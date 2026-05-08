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Apa itu pencadangan sebagai layanan (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
diterbitkan 8 Mei 2026

Pencadangan sebagai layanan (BaaS), didefinisikan

Pencadangan sebagai layanan (BaaS) adalah layanan perlindungan data berbasis cloud di mana penyedia pihak ketiga mengelola cadangan, penyimpanan, dan pemulihan data organisasi.

Dalam model layanan cloud ini, penyedia BaaS menangani operasi sehari-hari, termasuk perangkat lunak cadangan, penyimpanan, dan pemantauan keamanan data. Organisasi mempertahankan kontrol atas kebijakan pencadangan dan dapat memilih berapa banyak manajemen yang akan diserahkan.

BaaS, kadang-kadang disebut sebagai pencadangan online atau pencadangan cloud, awalnya diadopsi sebagai alat pencadangan dan pemulihan bencana (BCDR). Ini sering digunakan bersama pemulihan bencana sebagai layanan (DRaaS) dan solusi pemulihan bencana lainnya tetapi sejak itu telah berkembang menjadi bagian yang lebih luas dari strategi perlindungan data.

Penyedia layanan sekarang menyertakan deteksi ancaman yang didukung AI dan kemampuan pemulihan data cepat yang membantu organisasi mempertahankan keberlangsungan bisnis setelah kegagalan perangkat keras, bencana alam, serangan siber, malware atau gangguan besar lainnya.

Menurut Fortune Business Insights, pasar solusi BaaS global diproyeksikan tumbuh dari 14,49 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 132,02 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 31,81%.1 Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi hybrid cloud yang lebih luas seiring dengan meningkatnya volume data perusahaan di seluruh industri seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan retail.

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Mengapa pencadangan sebagai layanan itu penting?

Saat ini, organisasi menghasilkan dan menyimpan data lebih cepat daripada yang dapat ditangani oleh infrastruktur pencadangan tradisional. Beban kerja AI, lingkungan multicloud dan penyebaran data di seluruh sistem lokal dan cloud telah membuat lingkungan pencadangan menjadi lebih kompleks, mendorong permintaan BaaS. Organisasi yang menjalani inisiatif modernisasi data menemukan bahwa pendekatan pencadangan lama tidak dapat mengimbangi skala dan kompleksitas lingkungan data modern.

Selain itu, kerusakan akibat kehilangan data, baik kegagalan perangkat keras atau serangan siber, telah tumbuh lebih mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2025, biaya rata-rata global dari pelanggaran data mencapai 4,4 juta USD.

Ransomware adalah kekhawatiran lain yang semakin berkembang. Aktor ancaman sering menargetkan sistem pencadangan secara langsung, sehingga organisasi membutuhkan salinan data yang tidak dapat diubah celah udara yang tidak dapat dienkripsi atau dihapus. Sebagian besar penyedia BaaS menyertakan perlindungan ini bersama dengan pemindaian otomatis yang menangkap aktivitas mencurigakan lebih awal, itulah sebabnya redundansi pencadangan telah menjadi pusat ketahanan siber dan perencanaan keamanan siber.

Persyaratan regulasi juga memengaruhi cara organisasi menangani pencadangan. Layanan kesehatan, layanan keuangan, dan firma hukum semuanya menghadapi aturan residensi data yang ketat, termasuk HIPAA dan GDPR yang memerlukan proses pencadangan yang dapat diaudit yang terdokumentasi.

Banyak yang menggunakan kemampuan kepatuhan bawaan seperti enkripsi data dan pencatatan audit untuk mengurangi beban pada tim internal. Organisasi juga menggabungkan penyimpanan data dengan pencadangan hybrid cloud dan publik untuk menjaga data dalam batasan geografis yang diperlukan.

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Bagaimana cara kerja BaaS?

Organisasi yang menggunakan model pencadangan sebagai layanan (BaaS) menentukan apa yang perlu dilindungi dan menetapkan kebijakan untuk seberapa sering pencadangan berjalan dan seberapa jauh versi sebelumnya berjalan. BaaS terus menyalin data produksi organisasi ke infrastruktur penyedia cloud.

