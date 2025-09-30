Apa itu penyimpanan yang tidak dapat diubah?

Untuk organisasi yang harus menjaga integritas data, keberlangsungan bisnis, dan catatan internal yang sensitif, manfaat keamanan yang tidak dapat diubah biasanya lebih besar daripada kekurangannya. Namun, karena penyimpanan yang tidak dapat diubah tidak dapat dihapus atau diubah sebelum tanggal yang telah ditentukan, data yang tidak dapat diubah dalam jumlah besar dapat menjadi mahal atau sulit untuk disimpan.

Penyimpanan yang tidak dapat diubah berbasis cloud dapat dengan mudah diperluas tergantung pada paket harga penyedia layanan mereka, tetapi apakah objek yang tidak dapat diubah disimpan on premise atau di cloud, semua data yang tidak dapat diubah masih rentan terhadap kerusakan fisik, seperti kebakaran atau banjir. Karena alasan ini, opsi penyimpanan berbasis cloud disukai karena kemampuannya mereplikasi cadangan yang tidak dapat diubah di berbagai lokasi pusat data yang berbeda.