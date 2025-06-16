Saat bertemu dengan para pemimpin bisnis, ada kegembiraan seputar potensi apa saja yang dapat dilakukan oleh AI agen untuk sebuah organisasi. Ada juga kebutuhan yang jelas untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana para pemimpin bisnis dapat secara efektif dan efisien menerapkan AI agen.

Penelitian baru dari IBM Institute for Business Value menunjukkan dukungan dan kegembiraan dari para pemimpin bisnis: 86% dari mereka yang disurvei memperkirakan bahwa otomatisasi proses dan penemuan kembali alur kerja menjadi lebih efektif dengan agen AI pada tahun 2027.

AI tradisional atau alat otomatisasi menawarkan keuntungan produktivitas yang berguna kendati tidak signifikan, tetapi tidak mengubah proses yang mendasarinya. Dengan AI agen, kita benar-benar dapat mulai mendorong hasil bisnis yang lebih besar dan lebih strategis yang dapat menciptakan produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam suatu organisasi.

Ini bukan hanya tentang AI yang memberi tahu kita apa yang harus dilakukan, namun tentang AI yang mulai melakukannya. Kita perlu beralih melampaui asisten AI dan memperluas apa yang bisa dilakukan dengan agen AI yang dapat mengeksekusi dan menyesuaikan proses di bawah pengawasan manusia. Pergeseran ini membutuhkan rekayasa ulang yang nyata tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan, membuka jenis nilai yang benar-benar ingin dicapai oleh para pemimpin bisnis.

76% eksekutif yang disurvei sudah mengatakan bahwa mereka beroperasi dan memberikan bukti konsep yang memungkinkan otomatisasi otonom alur kerja cerdas melalui agen AI, menurut IBM Institute for Business Value.

Setiap klien yang bekerja dengan saya menginginkan agar kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang AI agen, sudut pandang yang kredibel, dan pengalaman penskalaan AI agen. Dan mereka memiliki alasan yang kuat. AI agen datang dengan banyak janji dan potensi besar untuk mengubah bisnis Anda, tetapi tuntutan teknis dan kebutuhan akan pergeseran budaya dalam suatu organisasi juga menyertainya.

Saya telah belajar dari pengalaman pribadi, bahwa 'bagaimana' telah menjadi fokus utama bagi klien dan organisasi. Mereka tertarik untuk melihat hasil yang luar biasa dalam penghematan biaya, efisiensi, dan produktivitas. Berikut ini adalah insight saya tentang cara mengintegrasikan teknologi ini dan menskalakannya untuk hasil yang hebat.