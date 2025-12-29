Apa itu integrasi aplikasi perusahaan?

Sistem bisnis—termasuk perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), manajemen proses bisnis (BPM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen basis data, dan manajemen rantai pasokan—biasanya kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Berbagai sistem tersebut mungkin menggunakan bahasa pemrograman, sistem operasi, dan format data yang berbeda, serta berada di lingkungan atau lapisan arsitektur yang terpisah.

EAI membantu sistem ini bertukar titik data penting, mengatasi ketidakcocokan yang akan menghambat operasi bisnis. Solusi integrasi juga memungkinkan organisasi untuk menggunakan sistem lama, menjaga data historis penting dan menghilangkan kebutuhan untuk membangun kembali aplikasi setiap kali pengembang memperkenalkan layanan baru.

Akhirnya, EAI memungkinkan sistem untuk berbagi otomatisasi, yang mempercepat dan menyederhanakan alur kerja di seluruh departemen. Misalnya, dalam konteks e-commerce, organisasi dapat menggunakan platform integrasi untuk secara otomatis memproses pembayaran, memperbarui inventaris, dan membuat label pengiriman setiap kali pelanggan melakukan pemesanan—bahkan ketika proses ini berlangsung di berbagai sistem atau lingkungan.

Arsitektur EAI dapat membantu mendukung jaringan terdistribusi, di mana aplikasi dan layanan dihubungkan secara fleksibel dan beroperasi secara independen. Platform EAI tradisional sering kali merupakan middleware berbasis on premises, seperti bus layanan perusahaan, yang dipasang dan dioperasikan oleh tim TI organisasi secara internal. Saat ini, banyak organisasi juga menggunakan solusi platform integrasi sebagai layanan (iPaaS ) untuk memfasilitasi dan mengelola integrasi.

iPaaS menyediakan layanan serupa, dan merupakan jenis solusi integrasi aplikasi perusahaan, meskipun model pengiriman dan operasinya berbeda—iPaas dihosting secara eksternal dan disediakan melalui cloud. Dalam praktiknya, banyak organisasi, terutama organisasi yang lebih besar, menggunakan keduanya: EAI lama untuk sistem inti di lokasi dan iPaaS eksternal untuk integrasi cloud dan SaaS.​