Berikut ini adalah cara kerja prosesnya:

  • Identifikasi data: Untuk memulai, organisasi menentukan ruang lingkup apa yang perlu dilindungi (misalnya, file, basis data, mesin virtual). Kebijakan dapat dikelola secara internal atau didelegasikan ke penyedia.
  • Enkripsi dan transmisi: Data kemudian dienkripsi sebelum meninggalkan organisasi dan disimpan di beberapa pusat data. Dengan cara ini, jika satu fasilitas rusak, salinan pencadangan tetap utuh di tempat lain.
  • Retensi: Keputusan yang berkisar pada berapa lama salinan pencadangan disimpan dan berapa banyak versi yang disimpan dan di mana (termasuk di luar lokasi) bergantung pada industri organisasi, kebijakan internal, dan peraturan yang berlaku.
  • Pemulihan: Dalam skenario pemulihan, data yang hilang atau rusak dipulihkan melalui konsol manajemen penyedia, baik ke lokasi aslinya atau lokasi alternatif. Tujuan titik pemulihan (RPO) menentukan berapa banyak kehilangan data yang dapat diterima organisasi, diukur sebagai interval waktu. Tujuan waktu pemulihan (RTO) mendefinisikan waktu henti maksimum yang dapat ditoleransi sebelum sistem harus kembali online.
  • Opsi penerapan: BaaS dapat berjalan di cloud publik, cloud private, dan lingkungan hybrid cloud, dengan setiap layanan cloud menawarkan tingkat kontrol, skalabilitas, dan dukungan kepatuhan yang berbeda. Misalnya, virtual servers dan lingkungan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dapat dicadangkan dengan cara yang sama seperti sistem fisik, tanpa perlu memodifikasi aplikasi. Kemampuan BaaS ini penting bagi organisasi yang menjalankan beban kerja di infrastruktur on-premises dan cloud.

Jenis-jenis BaaS

Pencadangan sebagai layanan (BaaS) tersedia sebagai beberapa solusi berbasis cloud yang berbeda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Opsi yang tersedia meliputi jenis solusi berikut:

  • Cadangan penuh
  • Pencadangan bertahap
  • Pencadangan diferensial
  • Cadangan SaaS

Pencadangan penuh

Pencadangan penuh melibatkan pembuatan salinan lengkap dari semua data yang ditunjuk pada titik waktu tertentu.

Ini adalah yang paling sederhana untuk dipulihkan tetapi membutuhkan penyimpanan paling banyak dan jendela pencadangan terpanjang. Organisasi biasanya menjalankan pencadangan penuh saat kebijakan pertama kali disiapkan dan mengulanginya pada interval yang dijadwalkan.

Pencadangan bertahap

Pencadangan bertahap hanya menyalin apa yang telah berubah sejak pekerjaan pencadangan terakhir.

Metode ini menggunakan lebih sedikit penyimpanan dan membutuhkan lebih sedikit waktu, tetapi memulihkan data memerlukan pencadangan penuh terakhir ditambah semua salinan tambahan sejak saat itu.

Pencadangan diferensial

Pencadangan diferensial menyalin semua perubahan sejak pencadangan penuh terakhir, tidak peduli berapa banyak diferensial yang berjalan di antaranya.

Karena hanya pencadangan penuh terakhir dan salinan diferensial terbaru yang diperlukan, pemulihan lebih cepat daripada dengan pendekatan inkremental.

Pencadangan SaaS

Banyak organisasi berasumsi bahwa penyedia perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) menangani pencadangan data secara otomatis. Namun, perlindungan data asli di sebagian besar platform terbatas dan seringkali tidak memenuhi tingkat retensi perusahaan dan layanan pemulihan.

Cadangan SaaS mengatasi masalah ini, mencakup data cloud-native dari platform seperti Microsoft 365, Google Workspace, dan Salesforce terhadap penghapusan yang tidak disengaja, ransomware, dan banyak lagi.

