Apa itu tata kelola model?

Model tata kelola berasal dari sektor keuangan untuk mengatasi risiko model keuangan yang kompleks. Ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) semakin menonjol, relevansi tata kelola model berkembang pesat. Menurut McKinsey, 78% organisasi melaporkan penggunaan AI dalam setidaknya satu fungsi bisnis—menyoroti betapa model AI dan ML yang tertanam telah menjadi dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis.

Tujuan tata kelola model adalah untuk memastikan bahwa model—baik model keuangan tradisional atau model machine learning—beroperasi sebagaimana dimaksud, tetap sesuai dan memberikan hasil yang dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Kerangka kerja tata kelola model yang kuat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengulangan di seluruh siklus hidup model.

Dalam industri yang diatur seperti perbankan dan asuransi, tata kelola model adalah persyaratan kepatuhan. Di Amerika Serikat, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) menguraikan praktik tata kelola khusus untuk mengelola risiko model di lembaga keuangan. Meskipun panduan OCC tidak membawa kekuatan hukum, panduan ini digunakan dalam pemeriksaan peraturan. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan denda atau hukuman lainnya.

Ketika pengambilan keputusan real-time menjadi norma dan persyaratan peraturan berkembang, tata kelola model yang efektif muncul sebagai kemampuan penting bagi organisasi yang bertujuan untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.