Cloud Infrastruktur TI

Apa itu cadangan hybrid cloud?

diterbitkan 9 Januari 2026
Pria dengan laptop berdiri di depan server
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

Cadangan hybrid cloud, definisinya

Cadangan hybrid cloud adalah pendekatan terpadu yang menggabungkan on premises dan infrastruktur cloud untuk melindungi data penting bisnis.

Ini memungkinkan perusahaan untuk menskalakan infrastruktur cadangan mereka secara efisien, menjaga data penting on premises untuk pemulihan cepat sambil menggunakan penyimpanan cloud untuk penyimpanan arsip yang hemat biaya dan pemulihan bencana.

Dengan mengoptimalkan kinerja, biaya, dan keamanan di seluruh beban kerja berbasis lokal dan cloud, cadangan hybrid cloud telah menjadi bagian penting dari strategi keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana (BCDR). Pendekatan ini melindungi informasi penting dari kehilangan dan kerusakan sekaligus melindungi data dari ransomware dan ancaman keamanan siber lainnya.

Secara keseluruhan, cadangan hybrid cloud membantu mencegah hilangnya data yang dapat merugikan pendapatan bisnis kecil dan perusahaan besar yang signifikan dan merusak reputasi mereka. Contoh penggunaan untuk cadangan hybrid cloud mencakup organisasi perawatan kesehatan, keuangan, manufaktur, dan retail yang menggunakannya untuk mendukung ketahanan dan memenuhi berbagai persyaratan bisnis.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.

Cadangan hybrid cloud versus penyimpanan hybrid cloud

Cadangan hybrid cloud terkait erat dengan penyimpanan hybrid cloud, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara kedua teknologi tersebut.

Penyimpanan hybrid cloud menggabungkan cloud publik dan penyimpanan on premises, memungkinkan transfer data yang mulus antara lingkungan ini. Cloud dan solusi penyimpanan penyedia lainnya menawarkan fleksibilitas dan optimalisasi biaya dari infrastruktur hybrid cloud terpadu kepada organisasi.

Cadangan hybrid cloud backup berfokus pada pembuatan cadangan data untuk cadangan dan pemulihan bencana. Ini bergantung pada situs lokal dan solusi cadangan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) untuk kecepatan dan pemulihan data yang cepat, dan menggunakan lingkungan cloud untuk redundansi dan stabilitas di luar lokasi.

Menurut laporan dari Fortune Business Insights, pasar penyimpanan data global diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2032.1 Hal ini membuat organisasi menghadapi tekanan yang meningkat untuk melindungi volume data yang terus meningkat tanpa mengorbankan kinerja. Pencadangan hybrid cloud memenuhi tantangan ini dengan mengizinkan organisasi untuk menskalakan infrastruktur cadangan mereka secara efisien. Proses ini menyimpan data penting on premises untuk pemulihan cepat sambil memanfaatkan penyimpanan cloud untuk retensi jangka panjang yang hemat biaya dan pemulihan bencana.

AI Academy

Mencapai kesiapan AI dengan hybrid cloud

Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Buka episode

Bagaimana cara kerja cadangan cloud hybrid?

Cadangan hybrid cloud mencakup beberapa proses dan komponen penting. Berikut adalah perincian umum dari siklus hidupnya:

  1. Penjadwalan cadangan dan otomatisasi: Penjadwalan dan otomatisasi operasi cadangan dan arsip membantu memastikan bahwa data dicadangkan secara teratur pada waktu yang ditentukan.
  2. Pengambilan dan deduplikasi data: Penangkapan data dan deduplikasi memastikan hanya satu contoh dari setiap bagian data yang ada di dalam sistem penyimpanan. Data duplikat atau berlebihan dihapus, dan semua referensi menunjuk ke satu salinan. Proses ini mengurangi kebutuhan bandwidth dan biaya penyimpanan dengan meminimalkan jumlah data yang ditransfer ke cloud.
  3. Transfer data ke cloud: Hybrid cloud biasanya menggunakan cadangan, yang hanya menyimpan data yang telah berubah sejak cadangan terakhir ke cloud. Proses ini menjaga data tetap terkini sekaligus mengurangi biaya dan frekuensi cadangan penuh.
  4. Replikasi dan sinkronisasi data: Data secara teratur disinkronkan antara salinan lokal dan cloud untuk mempertahankan cadangan terbaru. Ini terjadi antara penyimpanan on premises dan repositori cloud, memastikan bahwa salinan lokal dan data cloud tetap mutakhir. Sinkronisasi dapat terjadi terus menerus atau pada waktu yang dijadwalkan, tergantung pada kebutuhan bisnis.
  5. Tiering data: Data yang digunakan secara teratur disimpan secara lokal di seluruh tingkatan penyimpanan unik, yang dapat ditetapkan berdasarkan berbagai atribut. Data yang umumnya diambil disimpan di lokasi sebagai cadangan lokal menggunakan model penyimpanan berkinerja tinggi, seperti penyimpanan flash atau NAS. Data arsip yang kurang sering diakses dipindahkan ke cloud untuk penyimpanan arsip yang hemat biaya.
  6. Manajemen dan pemantauan terpusat: Platform manajemen tunggal menyediakan visibilitas dan kontrol terpadu di semua lokasi cadangan. Ini memungkinkan orkestrasi dan membantu merampingkan administrasi. Platform tersebut mengintegrasikan infrastruktur on premises dengan penyimpanan cloud dari penyedia layanan cloud (misalnya, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud) dengan API dan konektor asli. Dengan menggunakan dasbor, tim TI dapat memantau operasi cadangan secara real time, menerima peringatan otomatis untuk kegagalan atau anomali, dan menghasilkan laporan kepatuhan di seluruh hybrid cloud.
  7. Perbaikan dan pemulihan: Operasi cadangan dan pemulihan menggunakan salinan cadangan data untuk dengan cepat membangun kembali akses ke aplikasi, data, dan sumber daya. Organisasi dapat memulihkan dari cadangan lokal untuk pemulihan cepat atau beralih ke server dan sistem penyimpanan berbasis cloud saat infrastruktur lokal tidak tersedia. Kemampuan ini menjaga keberlangsungan bisnis hingga pusat data utama beroperasi kembali.

