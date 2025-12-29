Apa itu integrasi aplikasi perusahaan?

Sistem bisnis—termasuk perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), manajemen proses bisnis (BPM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen basis data, dan manajemen rantai pasokan—biasanya kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Berbagai sistem tersebut mungkin menggunakan bahasa pemrograman, sistem operasi, dan format data yang berbeda, serta berada di lingkungan atau lapisan arsitektur yang terpisah.
EAI membantu sistem ini bertukar titik data penting, mengatasi ketidakcocokan yang akan menghambat operasi bisnis. Solusi integrasi juga memungkinkan organisasi untuk menggunakan sistem lama, menjaga data historis penting dan menghilangkan kebutuhan untuk membangun kembali aplikasi setiap kali pengembang memperkenalkan layanan baru.
Akhirnya, EAI memungkinkan sistem untuk berbagi otomatisasi, yang mempercepat dan menyederhanakan alur kerja di seluruh departemen. Misalnya, dalam konteks e-commerce, organisasi dapat menggunakan platform integrasi untuk secara otomatis memproses pembayaran, memperbarui inventaris, dan membuat label pengiriman setiap kali pelanggan melakukan pemesanan—bahkan ketika proses ini berlangsung di berbagai sistem atau lingkungan.
Arsitektur EAI dapat membantu mendukung jaringan terdistribusi, di mana aplikasi dan layanan dihubungkan secara fleksibel dan beroperasi secara independen. Platform EAI tradisional sering kali merupakan middleware berbasis on premises, seperti bus layanan perusahaan, yang dipasang dan dioperasikan oleh tim TI organisasi secara internal. Saat ini, banyak organisasi juga menggunakan solusi platform integrasi sebagai layanan (iPaaS ) untuk memfasilitasi dan mengelola integrasi.
iPaaS menyediakan layanan serupa, dan merupakan jenis solusi integrasi aplikasi perusahaan, meskipun model pengiriman dan operasinya berbeda—iPaas dihosting secara eksternal dan disediakan melalui cloud. Dalam praktiknya, banyak organisasi, terutama organisasi yang lebih besar, menggunakan keduanya: EAI lama untuk sistem inti di lokasi dan iPaaS eksternal untuk integrasi cloud dan SaaS.
EAI sering menggunakan middleware berorientasi pesan (MOM) untuk memfasilitasi dan mengelola koneksi antar layanan. MoM menerima dan membawa paket data yang disebut pesan, dan mendukung berbagi data asinkron, di mana pesan masuk disimpan sementara dalam antrean atau buffer sampai layanan penerima (konsumen) siap memprosesnya.
Contoh, jika konsumen mengalami waktu henti, antrean dapat menyimpan pesan sampai layanan penerima kembali online. Perantara pesan bertanggung jawab untuk mengelola antrean dan mengarahkan pesan ke layanan yang benar. Perantara juga dapat memprioritaskan pesan prioritas tinggi daripada yang kurang mendesak. Sistem berbasis MoM memungkinkan layanan untuk berbagi informasi bahkan tanpa mengetahui identitas konsumen tertentu, sehingga menyederhanakan aliran data.
Integrasi asinkron sering kali paling baik untuk tugas backend yang tidak bergantung pada data real-time—dan ketika penundaan singkat dapat diterima. Salah satu contoh penggunaan umum adalah untuk mengelola integrasi sistem yang tidak sensitif terhadap waktu, seperti pertukaran data antara sistem ERP dan CRM.
Sementara CRM mungkin terus mengirim pembaruan pelanggan, perkiraan permintaan, dan data lainnya ke ERP, ERP dapat menunggu untuk memproses data ini selama jam di luar jam sibuk. Strategi ini meningkatkan kinerja sistem dan pengoptimalan sumber daya. Sementara itu, pendekatan asinkron mungkin tidak ideal untuk aplikasi front-end, di mana pelanggan mengharapkan akses langsung ke layanan.
Platform EAI lainnya menggunakan aliran data sinkron, di mana aplikasi membuat panggilan API atau permintaan ke layanan dan menunggu balasan. Proses ini lebih segera dan langsung, sebagian karena tidak ada antrean yang memperlambat permintaan.
