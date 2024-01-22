Qu’est-ce que la gestion du cloud hybride ?

Un modèle cloud hybride pour les entreprises est intégré au multicloud, qui fait référence aux services de cloud computing provenant de plusieurs fournisseurs de cloud. Une approche multicloud permet aux organisations de choisir les services de plusieurs fournisseurs cloud, empêchant ainsi la dépendance à un seul fournisseur. Avec un multicloud hybride, les entreprises évitent l’enfermement propriétaire, optimisant ainsi la flexibilité et la maîtrise des coûts.

Un environnement multicloud hybride est essentiel pour la prise en charge des microservices (ou architecture de microservices), une approche du développement logiciel cloud natif dans laquelle les logiciels sont constitués de petits services indépendants qui communiquent grâce à l’interface de programmation des applications (API). Contrairement à l’approche monolithique classique, les microservices permettent aux équipes DevOps et aux autres équipes de développement de traiter les services individuels comme des entités séparées, ce qui simplifie le développement, les tests et le déploiement dans le cloud.

Les microservices sont déployés dans des conteneurs, c’est à dire des packages légers de logiciels comprenant uniquement le code d’application et les dépendances virtualisées du système d’exploitation nécessaires pour l’exécution. Ensuite, une plateforme d’orchestration des conteneurs, en général Docker Swarm ou Kubernetes automatise ce déploiement dans les environnements cloud.

Une approche de gestion de type multicloud hybride est devenue le modèle d’infrastructure informatique standard pour les entreprises, avec plus de 97 % qui ont des activités sur plus d’un cloud et la plupart des organisations qui ont dix clouds ou plus (PDF).