Apa itu uji ketahanan perbankan?

Uji ketahanan perbankan adalah metode untuk mengukur dan memprediksi kemampuan bank dalam merespons dan bertahan dari peristiwa ekonomi negatif yang bersifat hipotetis, tetapi masuk akal, seperti resesi atau pandemi.
Selama krisis keuangan, bank yang terlalu banyak memberikan pinjaman akan berisiko mengalami kekurangan modal jika mereka tidak mengelola risiko secara hati-hati dan mempertahankan cadangan kas yang memadai. Jika suatu bank berskala cukup besar kolaps, dapat timbul efek berantai pada sistem keuangan nasional dan global, yang mengakibatkan kerugian eksponensial. Semua faktor ini menekankan pentingnya uji ketahanan perbankan.
Uji ketahanan perbankan adalah bagian dari metodologi uji ketahanan lebih besar yang digunakan di bidang keuangan untuk mengevaluasi ketahanan berbagai jenis instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan jenis-jenis lembaga keuangan lainnya, seperti dana lindung nilai. Karena bank, terutama bank-bank besar, cenderung memiliki pengaruh besar terhadap sistem keuangan yang lebih luas, sangat penting untuk memastikan bahwa bank siap menghadapi berbagai potensi tekanan.
Meskipun ada banyak cara untuk melakukan uji ketahanan perbankan, secara umum, prosesnya melibatkan pemodelan proyeksi keuntungan, kerugian, dan risiko untuk membuat proyeksi keuangan. Bank, seperti kebanyakan bisnis, telah membuat proyeksi ini sebagai bagian dari operasi manajemen risiko dan manajemen kerentanan harian mereka, serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang.
Namun, untuk uji ketahanan, analis membuat proyeksi khusus berdasarkan dampak hipotetis dari kemungkinan skenario merugikan tertentu, seperti:
Persyaratan uji ketahanan perbankan wajib diadopsi secara luas oleh badan-badan pengatur di seluruh dunia setelah krisis keuangan tahun 2008. Saat itu, banyak peminjam yang terpaksa menghadapi wanprestasi atas kontrak hipotek subprima. Bank-bank yang kekurangan modal tidak mampu menutupi kerugian akibat devaluasi hipotek, sehingga mengakibatkan dampak buruk besar-besaran yang berawal dari pasar perumahan dan meluas ke seluruh industri jasa keuangan. Dampaknya mencakup hal-hal berikut:
Memicu Resesi Besar, kemerosotan ekonomi terburuk sejak Depresi Besar, parahnya krisis tahun 2008 memicu terciptanya badan-badan regulasi baru, termasuk Troubled Assets Relief Program (TARP), Financial Stability Oversight Council (FSOC), dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Dalam beberapa tahun terakhir, uji ketahanan perbankan menjadi makin umum. Badan-badan pemerintahan seperti Federal Reserve (atau The Fed) Amerika Serikat, Prudential Regulation Authority (PRA) Inggris Raya, European Banking Authority (EBA), dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengadopsi uji ketahanan perbankan wajib sebagai bagian dari persyaratan regulasi yang lebih luas. Ini demi memastikan kecukupan tingkat alokasi modal yang diperlukan untuk menutupi kerugian terprediksi yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa ekstrem yang mungkin terjadi.
Bank-bank di AS diharuskan menjalani uji ketahanan internal setiap enam bulan sekali, dengan tenggat pelaporan yang ketat. Mereka juga wajib mengikuti stres test pengawasan yang diadakan badan regulasi resmi. Selama siklus uji ketahanan pengawasan tahunan, Federal Reserve membuat dan menerbitkan empat dokumen untuk menetapkan parameter dan persyaratan resmi pengujian untuk tahun berjalan dan membagikan hasilnya secara transparan kepada publik. Keempat dokumen tersebut dapat ditemukan di situs web resmi Federal Reserve Dodd-Frank Stress Test Publications dan mencakup hal-hal berikut:
Semua penilaian harus mencakup serangkaian skenario uji ketahanan standar, seperti tsunami di Asia Tenggara, penurunan 5% dalam penjualan real estat komersial, penurunan 30% dalam penjualan usaha kecil, atau kombinasi dari beberapa isu ekonomi sekaligus. Contoh historis berdasarkan kondisi ekonomi nyata di masa lalu, seperti pecahnya gelembung teknologi pada tahun 2000, pandemi koronavirus pada tahun 2020, dan kejatuhan pasar saham pada tahun 1987, juga sering digunakan untuk menyimulasikan kondisi ekonomi dan volatilitas pasar.
