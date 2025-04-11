Apa itu uji ketahanan perbankan?

Selama krisis keuangan, bank yang terlalu banyak memberikan pinjaman akan berisiko mengalami kekurangan modal jika mereka tidak mengelola risiko secara hati-hati dan mempertahankan cadangan kas yang memadai. Jika suatu bank berskala cukup besar kolaps, dapat timbul efek berantai pada sistem keuangan nasional dan global, yang mengakibatkan kerugian eksponensial. Semua faktor ini menekankan pentingnya uji ketahanan perbankan.

Uji ketahanan perbankan adalah bagian dari metodologi uji ketahanan lebih besar yang digunakan di bidang keuangan untuk mengevaluasi ketahanan berbagai jenis instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan jenis-jenis lembaga keuangan lainnya, seperti dana lindung nilai. Karena bank, terutama bank-bank besar, cenderung memiliki pengaruh besar terhadap sistem keuangan yang lebih luas, sangat penting untuk memastikan bahwa bank siap menghadapi berbagai potensi tekanan.

Meskipun ada banyak cara untuk melakukan uji ketahanan perbankan, secara umum, prosesnya melibatkan pemodelan proyeksi keuntungan, kerugian, dan risiko untuk membuat proyeksi keuangan. Bank, seperti kebanyakan bisnis, telah membuat proyeksi ini sebagai bagian dari operasi manajemen risiko dan manajemen kerentanan harian mereka, serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang.

Namun, untuk uji ketahanan, analis membuat proyeksi khusus berdasarkan dampak hipotetis dari kemungkinan skenario merugikan tertentu, seperti:

Kenaikan tingkat pengangguran menjadi X% pada tahun tertentu

Penurunan pasar ekuitas yang lebih besar dari Y% pada tahun tertentu

Penurunan PDB sebesar Z% pada tahun tertentu

Kenaikan suku bunga menjadi A%, B% atau C%, dll.

Kenaikan tak terduga dalam kontrak tertutup sebesar Q%

Kenaikan tajam harga minyak, gas, atau sumber daya energi lainnya