Apa itu pemulihan siber?

Pemulihan siber adalah jenis pemulihan bencana (DR) yang berfokus pada cara organisasi dapat pulih dari upaya pencurian atau penghancuran data sensitif mereka.
Solusi pemulihan siber menggunakan lingkungan cadangan, perangkat lunak dan perangkat keras komponen yang menyimpan salinan data penting untuk memulihkan sistem penting setelah serangan siber.
Berbeda dengan disiplin keamanan siber dan pemulihan bencana yang lebih luas, pemulihan siber berfokus pada mitigasi serangan siber yang ditargetkan oleh aktor jahat. Aktor jahat (juga dikenal sebagai aktor ancaman) adalah kelompok atau individu yang berusaha merusak perangkat dan sistem digital. Organisasi yang berinvestasi dalam solusi pemulihan siber modern berharap untuk melakukan pemulihan penuh dan cepat setelah serangan semacam itu
Dengan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan siber, perusahaan mengambil pendekatan yang lebih proaktif daripada di masa lalu. Sementara pertahanan tradisional seperti firewall dan deteksi dan respons ancaman real-time masih penting, solusi yang menangani ancaman baru seperti serangan ransomware dan malware canggih menjadi populer.
Teknologi baru yang kaya data seperti AI (kecerdasan buatan), gen AI (AI generatif) dan Internet of Things (IoT) telah membuat lanskap ancaman perusahaan lebih menantang karena jumlah data yang mereka butuhkan. Solusi pemulihan siber memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan memulihkan keberlangsungan bisnis setelah terjadi insiden siber.
Pemulihan siber modern biasanya dipecah menjadi lima langkah:
Berikut adalah pandangan lebih dekat pada setiap langkah.
Langkah pertama dalam membangun alur kerja pemulihan siber yang sukses adalah membuat salinan data berharga yang aman dan tidak dapat diubah—proses yang dikenal sebagai replikasi.
Untuk membuat data cadangan, organisasi mengandalkan teknologi replikasi yang telah terbukti seperti Change Data Capture (CDC) yang menyalin data dan melacak serta mengimplementasikan perubahan selanjutnya.
Membuat cadangan data penting adalah inti dari proses pemulihan. Setelah disalin ke lingkungan yang terisolasi, data cadangan harus disimpan di perangkat yang memiliki celah udara—penyimpanan atau sistem komputasi yang secara fisik terputus dari internet.
Untuk memastikan integritas data, organisasi harus memastikan bahwa cadangan yang mereka buat dapat digunakan dengan sukses untuk memulihkan sistem yang sangat penting dan operasi bisnis-sebuah proses yang dikenal sebagai validasi.
Saat ini, sebagian besar teknik validasi menggunakan machine learning (ML), jenis AI yang dapat dilatih untuk mengenali perubahan data yang tidak sah. ML, bersama dengan alat otomatisasi canggih, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang membahayakan data selama pembuatan cadangan.
Langkah ketiga dalam pemulihan siber adalah orkestrasi berbagai tugas kompleks untuk mempercepat proses pemulihan setelah serangan siber.
Tugas-tugas ini termasuk memutar alur kerja di lingkungan yang aman, pemulihan aplikasi sangat penting dan pemblokiran alamat IP berbahaya sebelum malware dapat menyebar lebih jauh melalui sistem.
Seperti validasi, orkestrasi modern sangat bergantung pada otomatisasi untuk mempercepat berbagai tugas dan meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia yang berdampak pada proses pemulihan.
Remediasi adalah proses memulihkan data penting dan beban kerja ke lingkungan produksi setelah serangan.
Sebelum menerapkan solusi pemulihan siber atau menerapkan strategi, organisasi biasanya menilai kemampuan pemulihan mereka dan mengidentifikasi sistem yang sangat penting untuk diprioritaskan dan dipulihkan dengan cepat.
Sistem yang sangat penting adalah sistem yang sangat penting untuk memulihkan operasi bisnis. Selama fase remediasi, sistem kritis misi biasanya menerima sumber daya pemulihan sebelum layanan lain yang tidak penting.
Akhirnya, setelah fungsionalitas sistem dipulihkan, semua komponen yang berbeda perlu diintegrasikan kembali dengan proses bisnis dan alur kerja yang ada—proses yang dikenal sebagai integrasi.
