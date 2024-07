Ringkasan Serangan siber kini semakin meluas, inovatif, dan lebih cepat dari sebelumnya. Untuk mengatasinya, Anda memerlukan mitra kolaboratif yang dapat bertindak sebagai perpanjangan tangan dari tim Anda untuk memaksimalkan produktivitas sekaligus melindungi investasi Anda yang ada. Kami dapat membantu organisasi Anda mengurangi risiko siber dengan solusi ancaman global, menyeluruh, dan yang kompatibel dengan sistem operasi apa pun yang dapat mengelola peringatan apa pun kapan pun dan memberi Anda visibilitas dan integrasi yang selama ini dicari untuk mengoptimalkan program keamanan Anda.



Banyak organisasi memiliki terlalu sedikit sumber daya dan terlalu banyak alat berbeda yang menyediakan informasi dalam jumlah besar. Hal ini membuat tim mereka tidak mungkin menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang paling penting dan menyebabkan biaya yang lebih tinggi, inefisiensi, peringatan kelelahan, dan kurangnya visibilitas terhadap potensi kerentanan.



Layanan IBM Threat Detection and Response (TDR), termasuk layanan Managed Detection and Response (MDR), membantu organisasi Anda melindungi investasi yang ada dan meningkatkannya dengan AI, mempraktikkan keamanan proaktif untuk memperkuat pertahanan, terus meningkatkan operasi keamanan, dan melindungi hybrid cloud.

Manfaat Mempercepat transformasi bisnis Semua yang ada di lingkungan hybrid cloud Anda menghasilkan data, yang sering kali dikumpulkan melalui banyak sumber. Mengubah alat dan layanan yang ada menjadi solusi 24/7 yang terintegrasi dan terkelola yang didukung oleh Platform Perlindungan X-Force kami, yang memanfaatkan AI untuk menangani hingga 85% peringatan.

Praktikkan keamanan proaktif untuk mengurangi risiko Cegah kerentanan sebelum terjadi, pahami efektivitas deteksi Anda, dapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi tentang cara meningkatkan postur keamanan Anda, dan bekerja sama dengan X-Force, tim elit peretas, responden, dan peneliti kami untuk memperkuat pertahanan. Terus meningkatkan operasi keamanan Meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan visibilitas yang mendalam dan mendorong kolaborasi untuk memastikan ancaman dapat diatasi dan dipulihkan segera setelah terdeteksi—meminimalkan risiko bisnis sekaligus mengurangi kerusakan dan gangguan layanan.

Ringkasan IBM Threat Detection and Response Services Pelajari lebih lanjut dalam ringkasan ini Sangat penting bagi organisasi untuk mempertahankan diri melawan meluasnya serangan dengan beralih dari solusi manajemen ancaman berbasis tanda tangan yang reaktif ke pendekatan berbasis intelijen yang proaktif yang memanfaatkan tim keamanan yang sangat terampil dan berdedikasi yang memberikan pemantauan, analisis, dan respons cepat yang berkelanjutan terhadap serangan yang canggih. Baca ringkasan solusi

Bersama IBM, kami sekarang memiliki pandangan dunia selama 24 jam yang akurat dan real time. Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

Studi kasus Manufaktur Ancaman siber baru memerlukan pendekatan baru di Doosan Digital Innovations (DDI) DDI memperkuat postur keamanannya untuk memungkinkan transformasi di masa depan dan menciptakan strategi yang lebih proaktif dan sadar global untuk meminimalkan gangguan bisnis jika terjadi ancaman siber. Manufaktur ANDRITZ dan IBM membangun front persatuan melawan serangan siber Layanan Manajemen Kerentanan X-Force Red memindai sistem ANDRITZ dan menilai kerentanan keamanan. Setiap pemindaian menghasilkan laporan yang menilai kerentanan berdasarkan tingkat keparahan menggunakan sistem penilaian kerentanan umum (CVSS). Hal ini membantu ANDRITZ memprioritaskan respons insiden.

Insight Pusat penelitian Penelitian X-Force terbaru semuanya di satu tempat, yang menampilkan blog baru setiap minggu Panduan Definitif untuk Ransomware 2023 Temukan tren dan penelitian terkini tentang ransomware. Indeks Intelijen Ancaman 2023 Pahami bagaimana pelaku ancaman melancarkan serangan, dan cara melindungi organisasi Anda secara proaktif. Lanskap Ancaman Cloud 2023 Temukan intelijen ancaman dan tren terbaru dalam keamanan cloud.

Sumber daya Demo Demo Threat Detection & Response Services Gali lebih dalam komponen utama solusi layanan TDR kami untuk melihat bagaimana Anda dapat mengurangi peringatan kelelahan, meningkatkan produktivitas SOC, dan mempercepat pengambilan keputusan untuk tetap terdepan dalam menghadapi ancaman. Ringkasan solusi Ringkasan tentang IBM® X-Force Pelajari lebih lanjut tim peretas, peneliti, analis, dan penanggap insiden terkenal di dunia yang dapat bertindak sebagai penasihat tepercaya bagi organisasi Anda. Blog Apakah program keamanan Anda mengalami gangguan deteksi dan respons sedikit demi sedikit (PDR)? Pelajari lebih lanjut apa itu PDR, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya sehingga program keamanan Anda bisa berkembang.