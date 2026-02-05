Integrasi AI generatif: Faktor pertimbangan

Data berkualitas tinggi dapat menghasilkan model AI generatif berkinerja tinggi. Meski audit data, integrasi data, dan persiapan data adalah aspek umum dari proses integrasi AI generatif, penambahan konteks yang relevan dapat makin meningkatkan kualitas data dan menghasilkan output yang lebih sadar konteks.

Salah satu cara untuk menambahkan konteks adalah melalui penyempurnaan model terlatih pada kumpulan data lebih kecil yang spesifik untuk domain Anda atau tugas dan contoh penggunaan di dunia nyata. Ini membantu menghemat banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih model dari awal.

Sementara itu, Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Model Context Protocol (MCP) menggabungkan konteks secara real time. Sistem RAG mengambil data dari basis pengetahuan eksternal, melengkapi prompt dengan konteks yang lebih baik dari data yang diambil, dan menghasilkan respons. MCP bekerja dengan cara yang sama. Namun, bukannya menambahkan konteks sebelum proses pembuatan seperti yang dilakukan RAG, MCP menggabungkan konteks selama proses pembuatan. MCP bertindak sebagai lapisan standar bagi aplikasi AI untuk terhubung ke sumber data eksternal, layanan, dan alat, dengan memanfaatkan data real-time.