Selama integrasi, berbagai solusi keamanan dan sumber data yang mungkin telah offline selama serangan terhubung kembali. Strategi pemulihan siber yang efektif harus selaras dengan perencanaan respons insiden organisasi secara keseluruhan sehingga seluruh bisnis dapat melakukan pemulihan penuh dan efisien.
Dengan pendekatan yang kuat untuk pemulihan dunia maya, perusahaan modern dapat lebih baik menavigasi lingkungan ancaman yang berkembang pesat saat ini dan membuat diri mereka lebih tahan terhadap berbagai ancaman siber. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pemulihan siber.
Organisasi yang berinvestasi dalam pemulihan dunia maya biasanya melihat peningkatan dramatis dalam seberapa cepat dan efektif mereka dapat melakukan pemulihan penuh dari serangan siber. Serangan ransomware (malware yang secara efektif menyandera data individu atau bisnis) meningkat.
Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2025, serangan ransomware menyumbang rata-rata lebih dari USD lima juta dalam kerusakan tahun lalu saja. Solusi pemulihan siber komprehensif yang dirancang dengan baik membantu organisasi memulihkan data penting bahkan setelah serangan ransomware paling canggih.
Meminimalkan waktu henti sangat penting untuk memulihkan diri dari serangan siber. Waktu henti yang panjang menyebabkan hilangnya pendapatan, gangguan yang signifikan pada proses bisnis, dan kerusakan reputasi.
Pemulihan siber memainkan peran penting dalam membatasi waktu henti dan membantu organisasi melakukan pemulihan yang cepat ketika serangan siber memengaruhi sistem penting.
Solusi pemulihan siber tingkat lanjut memiliki beberapa lapisan perlindungan data, mencegah kehilangan data bahkan ketika cadangan data ditargetkan sebagai bagian dari serangan canggih.
Seiring meningkatnya peraturan untuk mengatasi jumlah data yang mengalir melintasi jaringan, kemampuan pemulihan dunia maya dapat membantu memastikan organisasi mengikuti kerangka kerja hukum yang kompleks, tidak dikenakan denda atau mengekspos data sensitif.
Alat pemulihan siber canggih saat ini tidak hanya melindungi data tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk memantau proses pemulihan data mereka melalui dasbor yang mudah digunakan. Tim TI dapat memantau kesehatan sistem mereka, melacak alur kerja yang kompleks, dan bahkan mempraktikkan rencana pemulihan siber mereka. Kemampuan ini membuat ketahanan sibermereka secara keseluruhan—kemampuan mereka untuk bertahan dan pulih dari insiden siber—menjadi lebih kuat.
Karena makin banyak aplikasi yang diterapkan di lingkungan hybrid cloud dan cloud publik, strategi dan alat pemulihan siber terbukti sangat mudah beradaptasi.
Solusi siber modern dirancang untuk berintegrasi dengan lancar ke berbagai lingkungan dan platform TI, termasuk cloud, on-premises, dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Fleksibilitas solusi pemulihan siber memastikan bahwa mereka dapat berkembang untuk mengatasi perubahan kebutuhan organisasi karena beradaptasi untuk menghadapi ancaman baru.
Pemulihan siber memainkan peran penting dalam operasi bisnis inti dari banyak organisasi paling sukses di dunia. Solusi pemulihan siber modern mengamankan lingkungan TI dan melindungi sistem kritis misi dari berbagai ancaman siber. Berikut adalah contoh penggunaan teratas untuk pemulihan siber di tingkat perusahaan.
Serangan ransomware meningkat dalam ruang lingkup dan kompleksitas di seluruh dunia. Menurut laporan terbaru dari FBI, jumlah keluhan ransomware naik 11% tahun lalu, dengan kerugian yang disesuaikan lebih dari USD 12 juta.1
Strategi pemulihan siber yang komprehensif membantu organisasi pulih dari serangan ransomware dengan mengikuti protokol berbagi jaringan, proses berlapis yang menentukan cara data cadangan dipulihkan ke sistem dan jaringan.
Pemulihan siber modern membantu memastikan integritas data cadangan. Mereka melakukannya dengan mengisolasi sistem yang terkena dampak serangan siber dan dengan menerapkan pendekatan berlapis untuk mencegah infeksi ulang.
