Apa itu cadangan hybrid cloud?

Cadangan hybrid cloud terkait erat dengan penyimpanan hybrid cloud, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara kedua teknologi tersebut.

Penyimpanan hybrid cloud menggabungkan cloud publik dan penyimpanan on premises, memungkinkan transfer data yang mulus antara lingkungan ini. Cloud dan solusi penyimpanan penyedia lainnya menawarkan fleksibilitas dan optimalisasi biaya dari infrastruktur hybrid cloud terpadu kepada organisasi.

Cadangan hybrid cloud backup berfokus pada pembuatan cadangan data untuk cadangan dan pemulihan bencana. Ini bergantung pada situs lokal dan solusi cadangan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) untuk kecepatan dan pemulihan data yang cepat, dan menggunakan lingkungan cloud untuk redundansi dan stabilitas di luar lokasi.

Menurut laporan dari Fortune Business Insights, pasar penyimpanan data global diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2032.1 Hal ini membuat organisasi menghadapi tekanan yang meningkat untuk melindungi volume data yang terus meningkat tanpa mengorbankan kinerja. Pencadangan hybrid cloud memenuhi tantangan ini dengan mengizinkan organisasi untuk menskalakan infrastruktur cadangan mereka secara efisien. Proses ini menyimpan data penting on premises untuk pemulihan cepat sambil memanfaatkan penyimpanan cloud untuk retensi jangka panjang yang hemat biaya dan pemulihan bencana.