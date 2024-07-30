Panduan langkah demi langkah: AI generatif untuk bisnis Anda

Kecerdasan buatan generatif (gen AI) mentransformasi dunia bisnis dengan menciptakan peluang baru untuk inovasi, produktivitas, dan efisiensi. Panduan ini menawarkan peta jalan yang jelas bagi bisnis untuk memulai perjalanan gen AI mereka. Ini memberikan insight praktis yang dapat diakses oleh semua tingkat keahlian teknis, sementara juga menguraikan peran pemangku kepentingan utama selama proses adopsi AI.
Menetapkan tujuan yang jelas sangat penting untuk keberhasilan inisiatif gen AI Anda.
Saat menetapkan sasaran gen AI, mulai dengan memeriksa tujuan strategis menyeluruh organisasi Anda. Baik itu meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, atau mendorong inovasi, inisiatif AI Anda harus secara langsung mendukung tujuan bisnis yang lebih luas ini.
Lihatlah melampaui peningkatan tambahan dan fokuslah pada bagaimana AI Generatif dapat secara mendasar mengubah proses atau penawaran bisnis Anda. Ini mungkin melibatkan menata ulang siklus pengembangan produk, menciptakan aliran pendapatan baru, atau memperbarui proses pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan media mungkin menetapkan tujuan untuk menggunakan AI Generatif untuk membuat konten yang dipersonalisasi dalam skala besar, berpotensi membuka pasar atau segmen audiens baru.
Tetapkan metrik yang jelas dan dapat diukur untuk mengukur keberhasilan inisiatif AI Generatif Anda. Ini dapat mencakup indikator keuangan seperti pertumbuhan pendapatan atau penghematan biaya, metrik operasional seperti peningkatan produktivitas atau waktu yang dihemat, atau ukuran yang berpusat pada pelanggan seperti skor kepuasan atau tingkat keterlibatan.
Dengan pemahaman yang jelas tentang masalah bisnis dan hasil yang diinginkan, penting untuk menggali rincian lebih dalam guna merumuskan masalah bisnis menjadi contoh penggunaan.
Jalankan penilaian kelayakan teknis untuk mengevaluasi kompleksitas integrasi AI generatif ke dalam sistem yang sudah ada. Ini termasuk menentukan apakah pengembangan model khusus diperlukan atau apakah model terlatih dapat digunakan, dan mempertimbangkan persyaratan komputasi untuk contoh penggunaan yang berbeda.
Kembangkan matriks penilaian untuk menimbang faktor-faktor seperti potensi dampak pendapatan, peluang pengurangan biaya, peningkatan metrik bisnis utama, kompleksitas teknis, persyaratan sumber daya, dan waktu implementasi.
Setelah contoh penggunaan dipilih, bangun bukti teknis konsep yang mencakup persyaratan prapemrosesan data, kriteria pemilihan model, titik integrasi dengan sistem yang ada, serta metrik kinerja dan kriteria evaluasi.
Keterlibatan awal dari pemangku kepentingan utama sangat penting untuk menyelaraskan inisiatif AI gen Anda dengan kebutuhan organisasi dan memastikan dukungan yang luas. Sebagian besar tim harus mencakup setidaknya empat jenis anggota tim.
Evaluasi menyeluruh terhadap aset data Anda sangatlah penting untuk implementasi gen AI yang sukses.
Data memang merupakan dasar dari AI generatif, dan inventaris yang komprehensif sangatlah penting. Mulai dengan mengidentifikasi semua sumber data potensial di seluruh organisasi Anda, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Nilai setiap sumber untuk relevansinya dengan tujuan khusus gen AI Anda. Misalnya, jika Anda mengembangkan chatbot layanan pelanggan, Anda harus fokus pada log interaksi pelanggan, database informasi produk, dan Pertanyaan Umum
Alat seperti IBM watsonx.data dapat sangat berharga dalam memusatkan dan mempersiapkan data Anda untuk beban kerja gen AI. Misalnya, watsonx.data menawarkan satu titik masuk untuk mengakses semua data Anda di lingkungan cloud dan on premises. Akses terpadu ini menyederhanakan tugas manajemen dan integrasi data. Dengan pendekatan terpusat ini, watsonx.data menyederhanakan proses persiapan dan validasi data untuk model AI. Sebagai hasilnya, inisiatif gen AI Anda dibangun di atas dasar yang kuat dari data tepercaya dan terkelola.