Mengadopsi solusi pemulihan siber membantu organisasi meningkatkan kemampuan mereka untuk menahan serangan siber yang kompleks dan memulihkan data dan sistem dengan cepat sesudahnya. Solusi pemulihan dunia maya mengandalkan teknik-teknik canggih seperti sandbox virtual, cadangan data dengan celah udara, pemulihan point-in-time, dan penyimpanan yang tidak dapat diubah.
Strategi data yang memiliki ketahanan penting dalam mengurangi waktu henti—salah satu aspek yang paling berbahaya dari serangan siber karena dampak finansial secara keseluruhan. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, satu jam waktu henti menghabiskan biaya rata-rata USD 300.000 bagi organisasi.2
Pemulihan terisolasi adalah aspek pemulihan siber yang menggunakan lingkungan terpisah, aman, dan “terisolasi” untuk memulihkan data setelah serangan. Lingkungan terisolasi ini merupakan bagian penting dari pemulihan dunia maya, memastikan sistem dan proses tidak terinfeksi malware atau ransomware saat dipulihkan.
Pendekatan pemulihan siber tingkat lanjut memulihkan data penting dari cadangan “bersih”—cadangan yang telah disimpan dalam isolasi dari semua jaringan. Beberapa pendekatan bahkan mencakup kemampuan pemindaian otomatis yang dapat deteksi malware dan ransomware dalam salinan data yang telah disimpan dalam penyimpanan yang tidak dapat diubah.
Dengan munculnya lingkungan hybrid cloud (yaitu, lingkungan TI yang menggabungkan infrastruktur TI publik, pribadi, dan on premises) solusi pemulihan siber menjadi lebih penting. Solusi ini menjadi alat penting untuk memulihkan data dan integritas sistem di cloud setelah serangan.
Solusi pemulihan siber modern dirancang untuk memenuhi tuntutan hybrid cloud dengan alat yang dapat menjangkau berbagai platform dan jenis alur kerja pemulihan.
Solusi pemulihan siber hybrid menggabungkan kecepatan dan kemampuan isolasi infrastruktur on premises dengan skalabilitas dan fleksibilitas sumber daya yang bergantung pada arsitektur dan alat SaaS.
Teknologi baru membuat serangan siber lebih sulit bahkan bagi organisasi yang paling canggih sekalipun untuk mendeteksi dan menangkalnya. Akibatnya, lebih banyak perusahaan beralih ke pendekatan keamanan siber proaktif, jenis keamanan siber yang menggunakan perencanaan, latihan, dan adaptasi untuk meningkatkan keamanan.
Pemulihan siber proaktif memungkinkan perusahaan untuk menguji cara rencana dan solusi mereka saat ini menghadapi berbagai ancaman. Misalnya, organisasi yang berinvestasi dalam pemindaian kerentanan reguler dapat mengatasi kelemahan keamanan sebelum serangan dan jauh lebih siap ketika mereka menghadapi serangan nyata. Contoh keamanan siber proaktif termasuk pengujian penetrasi, implementasi protokol autentikasi multi-faktor (MFA) dan menginstal patch perangkat lunak terbaru secara rutin.
Solusi pemulihan siber modern menghadapi meningkatnya jumlah cara baru aktor jahat dapat menjangkau di dalam organisasi dan mencuri data mereka. Meskipun solusi pemulihan dan keamanan siber paling canggih sekalipun tidak dapat menghilangkan risiko ancaman siber, mereka dapat membuat pemulihan penuh lebih mungkin. Selain itu, mereka juga membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran data berbahaya.
Sayangnya, permukaan serangan yang lebih besar—pengukuran kerentanan organisasi terhadap serangan siber—tampaknya menjadi biaya penggunaan teknologi kaya data seperti gen AI dan IoT. Namun, kemampuan AI dan ML meningkatkan otomatisasi dalam pemulihan dunia maya, mempersingkat waktu respons dan membuat proses pemulihan lebih efisien. Meminimalkan waktu henti dan mencegah kehilangan data adalah, kemungkinan besar, akan terus menjadi prioritas utama bagi organisasi, terlepas dari bagaimana ancaman berkembang.
Saat ini, tiga tren penting membentuk masa depan pemulihan siber: Peningkatan penggunaan AI, integrasi penyimpanan yang tidak dapat diubah yang lebih dalam, dan meningkatnya adopsi otomatisasi dan orkestrasi dalam keamanan siber.
1. 2024 ic3 report, Federal Bureau of Investigation (FBI), 2024
2. The True Cost of Downtime, N-able, Juli 2025