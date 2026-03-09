Qu’est-ce que la virtualisation des applications ?

La virtualisation des applications touche notre vie informatique au quotidien. Diffuser un film sur Netflix, accéder à des logiciels de l’entreprise à distance ou jouer à des jeux vidéo dans le cloud reposent tous sur des applications virtualisées.

Avec le déploiement et la gestion traditionnels des logiciels, les applications sont installées directement sur les appareils individuels, ce qui n’est pas évolutif. La virtualisation des applications résout ce problème en permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder à un logiciel installé sur un serveur central, depuis n’importe où, sans restriction de localisation ou de type d’appareil (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes, appareils mobiles).

En entreprise, cette technologie de virtualisation d’application rationalise la gestion informatique, améliore la sécurité et permet le télétravail. À mesure que les applications pilotées par le cloud sont devenues centrales dans le fonctionnement des entreprises, la gestion centralisée des applications réduit le workload informatique et accélère le déploiement des logiciels à travers les personnels distribués.

Selon Grand View Research, le marché mondial de la virtualisation de l’application était évalué à 3,43 milliards de dollars américains en 2023. Il devrait atteindre 8,40 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 %.¹ L’adoption du cloud computing et le passage au télétravail sont les principaux moteurs de cette croissance.