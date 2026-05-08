Apa itu pencadangan sebagai layanan (BaaS)?

Dalam model layanan cloud ini, penyedia BaaS menangani operasi sehari-hari, termasuk perangkat lunak cadangan, penyimpanan, dan pemantauan keamanan data. Organisasi mempertahankan kontrol atas kebijakan pencadangan dan dapat memilih berapa banyak manajemen yang akan diserahkan.

BaaS, kadang-kadang disebut sebagai pencadangan online atau pencadangan cloud, awalnya diadopsi sebagai alat pencadangan dan pemulihan bencana (BCDR). Ini sering digunakan bersama pemulihan bencana sebagai layanan (DRaaS) dan solusi pemulihan bencana lainnya tetapi sejak itu telah berkembang menjadi bagian yang lebih luas dari strategi perlindungan data.

Penyedia layanan sekarang menyertakan deteksi ancaman yang didukung AI dan kemampuan pemulihan data cepat yang membantu organisasi mempertahankan keberlangsungan bisnis setelah kegagalan perangkat keras, bencana alam, serangan siber, malware atau gangguan besar lainnya.

Menurut Fortune Business Insights, pasar solusi BaaS global diproyeksikan tumbuh dari 14,49 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 132,02 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 31,81%.1 Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi hybrid cloud yang lebih luas seiring dengan meningkatnya volume data perusahaan di seluruh industri seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan retail.