Apa itu pencadangan sebagai layanan (BaaS)?

Pencadangan sebagai layanan (BaaS) adalah layanan perlindungan data berbasis cloud di mana penyedia pihak ketiga mengelola cadangan, penyimpanan, dan pemulihan data organisasi.
Dalam model layanan cloud ini, penyedia BaaS menangani operasi sehari-hari, termasuk perangkat lunak cadangan, penyimpanan, dan pemantauan keamanan data. Organisasi mempertahankan kontrol atas kebijakan pencadangan dan dapat memilih berapa banyak manajemen yang akan diserahkan.
BaaS, kadang-kadang disebut sebagai pencadangan online atau pencadangan cloud, awalnya diadopsi sebagai alat pencadangan dan pemulihan bencana (BCDR). Ini sering digunakan bersama pemulihan bencana sebagai layanan (DRaaS) dan solusi pemulihan bencana lainnya tetapi sejak itu telah berkembang menjadi bagian yang lebih luas dari strategi perlindungan data.
Penyedia layanan sekarang menyertakan deteksi ancaman yang didukung AI dan kemampuan pemulihan data cepat yang membantu organisasi mempertahankan keberlangsungan bisnis setelah kegagalan perangkat keras, bencana alam, serangan siber, malware atau gangguan besar lainnya.
Menurut Fortune Business Insights, pasar solusi BaaS global diproyeksikan tumbuh dari 14,49 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 132,02 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 31,81%.1 Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi hybrid cloud yang lebih luas seiring dengan meningkatnya volume data perusahaan di seluruh industri seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan retail.
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Saat ini, organisasi menghasilkan dan menyimpan data lebih cepat daripada yang dapat ditangani oleh infrastruktur pencadangan tradisional. Beban kerja AI, lingkungan multicloud dan penyebaran data di seluruh sistem lokal dan cloud telah membuat lingkungan pencadangan menjadi lebih kompleks, mendorong permintaan BaaS. Organisasi yang menjalani inisiatif modernisasi data menemukan bahwa pendekatan pencadangan lama tidak dapat mengimbangi skala dan kompleksitas lingkungan data modern.
Selain itu, kerusakan akibat kehilangan data, baik kegagalan perangkat keras atau serangan siber, telah tumbuh lebih mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2025, biaya rata-rata global dari pelanggaran data mencapai 4,4 juta USD.
Ransomware adalah kekhawatiran lain yang semakin berkembang. Aktor ancaman sering menargetkan sistem pencadangan secara langsung, sehingga organisasi membutuhkan salinan data yang tidak dapat diubah celah udara yang tidak dapat dienkripsi atau dihapus. Sebagian besar penyedia BaaS menyertakan perlindungan ini bersama dengan pemindaian otomatis yang menangkap aktivitas mencurigakan lebih awal, itulah sebabnya redundansi pencadangan telah menjadi pusat ketahanan siber dan perencanaan keamanan siber.
Persyaratan regulasi juga memengaruhi cara organisasi menangani pencadangan. Layanan kesehatan, layanan keuangan, dan firma hukum semuanya menghadapi aturan residensi data yang ketat, termasuk HIPAA dan GDPR yang memerlukan proses pencadangan yang dapat diaudit yang terdokumentasi.
Banyak yang menggunakan kemampuan kepatuhan bawaan seperti enkripsi data dan pencatatan audit untuk mengurangi beban pada tim internal. Organisasi juga menggabungkan penyimpanan data dengan pencadangan hybrid cloud dan publik untuk menjaga data dalam batasan geografis yang diperlukan.
Organisasi yang menggunakan model pencadangan sebagai layanan (BaaS) menentukan apa yang perlu dilindungi dan menetapkan kebijakan untuk seberapa sering pencadangan berjalan dan seberapa jauh versi sebelumnya berjalan. BaaS terus menyalin data produksi organisasi ke infrastruktur penyedia cloud.
Berikut ini adalah cara kerja prosesnya:
Pencadangan sebagai layanan (BaaS) tersedia sebagai beberapa solusi berbasis cloud yang berbeda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Opsi yang tersedia meliputi jenis solusi berikut:
Pencadangan penuh melibatkan pembuatan salinan lengkap dari semua data yang ditunjuk pada titik waktu tertentu.
Ini adalah yang paling sederhana untuk dipulihkan tetapi membutuhkan penyimpanan paling banyak dan jendela pencadangan terpanjang. Organisasi biasanya menjalankan pencadangan penuh saat kebijakan pertama kali disiapkan dan mengulanginya pada interval yang dijadwalkan.
Pencadangan bertahap hanya menyalin apa yang telah berubah sejak pekerjaan pencadangan terakhir.
Metode ini menggunakan lebih sedikit penyimpanan dan membutuhkan lebih sedikit waktu, tetapi memulihkan data memerlukan pencadangan penuh terakhir ditambah semua salinan tambahan sejak saat itu.
Pencadangan diferensial menyalin semua perubahan sejak pencadangan penuh terakhir, tidak peduli berapa banyak diferensial yang berjalan di antaranya.
Karena hanya pencadangan penuh terakhir dan salinan diferensial terbaru yang diperlukan, pemulihan lebih cepat daripada dengan pendekatan inkremental.
Banyak organisasi berasumsi bahwa penyedia perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) menangani pencadangan data secara otomatis. Namun, perlindungan data asli di sebagian besar platform terbatas dan seringkali tidak memenuhi tingkat retensi perusahaan dan layanan pemulihan.
Cadangan SaaS mengatasi masalah ini, mencakup data cloud-native dari platform seperti Microsoft 365, Google Workspace, dan Salesforce terhadap penghapusan yang tidak disengaja, ransomware, dan banyak lagi.
Pencadangan sebagai layanan (BaaS) adalah solusi pencadangan yang efektif biaya yang memberikan berbagai manfaat untuk mendukung persyaratan perlindungan data organisasi. Manfaat ini adalah beberapa yang paling penting:
Bisnis yang mengevaluasi pencadangan sebagai layanan (BaaS) harus mempertimbangkan faktor-faktor BaaS berikut ketika memilih penyedia:
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