Tetapi pemrosesan sinkron dapat rentan terhadap latensi dalam skenario volume tinggi karena tugas harus diselesaikan secara berurutan. Layanan juga dikaitkan secara erat, mengurangi independensi. Pendekatan sinkron sering digunakan untuk layanan front-end dan aplikasi bisnis real-time, terutama layanan yang memerlukan respons segera (seperti memeriksa perangkat lunak manajemen inventaris sebelum memenuhi pesanan).
Banyak platform EAI modern menggabungkan aliran data sinkron dan asinkron untuk memenuhi kebutuhan integrasi yang berbeda.
Arsitektur EAI adalah cetak biru yang mendefinisikan bagaimana aplikasi dan layanan berkomunikasi dalam ekosistem terintegrasi, termasuk model, komponen, dan protokol mana yang digunakan untuk memfasilitasi koneksi. Pola EAI umumnya menggambarkan pendekatan desain yang lebih granular, termasuk perutean spesifik, titik akhir, dan konstruksi pesan.
Sebuah buku tahun 2003 oleh arsitek perangkat lunak Gregor Hohpe dan Bobby Woolf mengidentifikasi 65 pola integrasi, memberi pengembang pemahaman yang sama tentang jenis integrasi apa yang dapat diterapkan dan cara mengimplementasikannya. Namun, karena banyak dari pola-pola ini telah diabstraksikan dalam platform EAI modern, ikhtisar ini malah akan fokus pada gaya arsitektur yang lebih luas.
Bisnis sering menggabungkan beberapa pendekatan arsitektur, masing-masing mendukung lapisan atau fungsi yang berbeda dalam sistem. Arsitektur integrasi umum meliputi:
Integrasi point-to-point menghubungkan dua aplikasi atau lebih, sering kali dengan menggunakan API, middleware atau kode khusus, sehingga mereka dapat bertukar data secara langsung tanpa bidang manajemen terpusat. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk sistem yang hanya berisi beberapa layanan karena relatif mudah untuk diatur dan dipelihara.
Tetapi pada skala yang lebih besar, koneksi point-to-point dapat menjadi kacau dan terlalu kompleks, sebuah fenomena yang dikenal sebagai integrasi spaghetti. Tanpa perantara untuk mengelola pertukaran data, hambatan kinerja sulit untuk diidentifikasi dan dipecahkan. Dengan pengawasan terbatas atas setiap koneksi, pendekatan point-to-point rentan terhadap masalah keamanan dan pengoptimalan.
Terakhir, peluncuran menjadi tantangan, karena harus dikonfigurasi secara terpisah untuk setiap integrasi dalam sistem. Organisasi mungkin mulai dengan integrasi point-to-point tetapi berkembang ke pendekatan integrasi yang lebih matang saat mereka meningkatkan operasi mereka.
Pada model hub (pusat) dan spoke (cabang), beberapa sistem atau layanan (spoke) terhubung ke hub pusat. Hub mengelola koneksi antar layanan sehingga layanan tidak harus berinteraksi satu sama lain secara langsung.
Seringkali, hub pusat berbentuk bus layanan perusahaan (ESB), solusi middleware tingkat tinggi yang mengarahkan dan mengelola pertukaran data. Tanggung jawab hub dapat mencakup perutean, tata kelola, autentikasi, pemantauan, dan konversi data. Sementara ESB menangani tugas manajemen, MoM terintegrasi biasanya mentransfer data dengan menggunakan protokol seperti JMS atau MQTT. Atau, pendekatan hub dan spoke dapat menggunakan API Gateway untuk orkestrasi API (dengan API Gateway sebagai hub dan API sebagai spoke), sehingga memungkinkan komunikasi sinkron, yang sering menggunakan HTTP sebagai mekanisme transportasi.
Pendekatan hub dan spoke sering kali lebih efisien dan tangguh dibandingkan dengan pendekatan point-to-point, terutama dalam penerapan kompleks yang memiliki puluhan atau ratusan layanan. Sistem ini juga dapat lebih mudah dipelihara dan diatur karena setiap interaksi terjadi melalui bidang manajemen bersama. Terakhir, aplikasi baru dapat ditambahkan tanpa memengaruhi layanan terintegrasi.
Kelemahan utamanya adalah, karena setiap layanan bergantung pada bidang manajemen terpusat, kesalahan di hub pusat dapat memengaruhi seluruh sistem.
