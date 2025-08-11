Salah satu tantangan paling signifikan dalam menerapkan AI agen terletak pada membuat aplikasi siap perusahaan. Solusi ini melibatkan pengintegrasian agen AI dengan aman dalam lingkungan TI yang kompleks dan mengatur interaksi mereka di berbagai sistem. Untuk mencapai hal ini, organisasi harus:

Memanfaatkan investasi yang ada: Bangun investasi strategis yang ada dalam platform data dan AI. Baik itu IBM® watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), atau Google Cloud, platform ini membentuk lapisan dasar untuk menerapkan AI agen.

Menilai contoh penggunaan: Lakukan penilaian menyeluruh terhadap proses bisnis untuk mengidentifikasi proses yang dapat memperoleh manfaat dari AI agen. Hal ini melibatkan evaluasi kesesuaian proses untuk AI agen dan menentukan kemampuan yang diperlukan untuk mengubahnya.

Desain arsitektur yang dapat diskalakan: Kembangkan arsitektur yang mendukung integrasi dan orkestrasi agen yang mulus di seluruh platform. Ini termasuk kemampuan seperti orkestrasi multi-agen, kolaborasi agen ke agen yang aman, akses terkontrol ke alat bantu dan manajemen siklus hidup agen yang terpusat.