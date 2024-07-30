Panduan langkah demi langkah: AI generatif untuk bisnis Anda

Menetapkan tujuan yang jelas sangat penting untuk keberhasilan inisiatif gen AI Anda.

Identifikasi tantangan bisnis spesifik yang dapat diatasi oleh gen AI

Saat menetapkan sasaran gen AI, mulai dengan memeriksa tujuan strategis menyeluruh organisasi Anda. Baik itu meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, atau mendorong inovasi, inisiatif AI Anda harus secara langsung mendukung tujuan bisnis yang lebih luas ini.

Identifikasi peluang transformatif

Lihatlah melampaui peningkatan tambahan dan fokuslah pada bagaimana AI Generatif dapat secara mendasar mengubah proses atau penawaran bisnis Anda. Ini mungkin melibatkan menata ulang siklus pengembangan produk, menciptakan aliran pendapatan baru, atau memperbarui proses pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan media mungkin menetapkan tujuan untuk menggunakan AI Generatif untuk membuat konten yang dipersonalisasi dalam skala besar, berpotensi membuka pasar atau segmen audiens baru.

Libatkan para pemimpin bisnis untuk menguraikan hasil yang diharapkan dan metrik keberhasilan

Tetapkan metrik yang jelas dan dapat diukur untuk mengukur keberhasilan inisiatif AI Generatif Anda. Ini dapat mencakup indikator keuangan seperti pertumbuhan pendapatan atau penghematan biaya, metrik operasional seperti peningkatan produktivitas atau waktu yang dihemat, atau ukuran yang berpusat pada pelanggan seperti skor kepuasan atau tingkat keterlibatan.