Dalam arsitektur berorientasi layanan (SOA), layanan diselaraskan berdasarkan kebijakan dan standar bersama, namun tetap dikaitkan secara fleksibel dan mandiri, sehingga mendukung penggunaan ulang dan interoperabilitas. Layanan berbagi fungsi dan kemampuan mereka melalui kontrak tanpa mengekspos kode internal dan data yang diperlukan untuk menjalankannya, sehingga meningkatkan kemudahan untuk ditemukan.
Misalnya, layanan pemrosesan pembayaran organisasi dapat ditambahkan ke aplikasi baru tanpa mengharuskan pengembang membangun kembali layanan dari awal. Kelemahannya termasuk biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi dan kompleksitas sistem tambahan, yang dapat menekan kinerja dan menciptakan kerentanan keamanan.
Sebagai filosofi desain yang tidak terikat (agnostik) platform, SOA dapat digunakan dengan sejumlah arsitektur. Misalnya, ketika diterapkan pada model hub dan spoke, hub pusat terus mengelola interaksi, tetapi layanan dapat menggambarkan fungsi bisnis mereka sehingga pengembang dapat menggabungkan dan menggunakannya kembali dengan lancar tanpa terlebih dahulu mengetahui kemampuannya.
Layanan mikro dibangun berbasis prinsip-prinsip inti SOA, tetapi mengadopsi fitur cloud native yang lebih baru. SOA mengharuskan setiap layanan untuk standar yang sama yang ditentukan secara ketat, membuat sistem kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap perlambatan.
Sementara itu, layanan mikro memprioritaskan transportasi yang ringan (sering kali melalui penggunaan API), dengan titik akhir yang mengimplementasikan logika bisnis dan memproses permintaan .Pendekatan ini memberi setiap layanan lebih banyak otonomi, memungkinkan setiap tim untuk menentukan pendekatan tata kelola internal, penerapan, dan penyimpanan untuk layanan yang mereka kelola. Kedua pendekatan ini juga berbeda dalam ruang lingkup: SOA biasanya menangani aplikasi tingkat perusahaan, sementara layanan mikro seringkali lebih granular, memecah layanan individual menjadi komponen yang lebih kecil.
Akhirnya, sementara SOA sering menggunakan ESB untuk memfasilitasi komunikasi antar-layanan,layanan mikro lebih sering bergantung pada gateway API atau rangkaian layanan. Layanan mikro dengan cepat menjadi dominan: 74% bisnis saat ini menggunakan arsitektur layanan mikro, sementara 23% lainnya mengatakan mereka berencana untuk melakukannya di masa depan, menurut laporan Gartner 2023.
Meskipun pesan mungkin berisi tindakan atau permintaan, peristiwa adalah indikasi statis bahwa tindakan penting telah terjadi. Arsitektur berbasis peristiwa memungkinkan layanan untuk bertukar notifikasi peristiwa secara efisien dan aman.
Biasanya, aplikasi mengirim peristiwa ke perantara peristiwa, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya ke layanan yang sesuai. Konsumen dapat memilih akan berlangganan peristiwa yang mana, sehingga mereka hanya menerima catatan yang relevan dengan fungsi atau kebutuhan bisnis mereka sendiri.
Misalnya, perusahaan e-commerce mungkin menggunakan peristiwa untuk memberi tahu layanan email setiap kali pelanggan melakukan pembelian. Ketika layanan email menerima notifikasi peristiwa yang menunjukkan penjualan, ia dapat secara otomatis mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pembeli. Sementara itu, database analitik mungkin berlangganan peristiwa yang terkait dengan waktu henti atau kinerja untuk mengumpulkan titik data yang relevan.
Salah satu manfaat dari kerangka kerja berbasis peristiwa adalah bahwa layanan tidak perlu memahami bagaimana peristiwa mereka digunakan, atau konsumen mana yang menggunakannya—layanan hanya perlu tahu cara melaporkan peristiwa ke perantara peristiwa. Pendekatan berbasis peristiwa juga lebih mudah untuk diskalakan karena pengembang dapat menduplikasi atau menghapus layanan tanpa mengganggu mekanisme pelaporan peristiwa.
