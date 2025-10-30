Qu’est-ce qu’un service d’annuaire ?

Ensemble, les services d’annuaire et IAM permettent aux entreprises de contrôler les comptes utilisateurs, l’authentification, le contrôle d’accès, les permissions et d’autres aspects cruciaux de la sécurité réseau.

Avec l’essor d’Internet, du cloud computing et du télétravail, les services d’annuaire sont devenus essentiels à la manière dont les entreprises tirent parti des architectures informatiques distribuées pour améliorer leur cœur de métier. Les services d’annuaire agissent comme un annuaire téléphonique pour les ressources du réseau, en stockant des informations sur les utilisateurs, les appareils et d’autres ressources afin qu’ils puissent se connecter rapidement et en toute sécurité.

Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles qui organisent les informations en lignes et en colonnes, les services d’annuaire sont conçus de manière hiérarchique. La structure hiérarchique des services d’annuaire permet à des millions d’utilisateurs et d’appareils d’échanger des informations sur un réseau en utilisant des espaces de noms, une méthode de classification des ressources du réseau qui les rend facilement identifiables.