Manfaat dari cadangan hybrid cloud

Berikut adalah beberapa manfaat utama menggunakan cadangan hybrid cloud:

  • Keberlangsungan bisnis: Cadangan hybrid cloud mendukung keberlangsungan bisnis tanpa gangguan dan membantu bisnis mencapai tujuan waktu pemulihan (RTO) dan tujuan titik pemulihan (RPO) mereka.
  • Keamanan data dan ketahanan bencana: Pendekatan pencadangan ini meningkatkan postur keamanan organisasi dengan menerapkan kontrol autentikasi dan mengenkripsi data dalam pengiriman dan saat statis. Dengan memelihara salinan cloud di luar lokasi yang terisolasi dari infrastruktur on premises, organisasi mendapatkan perlindungan terhadap ransomware, ancaman siber, pemadaman, dan gangguan lainnya, memungkinkan pemulihan siber ketika insiden terjadi.
  • Lokasi geografis untuk redundansi data: Cadangan hybrid cloud membuat salinan file dan menyimpannya di satu atau lebih pusat data geografis jarak jauh. Pendekatan ini membantu melindungi dari bencana regional dan kegagalan tingkat lokasi, memastikan ketersediaan data bahkan jika seluruh lokasi menjadi tidak dapat diakses.
  • Fleksibilitas dan skalabilitas: Arsitektur hybrid cloud memperluas infrastruktur on premises ke cloud pribadi dan cloud publik, memungkinkan organisasi memperluas Sumber daya cloud dengan cepat sebagai respons terhadap tuntutan yang terus berkembang, lonjakan lalu lintas, dan kebutuhan penyimpanan yang terus meningkat.
  • Efektivitas dan efisiensi biaya: Cadangan hybrid cloud membantu perusahaan meningkatkan penempatan data, mengurangi jejak penyimpanan mereka, dan meningkatkan efisiensi sumber daya secara keseluruhan. Proses ini menghasilkan penghematan biaya operasi dan pengembalian investasi (ROI) yang lebih baik.
  • Peraturan dan kepatuhan: Organisasi dapat memenuhi persyaratan kedaulatan data, kebijakan penyimpanan, dan mandat kepatuhan terhadap peraturan (misalnya, HIPAA, GDPR) dengan menempatkan cadangan secara strategis di seluruh infrastruktur lokal dan cloud. Kemampuan ini sangat penting bagi organisasi yang menangani data sensitif, seperti penyedia layanan kesehatan, lembaga keuangan dan lembaga pemerintah.

Membangun strategi cadangan hybrid cloud

Untuk meningkatkan lingkungan cadangan hybrid cloud, organisasi harus mempertimbangkan komponen strategis tertentu untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka.

Model penerapan

Organisasi dapat memilih di antara opsi pengiriman layanan cloud yang berbeda untuk solusi cadangan mereka, termasuk platform perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan solusi on premises cadangan dan pemulihan. Opsi pencadangan dan pemulihan SaaS (misalnya, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) menawarkan manajemen yang disederhanakan, pembaruan otomatis, dan pengurangan overhead TI.

Solusi on premises dan cloud pribadi memberikan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur cadangan dan sering dibutuhkan oleh organisasi dengan kebutuhan tata kelola data yang ketat. Banyak perusahaan mengadopsi pendekatan manajemen data hybrid cloud yang mengintegrasikan kedua model tersebut.

Perlindungan dan penyimpanan data

Penyimpanan yang tidak dapat diubah mencegah data cadangan diubah atau dihapus untuk jangka waktu tertentu, menciptakan cadangan yang tidak dapat diubah yang melindungi dari ransomware dan kerusakan data.

Organisasi harus menyeimbangkan persyaratan kepatuhan, kebutuhan pemulihan, dan biaya penyimpanan saat menetapkan kebijakan retensi di seluruh lingkungan on premises dan cloud.