Tetapi tanpa manajemen yang tepat, platform yang berbasis peristiwa dapat melaporkan secara berlebihan atau secara tidak sengaja mengirim duplikat peristiwa, sehingga konsumen lebih sulit memahaminya. Selain itu, seiring peningkatan skala organisasi, mereka sering menambahkan lebih banyak instance konsumen untuk meningkatkan kinerja. Tetapi proliferasi layanan ini dapat mempersulit pengembang untuk mengisolasi dan memecahkan masalah kesalahan.
Akhirnya, karena platform yang berbasis peristiwa dapat memiliki perbedaan pengalaman, platform tersebut tidak ideal untuk pertukaran data real-time.
Secara garis besar, iPaaS berada di bawah payung EAI; ini adalah model berbasis cloud yang lebih baru untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan. Platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) mengacu pada alat integrasi berbasis cloud, yang biasanya dikelola oleh vendor eksternal. Contohnya termasuk IBM WebMethods Hybrid Integration, MuleSoft Salesforce, dan Layanan Integrasi Azure Microsoft.
Platform iPaaS sering menggunakan kemampuan generatif, konektor yang sudah dibangun sebelumnya, alat pengembangan no-code, Internet of Things (IoT), dan inovasi modern lainnya. Sering berjalan pada arsitektur nirserver atau kontainer, platform iPaaS cenderung fleksibel dan ringan karena tidak bergantung pada ESB lokal (yang bisa berukuran besar dan rentan terhadap ketidaksejajaran) untuk memfasilitasi koneksi.
Salah satu daya tarik utama adalah bahwa organisasi tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya membangun koneksi khusus dan malah dapat mengandalkan infrastruktur di atasnya yang disediakan oleh platform iPaaS. iPaaS terkadang dikemas bersama produk SaaS lainnya, seperti perangkat lunak ERP atau CRM.
EAI adalah pendekatan tradisional yang lebih lama, yang paling sering dikelola secara on premises atau melalui arsitektur hybrid. Salah satu keuntungan utama dari EAI adalah bahwa perusahaan mempertahankan kendali penuh atas integrasi mereka. Pendekatan ini mungkin lebih disukai di industri yang diatur ketat, seperti hukum atau perawatan kesehatan, di mana tim TI membutuhkan tingkat penyesuaian dan pengawasan yang lebih dalam daripada yang tersedia melalui platform iPaaS pihak ketiga.
Meskipun iPaaS makin populer, 80% bisnis masih membangun setidaknya beberapa integrasi mereka secara internal, menurut laporan Fortune Business Insights tahun 2024. Dalam organisasi yang lebih besar, EAI dan iPaaS sering digunakan bersama untuk mengotomatiskan lapisan orkestrasi yang berbeda.
Sementara platform EAI terutama membantu perusahaan berbagi data secara internal, pertukaran data elektronik (EDI) menstandarkan dan memfasilitasi transfer informasi—seperti faktur, transkrip atau pemberitahuan pengiriman—antar organisasi, menggantikan dokumen fisik. Transaksi EDI berasal dari tahun 1960-an, ketika pemerintah dan perusahaan mulai mengotomatiskan pertukaran data, mengurangi ketergantungan mereka pada entri data manual.
EDI menggunakan protokol khusus untuk membantu perusahaan menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional. Misalnya, HIPAA mengharuskan organisasi bertukar data layanan kesehatan Amerika melalui protokol X12 yang berorientasi keamanan, sementara transaksi bisnis internasional sering dilakukan melalui standar global EDIFACT.
Perencanaan sumber daya perusahaan menyatukan sumber daya manusia, Product Lifecycle Management, keuangan, dan proses bisnis lainnya melalui basis data bersama yang terpusat untuk meningkatkan konektivitas dan konsistensi data antara sistem internal. Platform ERP sering terdiri dari beberapa modul perusahaan, masing-masing mewakili fungsi bisnis yang berbeda. Modul-modul ini dapat melakukan tugas-tugas yang berbeda sambil bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis bersama.
Meskipun EAI dan ERP mendukung integrasi, keduanya beroperasi pada tingkat yang berbeda dari tumpukan teknologi organisasi. EAI bertindak sebagai jembatan atau konektor antara masing-masing aplikasi, sementara ERP menyediakan antarmuka terpadu di mana organisasi dapat mengakses beberapa fungsi bisnis.