Manfaat BaaS

Pencadangan sebagai layanan (BaaS) adalah solusi pencadangan yang efektif biaya yang memberikan berbagai manfaat untuk mendukung persyaratan perlindungan data organisasi. Manfaat ini adalah beberapa yang paling penting:

  • Kemudahan manajemen: Salah satu manfaat utama BaaS adalah menghilangkan kebutuhan organisasi untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak pencadangan mereka sendiri. Penyedia mengelola pembaruan, perencanaan kapasitas, dan pemeliharaan. Sebagian besar platform memberikan dasbor terpusat untuk memantau status pencadangan, mengonfigurasi kebijakan, dan memulai pemulihan.
  • Skalabilitas: Dengan BaaS, penyimpanan cloud berskala untuk memenuhi permintaan tanpa memerlukan investasi perangkat keras baru atau siklus pengadaan yang panjang. Ini berarti organisasi hanya membayar untuk layanan pencadangan yang mereka gunakan.
  • Efisiensi biaya: Alih-alih berinvestasi dalam perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan siklus penyegaran, organisasi dapat membayar biaya operasional berulang. Pendekatan ini juga memotong waktu staf yang dibutuhkan untuk menjalankan infrastruktur cadangan.
  • Ketersediaan: Penyimpanan redundan di berbagai fasilitas membantu melindungi data penting dari pemadaman regional dan kegagalan mesin. Pencadangan dapat diakses dari mana saja, yang berarti organisasi dengan tim terdistribusi dan lingkungan hybrid dapat memulihkan dengan cepat tanpa memandang lokasi.
  • Dukungan kepatuhan: Pencatatan audit dan kebijakan retensi yang dapat dikonfigurasi membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan tanpa perlu membangun infrastruktur kepatuhan khusus.

Cara memilih penyedia BaaS

Bisnis yang mengevaluasi pencadangan sebagai layanan (BaaS) harus mempertimbangkan faktor-faktor BaaS berikut ketika memilih penyedia:

  • Contoh penggunaan: Tentukan data mana yang perlu dilindungi organisasi Anda dan konfirmasikan bahwa penyedia mendukung beban kerja spesifik Anda, termasuk lokal, lingkungan cloud, aplikasi SaaS, atau kombinasi. Pertimbangkan bagaimana solusi cocok dengan rencana pemulihan bencana (DRP) Anda yang lebih luas dan apakah penyedia menawarkan kemampuan pemulihan bencana bersama pencadangan.
  • Kompatibilitas: Konfirmasi bahwa platform BaaS terintegrasi dengan infrastruktur saat ini, termasuk lingkungan virtual, platform cloud, dan aplikasi. Ketidakcocokan antara penyedia dan teknologi saat ini dapat menciptakan kesenjangan cakupan.
  • Kemampuan untuk menskalakan: Seiring bertambahnya volume data dan beban kerja AI, persyaratan strategi pencadangan perlu diubah. Penyedia yang tepat akan dapat menangani peningkatan jumlah data, beban kerja ekstra, dan lebih banyak pengguna tanpa perubahan arsitektur besar atau kenaikan biaya yang tidak terduga.
  • Harga: Model penetapan harga BaaS bervariasi. Misalnya, berlangganan, bayar sesuai penggunaan, dan per pengguna semuanya umum. Organisasi harus memperhatikan biaya yang terkait dengan penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau operasi pemulihan yang tidak tercermin dalam harga di muka.
  • Keamanan dan kepatuhan: Lihat standar enkripsi dan sertifikasi kepatuhan yang relatif terhadap lingkungan peraturan Anda. Tanyakan kepada penyedia secara langsung bagaimana mereka menangani standar seperti HIPAA atau persyaratan lain yang berlaku.
  • Vendor lock-in: Sebelum menandatangani perjanjian jangka panjang, konfirmasikan bahwa pencadangan dapat diekspor dalam format standar dan bahwa beralih atau menambahkan penyedia di kemudian hari tetap menjadi pilihan.

Stephanie Susnjara Staf Penulis IBM® Think Ian Smalley Staf Editor IBM® Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Catatan kaki

1 Ukuran pasar layanan pencadangan data, Fortune Business Insights, 13 April 2026