Apa itu pemulihan siber?

Solusi pemulihan siber menggunakan lingkungan cadangan, perangkat lunak dan perangkat keras komponen yang menyimpan salinan data penting untuk memulihkan sistem penting setelah serangan siber.

Berbeda dengan disiplin keamanan siber dan pemulihan bencana yang lebih luas, pemulihan siber berfokus pada mitigasi serangan siber yang ditargetkan oleh aktor jahat. Aktor jahat (juga dikenal sebagai aktor ancaman) adalah kelompok atau individu yang berusaha merusak perangkat dan sistem digital. Organisasi yang berinvestasi dalam solusi pemulihan siber modern berharap untuk melakukan pemulihan penuh dan cepat setelah serangan semacam itu

Dengan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan siber, perusahaan mengambil pendekatan yang lebih proaktif daripada di masa lalu. Sementara pertahanan tradisional seperti firewall dan deteksi dan respons ancaman real-time masih penting, solusi yang menangani ancaman baru seperti serangan ransomware dan malware canggih menjadi populer.

Teknologi baru yang kaya data seperti AI (kecerdasan buatan), gen AI (AI generatif) dan Internet of Things (IoT) telah membuat lanskap ancaman perusahaan lebih menantang karena jumlah data yang mereka butuhkan. Solusi pemulihan siber memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan memulihkan keberlangsungan bisnis setelah terjadi insiden siber.