Memperbarui atau mengganti sistem ERP dapat menjadi tantangan operasional dan mahal karena setiap modul perusahaan terhubung erat ke rangkaian aplikasi terpusat. Sementara itu, EAI dapat diimplementasikan secara bertahap dan bertahap karena bergantung pada middleware atau API, yang sering dapat dikonfigurasi ulang tanpa mengganggu aliran data.
Organisasi sering menggunakan platform EAI dan ERP bersama, dengan sistem ERP mengelola fungsi bisnis inti dan platform EAI menangani koneksi antara platform ERP dan komponen lainnya, seperti platform analitik dan CRM.
Kerentanan keamanan, silo data dan ketidakcocokan dapat muncul ketika sistem bisnis terisolasi dan tidak dapat berkomunikasi. Tanpa strategi EAI, organisasi mungkin perlu mengandalkan pengodean khusus yang ekstensif, pemeliharaan terus-menerus, dan entri data manual untuk mempertahankan koneksi, yang berpotensi mengarah pada integrasi. Sistem EAI dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan:
EAI membantu meningkatkan aliran data dan visibilitas dengan mengaktifkan sinkronisasi data real-time (atau nyaris seketika) di seluruh organisasi. Solusi ini memungkinkan layanan untuk mengakses alat dan sumber data dari seluruh organisasi, sambil mempertahankan otonomi mereka.
Sinkronisasi ini meningkatkan otomatisasi proses dengan memungkinkan tim mengembangkan otomatisasi di berbagai layanan, mempercepat alur kerja, dan mengurangi kesalahan manusia. Integrasi data dapat menghasilkan peningkatan pengambilan keputusan, karena membantu tim mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari sumber yang berbeda.
Misalnya, CRM dapat mengirim histori data penjualan ke platform manajemen inventaris terintegrasi untuk membantu tim menentukan berapa banyak inventaris yang harus dipesan untuk periode tertentu.
Menghentikan atau mengganti sistem lama dapat mengganggu fungsi bisnis penting, menciptakan ketidakselarasan, dan berkontribusi pada biaya yang tak terduga.
Organisasi di industri yang diatur dengan ketat mungkin bergantung pada aplikasi lama untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan standar industri. Selain itu, data penting yang disimpan dalam database lama mungkin sulit untuk bermigrasi ke sistem yang lebih baru.
EAI membantu memperpanjang umur aplikasi lama. Solusi ini memungkinkan organisasi untuk terus menggunakan aplikasi dan platform ini dengan mengubah protokol lama menjadi format modern yang kompatibel, dan menghubungkan sistem lama dengan yang lebih baru.
Platform EAI dapat membantu mengurangi kompleksitas integrasi. Alih-alih membangun dan memelihara banyak koneksi point-to-point, organisasi dapat menggunakan platform integrasi, seperti solusi iPaaS atau ESB, untuk menghubungkan aplikasi melalui lapisan integrasi terpusat. Konektor yang dibangun sebelumnya dan pola integrasi yang dapat digunakan kembali yang sering disertakan dalam solusi ini juga membantu menghubungkan sistem lebih cepat.
Akhirnya, EAI dapat meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Keterkaitan yang fleksibel memudahkan penggantian aplikasi atau pengadopsian teknologi baru. Sebuah organisasi dapat mengganti sistem CRM-nya atau menambahkan platform e-commerce baru tanpa sepenuhnya merombak ulang arsitektur integrasinya.
EAI juga membantu tim mengoordinasikan peluncuran dengan lebih baik karena memberikan visibilitas yang lebih besar tentang bagaimana pembaruan tidak hanya memengaruhi masing-masing layanan tetapi sistem secara keseluruhan.
Meskipun EAI dapat merampingkan fungsi bisnis, solusi ini juga dapat menimbulkan kompleksitas sistem dan hambatan operasional. Tantangan umumnya meliputi:
Karena platform EAI mengekspos layanan yang sebelumnya tidak dapat diakses, mempertahankan ekosistem yang aman bisa menjadi lebih sulit. Kesalahan konfigurasi dapat membuat data sensitif terekspos selama transit, sementara gateway API dan ESB dapat menghadirkan satu titik kegagalan, dengan kesalahan yang turut berdampak ke layanan yang terhubung.
