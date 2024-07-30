Tag
Artificial Intelligence

Panduan langkah demi langkah: AI generatif untuk bisnis Anda

Pemandu Sherpa menunjuk ke Gunung Pumori dekat Lobuche di sepanjang rute trekking Everest Base Camp di Nepal

Kecerdasan buatan generatif (gen AI) mentransformasi dunia bisnis dengan menciptakan peluang baru untuk inovasi, produktivitas, dan efisiensi. Panduan ini menawarkan peta jalan yang jelas bagi bisnis untuk memulai perjalanan gen AI mereka. Ini memberikan insight praktis yang dapat diakses oleh semua tingkat keahlian teknis, sementara juga menguraikan peran pemangku kepentingan utama selama proses adopsi AI.

1. Tetapkan tujuan AI generatif untuk bisnis Anda

Menetapkan tujuan yang jelas sangat penting untuk keberhasilan inisiatif gen AI Anda.

Identifikasi tantangan bisnis spesifik yang dapat diatasi oleh gen AI

Saat menetapkan sasaran gen AI, mulai dengan memeriksa tujuan strategis menyeluruh organisasi Anda. Baik itu meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, atau mendorong inovasi, inisiatif AI Anda harus secara langsung mendukung tujuan bisnis yang lebih luas ini.

Identifikasi peluang transformatif

Lihatlah melampaui peningkatan tambahan dan fokuslah pada bagaimana AI Generatif dapat secara mendasar mengubah proses atau penawaran bisnis Anda. Ini mungkin melibatkan menata ulang siklus pengembangan produk, menciptakan aliran pendapatan baru, atau memperbarui proses pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan media mungkin menetapkan tujuan untuk menggunakan AI Generatif untuk membuat konten yang dipersonalisasi dalam skala besar, berpotensi membuka pasar atau segmen audiens baru.

Libatkan para pemimpin bisnis untuk menguraikan hasil yang diharapkan dan metrik keberhasilan

Tetapkan metrik yang jelas dan dapat diukur untuk mengukur keberhasilan inisiatif AI Generatif Anda. Ini dapat mencakup indikator keuangan seperti pertumbuhan pendapatan atau penghematan biaya, metrik operasional seperti peningkatan produktivitas atau waktu yang dihemat, atau ukuran yang berpusat pada pelanggan seperti skor kepuasan atau tingkat keterlibatan.

2. Tentukan contoh penggunaan AI gen Anda

Dengan pemahaman yang jelas tentang masalah bisnis dan hasil yang diinginkan, penting untuk menggali rincian lebih dalam guna merumuskan masalah bisnis menjadi contoh penggunaan.

Penilaian kelayakan teknis

Jalankan penilaian kelayakan teknis untuk mengevaluasi kompleksitas integrasi AI generatif ke dalam sistem yang sudah ada. Ini termasuk menentukan apakah pengembangan model khusus diperlukan atau apakah model terlatih dapat digunakan, dan mempertimbangkan persyaratan komputasi untuk contoh penggunaan yang berbeda.

Prioritaskan contoh penggunaan yang tepat

Kembangkan matriks penilaian untuk menimbang faktor-faktor seperti potensi dampak pendapatan, peluang pengurangan biaya, peningkatan metrik bisnis utama, kompleksitas teknis, persyaratan sumber daya, dan waktu implementasi.

Rancang bukti konsep (PoC)

Setelah contoh penggunaan dipilih, bangun bukti teknis konsep yang mencakup persyaratan prapemrosesan data, kriteria pemilihan model, titik integrasi dengan sistem yang ada, serta metrik kinerja dan kriteria evaluasi.

3. Libatkan pemangku kepentingan sejak dini

Keterlibatan awal dari pemangku kepentingan utama sangat penting untuk menyelaraskan inisiatif AI gen Anda dengan kebutuhan organisasi dan memastikan dukungan yang luas. Sebagian besar tim harus mencakup setidaknya empat jenis anggota tim.

