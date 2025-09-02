Layanan integrasi AI kami memberdayakan organisasi untuk menciptakan pengalaman yang didukung AI bagi pelanggan dan karyawan, yang membuka pertumbuhan baru. Dengan integrasi layanan AI yang dibangun sebelumnya, termasuk IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimalkan kesiapan AI untuk memberikan hasil yang terukur di seluruh domain penting termasuk SDM, pengadaan, layanan pelanggan, dan seterusnya.

Jangan hanya meningkatkan tugas, pertimbangkan kembali bagaimana pekerjaan diselesaikan menggunakan data Anda dengan orkestrasi AI yang dapat diamati dan diatur, dapat diakses melalui pengalaman pengguna mana pun, guna menciptakan dengan lebih cepat alur kerja didukung AI yang dapat diskalakan.