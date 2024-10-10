Apa itu celah udara?

Celah udara membantu melindungi organisasi dari serangan ransomware yang melumpuhkan secara finansial, di mana data disandera oleh seseorang dengan akses tidak sah sampai organisasi setuju untuk membayar. Tahun ini, Verizon melaporkan bahwa serangan ransomware tetap menjadi ancaman utama di 92% industri.1 Dan harganya mahal: Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data, biaya rata-rata global dari pelanggaran data pada tahun 2024 adalah USD 4,8 juta, meningkat 10% dari tahun lalu dan total tertinggi yang pernah ada.

Serangan ransomware terjadi ketika para peretas membobol sebuah sistem dengan malware , menyalin informasi sensitif dan membatasi akses fisik ke pengguna yang berwenang. Beberapa peretas telah menuntut biaya pemerasan ganda dan bahkan tiga kali lipat untuk memulihkan akses ke informasi sensitif. Dalam beberapa kasus, ketika data yang dicuri bersifat sensitif, para peretas mengancam akan membocorkannya untuk mendorong keinginan para korban untuk membayar.

Meskipun celah udara tidak dapat menghentikan semua serangan ransomware dan pelanggaran data, teknik ini dapat membantu mengurangi dampaknya, terutama bila dikombinasikan dengan langkah-langkah keamanan jaringan lainnya dan taktik pemulihan bencana yang dirancang untuk mencegah pencurian data sensitif.