Selama uji ketahanan, analis membuat proyeksi untuk sembilan kuartal berikutnya berdasarkan neraca bank sebenarnya. Mereka juga membuat skenario hipotetis yang diperlukan untuk menentukan apakah bank memiliki rasio modal yang memadai untuk terus melakukan distribusi selama resesi berat. Ini demi membuktikan kecukupan cadangan modal sekaligus mengungkap kerentanan apa pun yang dapat menyebabkan keruntuhan sistem perbankan.
Federal Reserve bertugas melaksanakan uji ketahanan pengawasan serta menerbitkan dokumen terperinci mengenai prosedur siklus tes tahunan, melalui penerbitan panduan dan pengumuman pembaruan yang relevan bila diperlukan. Prosesnya mengikuti prosedur standar berikut:
Federal Reserve menggunakan sebagian dari hasil uji ketahanan pengawasan untuk menetapkan persyaratan modal bagi bank partisipan, mengeluarkan putusan konsekuensial yang diperlukan, dan menerbitkan temuan mereka. Lembaga keuangan diwajibkan oleh hukum untuk melaksanakan uji ketahanan pengawasan yang transparan. Jika gagal menunjukkan kecukupan modal perbankan dalam hasil uji ketahanan, mereka diwajibkan untuk memangkas pembayaran dividen dan pembelian kembali saham demi mempertahankan atau meningkatkan cadangan modal. Karena hal ini sering kali berpengaruh besar terhadap harga saham suatu bank, beberapa bank yang gagal dalam uji ketahanan tahunan dapat terhindar dari hukuman berat dengan menyajikan rencana aksi yang ketat. Ini ditujukan untuk membuktikan atau meningkatkan kecukupan buffer atau cadangan modal mereka.
Bank-bank internasional besar telah menggunakan uji ketahanan sejak awal tahun 1990-an untuk memprediksi kemampuan mereka dalam mempertahankan operasi dasar, bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1996, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, sebuah badan penasihat peraturan perbankan internasional, mengubah Kesepakatan Modal Basel untuk mewajibkan bank dan perusahaan investasi melakukan uji ketahanan. Meskipun rekomendasi komite ini sering diimplementasikan oleh berbagai pemerintah daerah, mereka tidak memiliki wewenang untuk secara khusus menerapkan persyaratan kesepakatan tersebut. Hingga tahun 2007, bank—khususnya di Amerika Serikat—umumnya hanya melakukan uji ketahanan secara internal atas kebijakan mereka sendiri.
Menanggapi krisis keuangan 2008, pemerintah federal AS mengesahkan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act dengan tujuan mereformasi sistem regulasi keuangan dan membantu lembaga-lembaga yang dianggap “terlalu besar untuk gagal” agar dapat mempersiapkan diri secara memadai menghadapi potensi merosotnya pasar.
Sebagai bagian dari reformasi ini, pada tahun 2011, AS memberlakukan peraturan lebih lanjut yang mengharuskan bank untuk melakukan Analisis dan Tinjauan Modal Komprehensif (Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR), yang mencakup berbagai uji ketahanan.
Pada Oktober 2012, badan regulasi AS memperluas praktik ini dengan mewajibkan bank-bank besar melaksanakan uji ketahanan dua kali setahun tahun: satu kali secara internal dan satu kali di bawah pengawasan badan regulasi federal. Persyaratan Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST) makin diperluas pada tahun 2014 dengan menyertakan perusahaan menengah dengan kisaran aset senilai 10-50 miliar USD.
Uji ketahanan perbankan memberikan informasi berharga tentang kondisi berbagai lembaga keuangan paling penting di dunia, serta membantu memastikan bahwa bank memenuhi persyaratan modal penting untuk mempertahankan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Uji ketahanan membantu bank dan badan regulasi untuk memprediksi, mempersiapkan diri, dan memitigasi potensi krisis ekonomi serta memelihara sistem keuangan global yang kuat dan tangguh.
Sejak memperkenalkan uji ketahanan Dodd-Frank, Federal Reserve melaporkan peningkatan modal pasca-krisis. Tahun lalu, siaran pers The Fed mengumumkan bahwa, berdasarkan uji ketahanan tahunan, meskipun bank-bank besar mungkin akan mengalami kerugian lebih besar dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya, mereka berada dalam posisi yang baik untuk bertahan menghadapi ekspektasi tantangan pasar dan mempertahankan persyaratan modal minimum.
