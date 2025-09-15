Avant de comparer Apache Cassandra et MongoDB, il convient d’apporter quelques précisions au sujet des bases de données NoSQL.

Les bases de données NoSQL sont des bases de données distribuées. Cela signifie que les informations qu’elles contiennent font l’objet d’une réplication vers divers nœuds (serveurs qui stockent les données). Cette architecture distribuée assure une disponibilité et une durabilité élevées : si un ou plusieurs nœuds sont mis hors ligne, le reste de la base de données continue de fonctionner.

Mais surtout, les bases de données NoSQL sont conçues pour stocker et interroger des données en dehors des structures traditionnelles des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Au lieu d’adopter la structure tabulaire stricte inhérente aux bases de données relationnelles traditionnelles, les bases de données non relationnelles sont conçues sans suivre un schéma rigide. Cela permet une évolutivité rapide pour gérer les jeux de données volumineux, qu’ils soient structurés, semi-structurés ou non structurés.

(Il est important de noter que l’évolutivité prisée dans les bases de données NoSQL, comme Cassandra et MongoDB, est horizontale (ou « scale-out »). Dans le cas de l’évolutivité horizontale, les workloads peuvent être réparties entre les serveurs, tandis que l’évolutivité verticale, ou « scale-up », associée aux bases de données SQL, exige un ajout de mémoire au matériel existant).

En raison de leur performance, de leur évolutivité et de leur flexibilité, les bases de données NoSQL se sont imposées comme incontournables pour prendre en charge les applications de big data et les workloads en temps réel. Outre Apache Cassandra et MongoDB, parmi les bases de données NoSQL les plus utilisées, citons DynamoDB (fournie par AWS), Redis et CouchDB.