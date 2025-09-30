Apa itu penyimpanan yang tidak dapat diubah?

Penyimpanan yang tidak dapat diubah adalah jenis protokol penyimpanan yang melindungi data yang tersimpan dengan mencegah perubahan atau pengubahan apa pun baik untuk jangka waktu tertentu maupun waktu yang tidak terbatas.
Dalam pemrograman berorientasi objek dan fungsional, objek yang tidak dapat diubah adalah objek apa pun yang keadaannya tidak dapat dimodifikasi setelah dibuat. Demikian pula, penyimpanan yang tidak dapat diubah tidak dapat diedit, dihapus, atau ditulis ulang setelah dibuat dan disimpan hingga periode penyimpanan yang telah ditentukan berakhir.
Penyimpanan yang tidak dapat diubah digunakan untuk melestarikan catatan dan menjaga integritas data, berdasarkan prinsip write-once-read-many (WORM) keamanan data. Jenis sistem file ini memungkinkan data yang tersimpan dapat diakses berulang kali setelah dibuat, tetapi tidak dapat dimodifikasi.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang semakin meningkat akan integritas data yang penting, penyimpanan data yang aman, dan pencadangan data yang andal, penyimpanan yang tidak dapat diubah memberikan banyak keuntungan yang berharga dibandingkan dengan jenis sistem file lainnya.
Seiring serangan siber yang makin canggih, solusi penyimpanan cadangan tradisional sering kali tidak memadai. Ransomware semakin menargetkan data yang tersimpan secara langsung dengan malware yang dapat mengenkripsi dan mengunci pengguna dari sistem penting (atau bahkan menghapus semua file penting). Cadangan yang tidak dapat diubah memberikan pertahanan yang kuat terhadap jenis serangan ini dengan memastikan bahwa cadangan yang murni selalu tersedia, sehingga mencegah kehilangan data yang tidak tergantikan.
Dari penghapusan yang tidak disengaja hingga ancaman orang dalam lainnya seperti perusakan atau gangguan data yang disengaja, penyimpanan dan pencadangan yang tidak dapat diubah mencegah kehilangan data, bahkan dari mereka yang mungkin memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses informasi yang dilindungi. Baik tidak disengaja, disengaja namun salah, atau secara khusus berbahaya, data yang disimpan sebagai objek yang tidak dapat diubah tidak dapat dan tidak akan terpengaruh.
Dalam industri seperti keuangan atau perawatan kesehatan yang menuntut kebijakan penyimpanan data yang ketat, penyimpanan yang tidak dapat diubah memastikan bahwa data tetap tidak tersentuh selama periode yang diamanatkan, sehingga menyederhanakan kepatuhan terhadap kepatuhan.
Penyimpanan yang tidak dapat diubah mengikuti prinsip tulis sekali, baca banyak (WORM) hadir dalam berbagai bentuk dan dapat dicapai melalui solusi perangkat lunak dan perangkat keras file. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi bisa memilih untuk menyimpan data mereka yang tidak dapat diubah dalam perangkat keras di tempat. Meskipun penyimpanan yang tidak dapat diubah on premises rentan terhadap kerusakan fisik lokal, cadangan yang tidak dapat diubah on premises dapat diisolasi dari kerentanan yang lebih luas dari sistem pengarsipan operasional dan masih memberikan banyak manfaat yang terkait dengan penyimpanan yang tidak dapat diubah.
Penyimpanan yang tidak dapat diubah berbasis cloud dapat dengan mudah diskalakan dan direplikasi di beberapa pusat data, memastikan akses ke cadangan yang tidak dapat diubah meskipun satu atau beberapa server mengalami periode waktu henti.
Air-gapping adalah praktik mengisolasi server atau perangkat keras penyimpanan lainnya dari jaringan organisasi. Karena mesin dengan celah udara tidak terhubung ke infrastruktur yang lebih besar, mesin ini terisolasi dari potensi serangan siber atau insiden terkait kehilangan data. Pencadangan dengan celah udara umumnya dianggap sebagai standar emas untuk pencadangan data.
Berikut ini adalah beberapa fitur dan aspek utama yang membedakan penyimpanan yang tidak dapat diubah dari jenis penyimpanan lainnya.
Selain hanya menyimpan dan menjaga data, penyimpanan yang tidak dapat diubah juga dapat memberikan otentikasi yang kuat dan protokol izin granular, sehingga memungkinkan akses yang mudah bagi orang yang disetujui, sekaligus secara efektif memblokir pengguna yang tidak sah.
Replikasi penyimpanan yang tidak dapat diubah memungkinkan pembuatan beberapa salinan dengan mudah. Jika ada masalah yang muncul, redundansi ini memastikan keberlangsungan bisnis yang mulus dan meningkatkan keamanan data.
Tidak seperti sistem file tradisional, dinamika penyimpanan objek menggunakan struktur datar yang mengorganisir unit-unit data terpisah menjadi objek yang dapat disimpan dan diambil dengan lebih efisien. Dengan cara ini, penyimpanan objek menghilangkan tantangan kompleksitas dan skalabilitas dari sistem file hierarkis, sehingga meningkatkan kinerja dan skalabilitas.
Meskipun dimungkinkan untuk membuat penyimpanan yang tidak dapat diubah untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagian besar data tidak perlu disimpan atau dipertahankan selamanya. Penyimpanan yang tidak dapat diubah mudah disesuaikan agar sesuai dengan konteks apa pun, memungkinkan periode retensi jangka pendek atau jangka panjang yang fleksibel.
Dari perlindungan ransomware hingga cadangan penyimpanan cloud, penyimpanan yang tidak dapat diubah menghadirkan banyak kasus penggunaan yang berharga.
Untuk organisasi yang harus menjaga integritas data, keberlangsungan bisnis, dan catatan internal yang sensitif, manfaat keamanan yang tidak dapat diubah biasanya lebih besar daripada kekurangannya. Namun, karena penyimpanan yang tidak dapat diubah tidak dapat dihapus atau diubah sebelum tanggal yang telah ditentukan, data yang tidak dapat diubah dalam jumlah besar dapat menjadi mahal atau sulit untuk disimpan.
Penyimpanan yang tidak dapat diubah berbasis cloud dapat dengan mudah diperluas tergantung pada paket harga penyedia layanan mereka, tetapi apakah objek yang tidak dapat diubah disimpan on premise atau di cloud, semua data yang tidak dapat diubah masih rentan terhadap kerusakan fisik, seperti kebakaran atau banjir. Karena alasan ini, opsi penyimpanan berbasis cloud disukai karena kemampuannya mereplikasi cadangan yang tidak dapat diubah di berbagai lokasi pusat data yang berbeda.