Solusi termasuk menggabungkan kontrol akses yang kuat, protokol autentikasi dan otorisasi, standar enkripsi dan keamanan jaringan. Tata kelola yang komprehensif, di mana setiap tim memiliki tanggung jawab yang jelas, dan respons insiden yang cepat, juga dapat meningkatkan keamanan.
Karena platform EAI dapat menyentuh hampir semua bidang bisnis, organisasi dapat menjadi tergantung pada platform tersebut. Bermigrasi ke platform EAI baru bisa sangat mahal dan dapat menyebabkan hilangnya data selama periode transisi.
Untuk mengurangi tantangan ini, organisasi dapat memprioritaskan pola integrasi modular dan fleksibel, seperti layanan mikro dan arsitektur berbasis peristiwa, yang umumnya lebih mudah untuk disesuaikan, dikonfigurasi ulang, dan digunakan kembali. Sementara itu, Virtualisasi data dapat membantu organisasi mempertahankan data penting bahkan ketika layanan dan bidang manajemen berubah di sekitarnya.
Platform EAI memunculkan koneksi baru antar layanan, yang dapat membuat tata kelola, pengawasan, keterlacakan, dan pemecahan masalah menjadi lebih sulit.
Pemeliharaan membutuhkan keahlian khusus dan bisa lebih mahal dibandingkan dengan pendekatan arsitektur point-to-point tradisional. Meskipun integrasi antara sistem modern dan lama menghasilkan insight data baru, pembuatan versi di seluruh sistem ini dapat menjadi tantangan operasional.
Organisasi dapat mengatasi kompleksitas ini dengan memisahkan layanan ke dalam domain yang berbeda sehingga aplikasi hanya berbagi data dengan layanan yang relevan. Otomatisasi no-code modern dan kontrak data yang terdefinisi dengan baik juga dapat membantu merampingkan operasi sehingga tim dapat bertukar data tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya.
Platform EAI yang mengandalkan ESB dan API Gateway dapat mengalami masalah aliran data karena semua pertukaran harus disalurkan melalui lapisan perutean bersama.
Misalnya, organisasi mungkin perlu menambahkan lebih banyak titik akhir untuk mengakomodasi lalu lintas yang lebih tinggi atau fitur baru, tetapi pembaruan ini secara tidak sengaja dapat menyebabkan latensi dan masalah kinerja lainnya, menambah ketegangan pada sistem.
Organisasi dapat mengurangi kemungkinan hambatan dengan menerapkan pembuatan cache dan penskalaan otomatis, yang menyesuaikan skala berdasarkan data real-time. Arsitektur horizontal terdistribusi, berbagi data asinkron, dan kerangka kerja edge, yang memproses data di dekat sumbernya, juga dapat berkontribusi pada integrasi yang lebih cepat dan lebih tangguh.
Meskipun EAI adalah konsep berusia puluhan tahun, platform EAI saat ini makin banyak menggabungkan inovasi modern untuk meningkatkan interoperabilitas, kinerja, dan ketahanan jaringan. Tim sekarang menggunakan AI generatif untuk secara otomatis menandai ketidakselarasan dan kegagalan—atau secara proaktif memperbaiki masalah tersebut sebelum mengganggu aliran komunikasi. Machine learning juga dapat mengorkestrasi alur otomatisasi yang kompleks, mengurangi beban kerja dan ketidaksejajaran.
EAI juga menjadi lebih mudah diakses sebagai sebuah disiplin ilmu, sehingga memberikan kemampuan kepada tim untuk mendesain integrasi dengan konektor low-code yang dibangun sebelumnya. Sistem nirserver memberi organisasi fleksibilitas untuk membuat koneksi antara lingkungan cloud, hybrid, dan lokal. Dan arsitektur berorientasi API dan layanan mikro meningkatkan kemampuan untuk ditemukan dan dapat digunakan kembali.
Munculnya dan popularitas solusi iPaaS membuat organisasi dapat berlangganan hanya layanan integrasi yang mereka butuhkan, sehingga mengurangi biaya dan membebaskan mereka dari tugas manajemen yang memakan waktu.
