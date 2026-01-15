Seiring terbentuknya era AI, perusahaan semakin mencari cara terbaik untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem mereka yang sudah ada. Ambil contoh Coca-Cola Europacific Partners, perusahaan minuman global yang menggabungkan analitik yang didukung AI sebagai bagian dari perjalanan transformasi pengadaan. Upaya ini menghasilkan manfaat bisnis lebih dari 40 juta USD secara keseluruhan, termasuk 5 juta USD dalam penghematan biaya tahunan dan penghematan dari penghindaran biaya.1

Menanamkan AI ke dalam proses bisnis adalah komponen penting dari inisiatif transformasi digital. AI mengotomatiskan tugas-tugas berulang, membantu meningkatkan efisiensi, membantu mengungkap insight yang dapat ditindaklanjuti, dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih cepat serta lebih cerdas.

Integrasi AI bervariasi berdasarkan industri, kebutuhan bisnis, dan contoh penggunaan. Pengecer e-commerce, misalnya, dapat menggunakan analisis prediktif untuk perkiraan penjualan, mesin rekomendasi untuk saran produk yang disesuaikan, dan asisten virtual yang dilengkapi dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk meningkatkan pengalaman. Sementara itu, perusahaan manufaktur mungkin menerapkan agen AI untuk manajemen inventaris dan pengoptimalan rantai pasokan, pemeliharaan prediktif untuk aset robot, serta chatbot seperti ChatGPT untuk dukungan pelanggan.

Namun, bagi banyak organisasi, mengintegrasikan AI tidak selalu berjalan mulus. Mereka dapat mengalami rintangan seperti masalah kompatibilitas, masalah teknis, atau gangguan pada operasi bisnis.

Berikut adalah tantangan umum yang mungkin dihadapi perusahaan, beserta tips untuk mengatasinya demi proses integrasi AI yang lebih lancar.