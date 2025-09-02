Ciptakan alur kerja menyeluruh tepercaya yang didukung AI, yang dimulai dan diakhiri dengan nilai
Layanan integrasi AI kami memberdayakan organisasi untuk menciptakan pengalaman yang didukung AI bagi pelanggan dan karyawan, yang membuka pertumbuhan baru. Dengan integrasi layanan AI yang dibangun sebelumnya, termasuk IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, optimalkan kesiapan AI untuk memberikan hasil yang terukur di seluruh domain penting termasuk SDM, pengadaan, layanan pelanggan, dan seterusnya.
Jangan hanya meningkatkan tugas, pertimbangkan kembali bagaimana pekerjaan diselesaikan menggunakan data Anda dengan orkestrasi AI yang dapat diamati dan diatur, dapat diakses melalui pengalaman pengguna mana pun, guna menciptakan dengan lebih cepat alur kerja didukung AI yang dapat diskalakan.
Kami tidak hanya membangun model dan agen AI. Kami menghadirkan aplikasi agen yang dengan lancar mengintegrasikan pengalaman pengguna, eksekusi proses otonom, dan produk data yang didukung AI untuk mendorong hasil bisnis nyata.
Capai dampak yang dapat diskalakan di semua bidang bisnis Anda, termasuk layanan pelanggan, keuangan, pengadaan, SDM, dan lainnya, dengan kemitraan strategis, platform AI watsonx terkemuka di industri, dan aset kami. Semua layanan ini tersedia sekaligus memastikan tata kelola AI, kontrol, dan pengukuran nilai kelas perusahaan sejak awal.
Kami menanamkan tata kelola di seluruh proses pengembangan AI, dengan pemantauan, kontrol, dan pelacakan nilai bawaan, untuk memastikan bahwa setiap aplikasi agen aman, patuh, dan terukur.
Transformasikan seluruh proses, mulai dari AI generatif hingga pengalaman pengguna serta alur kerja dan data, menggunakan aplikasi agen untuk menghasilkan otomatisasi yang lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan keputusan yang lebih cepat dan cerdas di seluruh proses.
Ciptakan alur kerja cerdas yang menggunakan AI, data, dan analisis risiko untuk mengubah aspirasi AI menjadi hasil bisnis yang nyata.
Singkap seluruh nilai data Anda dengan strategi khusus sehingga Anda dapat memanfaatkan investasi kecerdasan buatan Anda.
Kami bekerja dengan klien untuk menciptakan strategi AI yang bertanggung jawab dan transparan yang didukung oleh kerangka kerja dan metodologi tata kelola organisasi serta platform tata kelola AI otomatis.