  • Manajer Bisnis: Libatkan para pakar dari unit bisnis yang akan terdampak oleh contoh penggunaan yang dipilih. Mereka akan membantu menyelaraskan proyek percontohan dengan tujuan strategis mereka dan mengidentifikasi manajemen perubahan dan rekayasa ulang proses yang diperlukan untuk berhasil menjalankan percontohan.
  • Pengembang/Insinyur perangkat lunak AI: Sediakan antarmuka pengguna, aplikasi front-end, dan dukungan skalabilitas. Organisasi di mana pengembang atau insinyur perangkat lunak AI terlibat dalam tahap pengembangan contoh penggunaan AI jauh lebih cenderung untuk mencapai tingkat implementasi AI yang matang.
  • Ilmuwan Data dan pakar AI: Secara historis kita telah melihat Ilmuwan Data membangun dan memilih model ML tradisional untuk contoh penggunaan mereka. Kini kami melihat peran mereka berkembang ke pengembangan model dasar untuk gen AI. Ilmuwan Data biasanya akan membantu dengan pelatihan, memvalidasi, dan memelihara model dasar yang dioptimalkan untuk tugas data.
  • Insinyur Data: Insinyur data menetapkan dasar untuk membangun aplikasi AI generatif apa pun dengan menyiapkan, membersihkan, dan memvalidasi data yang diperlukan untuk melatih dan menerapkan model AI. Mereka merancang pipeline data yang mengintegrasikan kumpulan data yang berbeda untuk memastikan kualitas, keandalan, dan skalabilitas yang dibutuhkan untuk aplikasi AI.

4. Nilai lingkungan data Anda

Evaluasi menyeluruh terhadap aset data Anda sangatlah penting untuk implementasi gen AI yang sukses.

Lakukan inventaris dan evaluasi sumber data yang ada yang relevan dengan tujuan gen AI Anda

Data memang merupakan dasar dari AI generatif, dan inventaris yang komprehensif sangatlah penting. Mulai dengan mengidentifikasi semua sumber data potensial di seluruh organisasi Anda, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Nilai setiap sumber untuk relevansinya dengan tujuan khusus gen AI Anda. Misalnya, jika Anda mengembangkan chatbot layanan pelanggan, Anda harus fokus pada log interaksi pelanggan, database informasi produk, dan Pertanyaan Umum

Gunakan IBM® watsonx.data untuk menyatukan dan menyiapkan data Anda untuk beban kerja gen AI

Alat seperti IBM watsonx.data dapat sangat berharga dalam memusatkan dan mempersiapkan data Anda untuk beban kerja gen AI. Misalnya, watsonx.data menawarkan satu titik masuk untuk mengakses semua data Anda di lingkungan cloud dan on premises. Akses terpadu ini menyederhanakan tugas manajemen dan integrasi data. Dengan pendekatan terpusat ini, watsonx.data menyederhanakan proses persiapan dan validasi data untuk model AI. Sebagai hasilnya, inisiatif gen AI Anda dibangun di atas dasar yang kuat dari data tepercaya dan terkelola.

Libatkan insinyur data untuk menilai kualitas data dan menyiapkan proses persiapan data

Ini adalah saat insinyur data Anda menggunakan keahlian mereka untuk mengevaluasi kualitas data dan membangun proses persiapan data yang kuat. Ingat, kualitas data Anda secara langsung memengaruhi kinerja model gen AI Anda.

5. Pilih model dasar untuk contoh penggunaan Anda

Memilih model AI yang tepat adalah keputusan penting yang menentukan kesuksesan proyek Anda.

Pilih jenis model yang sesuai untuk contoh penggunaan Anda

Ilmuwan data memainkan peran penting dalam memilih model dasar yang tepat untuk contoh penggunaan khusus Anda. Mereka mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja, ukuran, dan spesialisasi model untuk menemukan yang paling sesuai. IBM watsonx.ai menawarkan pustaka model dasar yang menyederhanakan proses ini, menyediakan berbagai model terlatih yang dioptimalkan untuk berbagai tugas yang berbeda. Pustaka ini memungkinkan ilmuwan data untuk bereksperimen dengan cepat dengan berbagai model, mempercepat proses pemilihan, dan memastikan model yang dipilih selaras dengan kebutuhan proyek.

Evaluasi model terlatih di watsonx.ai, seperti IBM Granite

Model-model Granite ini telah dilatih dengan data perusahaan tepercaya dari sumber-sumber seperti internet, akademisi, kode, hukum, dan keuangan, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi bisnis. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan antara model-model terlatih, seperti IBM Granite yang tersedia di platform seperti watsonx.ai dan opsi kustom.

