset akademisi, tetapi produk utama yang sedang diterapkan dengan cepat di seluruh alur kerja perusahaan.

Tahun berikutnya, ChatGPT dari OpenAI membuat konsep percakapan dengan chatbot yang didukung AI populer. Namun, meski kemampuan untuk berkomunikasi dengan AI penting, AI juga harus dapat memahami konteks kode yang lebih luas untuk memberikan rekomendasi yang optimal. Perkembangan selanjutnya, seperti Code Llama, memungkinkan jendela konteks yang lebih besar dan pemahaman kontekstual yang lebih baik.

Sistem berbasis agen menunjukkan inovasi besar berikutnya. Dengan agen yang dapat bernalar dan bertindak (seperti kerangka kerja ReAct), LLM tidak hanya bisa berpikir dan berbicara, tetapi mengambil tindakan dalam lingkungan pengembangan. Sekarang agen dapat melakukan pemanggilan alat dan terlibat dengan basis kode secara semiotonom.

Agen AI tetap merombak pengembangan perangkat lunak. Alih-alih menggantikan pengembang manusia, agen bertindak sebagai lapisan cerdas yang meningkatkan produktivitas, mengurangi beban kognitif, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Di seluruh fase perencanaan, analisis, pengodean, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan, AI mengubah SDLC menjadi proses yang lebih adaptif, efisien, dan berulang.

Revolusi berlanjut dan pengodean yang dibantu agen memiliki potensi untuk menjadi pergeseran yang jauh lebih berdampak pada proses pengembangan seperti metode Air Terjun, Agile, atau DevOps.