Ini adalah saat insinyur data Anda menggunakan keahlian mereka untuk mengevaluasi kualitas data dan membangun proses persiapan data yang kuat. Ingat, kualitas data Anda secara langsung memengaruhi kinerja model gen AI Anda.
Memilih model AI yang tepat adalah keputusan penting yang menentukan kesuksesan proyek Anda.
Ilmuwan data memainkan peran penting dalam memilih model dasar yang tepat untuk contoh penggunaan khusus Anda. Mereka mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja, ukuran, dan spesialisasi model untuk menemukan yang paling sesuai. IBM watsonx.ai menawarkan pustaka model dasar yang menyederhanakan proses ini, menyediakan berbagai model terlatih yang dioptimalkan untuk berbagai tugas yang berbeda. Pustaka ini memungkinkan ilmuwan data untuk bereksperimen dengan cepat dengan berbagai model, mempercepat proses pemilihan, dan memastikan model yang dipilih selaras dengan kebutuhan proyek.
Model-model Granite ini telah dilatih dengan data perusahaan tepercaya dari sumber-sumber seperti internet, akademisi, kode, hukum, dan keuangan, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi bisnis. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan antara model-model terlatih, seperti IBM Granite yang tersedia di platform seperti watsonx.ai dan opsi kustom.
Libatkan pengembang AI Anda dari awal untuk merencanakan integrasi model yang dipilih ke dalam sistem dan alur kerja yang ada, untuk memastikan proses adopsi yang lancar.
Pelatihan dan validasi adalah langkah penting dalam menyempurnakan kinerja model AI Anda.
Gunakan platform seperti watsonx.ai untuk pelatihan model Anda yang efisien. Sepanjang proses, pantau kemajuan dengan cermat dan sesuaikan parameter untuk mengoptimalkan kinerja.
Pengujian yang ketat sangatlah penting. Toolkit tata kelola seperti watsonx.governance dapat membantu menilai perilaku model Anda dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman etika yang relevan.
Menerapkan model AI Anda menandai transisi dari pengembangan ke aplikasi dunia nyata.
Pengembang memimpin proses integrasi model ke dalam aplikasi bisnis yang ada. Mereka fokus pada pembuatan API atau antarmuka yang memungkinkan komunikasi lancar antara model dasar dan aplikasi. Pengembang juga menangani aspek-aspek seperti prapemrosesan data, pemformatan output, dan skalabilitas; memastikan respons model selaras dengan logika bisnis dan persyaratan pengalaman pengguna.
Sangat penting untuk membuat mekanisme masukan yang jelas dengan pengguna dan tim teknis Anda. Komunikasi berkelanjutan ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan insight, dan mendorong peningkatan berkelanjutan dari solusi gen AI Anda.
Saat proyek gen AI Anda matang, inilah saatnya untuk memperluas dampak dan kemampuannya.
Saat proyek gen AI Anda membuktikan nilainya, cari peluang untuk menerapkannya di seluruh organisasi Anda.
Ini mungkin melibatkan adaptasi model untuk contoh penggunaan serupa atau menjelajahi lebih lanjut fitur-fitur di platform seperti watsonx.ai untuk mengatasi tantangan yang kompleks.
Saat Anda meningkatkan skala, sangat penting untuk mempertahankan praktik tata kelola yang kuat. Alat seperti watsonx.governance dapat membantu memastikan bahwa kemampuan gen AI Anda yang berkembang tetap etis, patuh, dan selaras dengan tujuan bisnis.
Mengadopsi AI generatif lebih dari sekadar menerapkan teknologi baru, ini adalah perjalanan transformatif yang dapat mengubah lingkungan bisnis Anda. Panduan ini membentuk dasar untuk menggunakan gen AI guna mendorong inovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Saat Anda mengambil langkah selanjutnya, ingatlah untuk:
Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, Anda akan berada di posisi yang baik untuk meraih potensi penuh AI generatif dalam bisnis Anda.
Pelajari bagaimana platform IBM watsonx dapat mempercepat pencapaian tujuan gen AI Anda. Dari persiapan data dengan watsonx.data hingga pengembangan model dengan watsonx.ai dan praktik AI yang bertanggung jawab dengan watsonx.governance, kami memiliki semua alat untuk mendukung perjalanan Anda di setiap langkah.