Libatkan pengembang untuk merencanakan integrasi model ke dalam sistem dan alur kerja yang ada

Libatkan pengembang AI Anda dari awal untuk merencanakan integrasi model yang dipilih ke dalam sistem dan alur kerja yang ada, untuk memastikan proses adopsi yang lancar.

6. Latih dan validasi model

Pelatihan dan validasi adalah langkah penting dalam menyempurnakan kinerja model AI Anda.

Pantau kemajuan pelatihan, sesuaikan parameter, dan evaluasi kinerja model

Gunakan platform seperti watsonx.ai untuk pelatihan model Anda yang efisien. Sepanjang proses, pantau kemajuan dengan cermat dan sesuaikan parameter untuk mengoptimalkan kinerja.

Lakukan pengujian menyeluruh untuk menilai perilaku model dan kepatuhan

Pengujian yang ketat sangatlah penting. Toolkit tata kelola seperti watsonx.governance dapat membantu menilai perilaku model Anda dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman etika yang relevan.

7. Terapkan model

Menerapkan model AI Anda menandai transisi dari pengembangan ke aplikasi dunia nyata.

Integrasikan model terlatih ke lingkungan produksi Anda dengan TI dan pengembang

Pengembang memimpin proses integrasi model ke dalam aplikasi bisnis yang ada. Mereka fokus pada pembuatan API atau antarmuka yang memungkinkan komunikasi lancar antara model dasar dan aplikasi. Pengembang juga menangani aspek-aspek seperti prapemrosesan data, pemformatan output, dan skalabilitas; memastikan respons model selaras dengan logika bisnis dan persyaratan pengalaman pengguna.

Bangun mekanisme masukan dengan pengguna dan tim teknis Anda untuk peningkatan berkelanjutan

Sangat penting untuk membuat mekanisme masukan yang jelas dengan pengguna dan tim teknis Anda. Komunikasi berkelanjutan ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan insight, dan mendorong peningkatan berkelanjutan dari solusi gen AI Anda.

8. Skalakan dan kembangkan

Saat proyek gen AI Anda matang, inilah saatnya untuk memperluas dampak dan kemampuannya.

Perluas beban kerja AI yang sukses ke area lain dalam bisnis

Saat proyek gen AI Anda membuktikan nilainya, cari peluang untuk menerapkannya di seluruh organisasi Anda.

Jelajahi fitur-fitur lanjutan di watsonx.ai untuk contoh penggunaan yang lebih kompleks

Ini mungkin melibatkan adaptasi model untuk contoh penggunaan serupa atau menjelajahi lebih lanjut fitur-fitur di platform seperti watsonx.ai untuk mengatasi tantangan yang kompleks.

Pertahankan praktik tata kelola yang kuat saat Anda meningkatkan kemampuan AI gen

Saat Anda meningkatkan skala, sangat penting untuk mempertahankan praktik tata kelola yang kuat. Alat seperti watsonx.governance dapat membantu memastikan bahwa kemampuan gen AI Anda yang berkembang tetap etis, patuh, dan selaras dengan tujuan bisnis.

Mulai transformasi gen AI Anda

Mengadopsi AI generatif lebih dari sekadar menerapkan teknologi baru, ini adalah perjalanan transformatif yang dapat mengubah lingkungan bisnis Anda. Panduan ini membentuk dasar untuk menggunakan gen AI guna mendorong inovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Saat Anda mengambil langkah selanjutnya, ingatlah untuk:

  • Memprioritaskan praktik etis dalam pengembangan dan penerapan AI
  • Menumbuhkan budaya inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan
  • Terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI gen dan praktik terbaik

Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, Anda akan berada di posisi yang baik untuk meraih potensi penuh AI generatif dalam bisnis Anda.

Maksimalkan kekuatan gen AI dalam bisnis Anda sekarang juga

Pelajari bagaimana platform IBM watsonx dapat mempercepat pencapaian tujuan gen AI Anda. Dari persiapan data dengan watsonx.data hingga pengembangan model dengan watsonx.ai dan praktik AI yang bertanggung jawab dengan watsonx.governance, kami memiliki semua alat untuk mendukung perjalanan Anda di setiap langkah.
Pemandangan dari atas seorang pengusaha yang menggunakan ponsel di halaman kantor

Insight bermanfaat yang sayang untuk dilewatkan. Berlangganan buletin kami.

Melampaui hype dengan berita pakar tentang AI, komputasi quantum, cloud, keamanan, dan banyak lagi.

Berlangganan hari ini