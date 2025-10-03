Apa itu infrastruktur yang tidak dapat diubah?

Organisasi dapat mengelola infrastruktur melalui dua pendekatan: dapat diubah dan tidak dapat diubah. Infrastruktur yang tidak dapat diubah menggantikan server sepenuhnya, tidak memodifikasinya. Infrastruktur yang dapat diubah memodifikasi server yang ada, menerapkan pembaruan, tambalan, dan perubahan konfigurasi secara langsung ke server produksi.

Karena infrastruktur ini terutama memodifikasi server yang ada, infrastruktur yang dapat berubah dapat tampak lebih efisien. Namun, dua faktor sering membuat infrastruktur yang tidak dapat diubah lebih praktis dan lebih disukai.

Pertama, komputasi cloud dan kontainerisasi telah mengubah kecepatan penerapan. Organisasi sekarang dapat mengganti mesin virtual (VM) dan kontainer dalam hitungan menit, bukan berjam-jam seperti yang diperlukan untuk server fisik. Alat otomatisasi infrastruktur dapat menyediakan dan mengonfigurasi server dan sumber daya TI baru serta menerapkan perubahan yang seragam dalam skala besar.

Kedua, infrastruktur yang tidak dapat diubah dapat secara signifikan mengurangi penyimpangan konfigurasi, sebuah fitur umum dari infrastruktur yang dapat diubah, di mana sebuah sistem secara bertahap menyimpang dari kondisi yang seharusnya seiring dengan perubahan yang terakumulasi. Penyimpangan konfigurasi sangat umum terjadi ketika masalah jaringan mengganggu proses penerapan, menyebabkan pembaruan sebagian atau gagal. Penyimpangan ini dapat menyebabkan kinerja yang buruk, kerentanan keamanan, dan pelanggaran kepatuhan.

Misalnya, saat menerapkan pembaruan keamanan di 100 server produksi, otomatisasi dapat membuat 100 server baru dengan pembaruan yang sudah diinstal sebelumnya dan memvalidasi server ini secara terpisah. Setelah divalidasi, mereka mengarahkan lalu lintas dan menonaktifkan server lama—semuanya dalam hitungan menit tanpa waktu henti.