Optimasi biaya

Menurut laporan tahun 2025 dari Flexera, organisasi, rata-rata, menghambur-hamburkan sekitar 32% dari pengeluaran cloud mereka.Baik beroperasi sebagai perusahaan global besar atau bisnis kecil hingga menengah (SMB), penting untuk meninjau perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan cermat dari vendor perangkat lunak cadangan dan penyedia penyimpanan cloud.

Kriteria SLA penting termasuk model harga, jaminan ketersediaan (waktu aktif/waktu henti), langkah-langkah keamanan, dan sertifikasi. UKM sering memilih penyimpanan cloud hemat biaya dengan penskalaan fleksibel, sedangkan perusahaan besar biasanya membutuhkan SLA yang lebih komprehensif dan dukungan khusus.

Pengujian dan validasi

Pengujian rutin memverifikasi perlindungan data di seluruh lingkungan cadangan hybrid cloud. Organisasi harus melaksanakan prosedur validasi cadangan terjadwal, melakukan simulasi uji pemulihan bencana dan memverifikasi integritas data melalui proses otomatis.

Ini mendukung ketahanan dan keberlangsungan bisnis dengan memastikan bahwa sistem cadangan dapat berhasil memulihkan data saat dibutuhkan.

Tren dalam cadangan hybrid cloud

Cadangan hybrid cloud terus mengimbangi kemajuan teknologi terbaru.

Integrasi AI dan machine learning

Kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) mengubah cadangan hybrid cloud dengan meningkatkan deteksi ancaman, mengotomatiskan respons, dan mendukung analisis prediktif.

Algoritme ML mengidentifikasi anomali dalam aliran data cadangan yang mungkin mengindikasikan ancaman siber, seperti ransomware atau korupsi. Otomatisasi yang didukung AImengoptimalkan jadwal cadangan, menjaga integritas data, dan mengurangi intervensi manual.
Pengaturan edge

Organisasi dengan operasi terdistribusi (misalnya, toko retail, fasilitas manufaktur, lokasi kantor jarak jauh) dapat menyimpan salinan cadangan di edge sambil menyinkronkan data kritis ke penyimpanan cloud terpusat untuk retensi yang diperpanjang dan pemulihan bencana.
Lingkungan multicloud

Solusi cadangan hybrid cloud berkembang menuju lingkungan multicloud yang mendistribusikan data cadangan di lebih dari satu penyedia cloud. Strategi ini mengurangi vendor lock-in dan meningkatkan ketahanan bencana melalui beberapa lokasi geografis.

Ini juga memungkinkan pengoptimalan biaya karena organisasi dapat memilih strategi penyimpanan yang paling ekonomis untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Sumber daya

Cloud hybrid yang didorong oleh AI: Membangun infrastruktur untuk kesuksesan masa depan

Temukan bagaimana infrastruktur hybrid cloud dapat mendukung strategi AI Anda. Pelajari dari pakar IBM cara mengubah teknologi yang ada menjadi sistem yang tangkas dan siap AI, yang mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh operasi bisnis Anda.
Solusi hybrid cloud untuk transformasi yang didukung AI

Jelajahi bagaimana solusi hybrid cloud dapat mengoptimalkan operasi bisnis Anda yang didorong oleh AI. Pelajari studi kasus dan solusi unggulan untuk melihat bagaimana perusahaan menggunakan hybrid cloud IBM demi mencapai efisiensi, skalabilitas, dan keamanan yang lebih besar.

Memahami IaaS, PaaS, dan SaaS: Memilih solusi cloud yang tepat

Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Memahami biaya sesungguhnya dari gen AI

Temukan biaya tersembunyi dari peningkatan skala AI generatif dan pelajari dari pakar cara membuat investasi AI Anda lebih efisien dan berdampak.
Apa itu manajemen TI?

Pelajari dasar-dasar manajemen TI, termasuk alasan pentingnya bagi organisasi modern dan berbagai fitur utama untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien di seluruh sistem teknologi.
Jelajahi tutorial dan sumber daya infrastruktur TI

Temukan berbagai tutorial dan sumber daya untuk membantu Anda mengelola dan mendukung infrastruktur TI, mulai dari manajemen server hingga cloud integration, sistem penyimpanan, dan keamanan jaringan.

Solusi terkait
IBM Cloud Infrastructure Center 

IBM Cloud Infrastructure Center adalah platform perangkat lunak yang kompatibel dengan OpenStack untuk mengelola infrastruktur cloud pribadi di IBM zSystems dan IBM LinuxONE.

 Jelajahi Cloud Infrastructure Center
Solusi Infrastruktur TI

Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk hybrid cloud dan strategi AI perusahaan Anda.

 Jelajahi solusi infrastruktur TI
Solusi Infrastruktur Cloud

Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.

 Solusi cloud
Ambil langkah selanjutnya

Ubah infrastruktur perusahaan Anda dengan solusi hybrid cloud yang siap AI dari IBM. Temukan server, penyimpanan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengamankan, menskalakan, dan memodernisasi bisnis Anda atau mengakses insight pakar demi meningkatkan strategi AI generatif Anda.

 Jelajahi solusi infrastruktur TI Unduh ebook
Catatan kaki

1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, 15 Desember 2025.

2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025.