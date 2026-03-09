Qu’est-ce que la virtualisation des applications ?

La virtualisation des applications est une approche logicielle qui sépare les applications du système d’exploitation (OS) d’un appareil, ce qui permet aux utilisateurs de les exécuter sans avoir à installer quoi que ce soit sur leur appareil.
La virtualisation des applications touche notre vie informatique au quotidien. Diffuser un film sur Netflix, accéder à des logiciels de l’entreprise à distance ou jouer à des jeux vidéo dans le cloud reposent tous sur des applications virtualisées.
Avec le déploiement et la gestion traditionnels des logiciels, les applications sont installées directement sur les appareils individuels, ce qui n’est pas évolutif. La virtualisation des applications résout ce problème en permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder à un logiciel installé sur un serveur central, depuis n’importe où, sans restriction de localisation ou de type d’appareil (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes, appareils mobiles).
En entreprise, cette technologie de virtualisation d’application rationalise la gestion informatique, améliore la sécurité et permet le télétravail. À mesure que les applications pilotées par le cloud sont devenues centrales dans le fonctionnement des entreprises, la gestion centralisée des applications réduit le workload informatique et accélère le déploiement des logiciels à travers les personnels distribués.
Selon Grand View Research, le marché mondial de la virtualisation de l’application était évalué à 3,43 milliards de dollars américains en 2023. Il devrait atteindre 8,40 milliards de dollars d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,3 %.¹ L’adoption du cloud computing et le passage au télétravail sont les principaux moteurs de cette croissance.
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Pour comprendre comment fonctionne la virtualisation des applications, il faut d’abord comprendre la virtualisation, la technologie de base qui la rend possible.
La virtualisation utilise un logiciel appelé hyperviseur (par exemple, Microsoft Hyper-V) pour créer une couche d’abstraction sur le matériel informatique. Cette approche permet aux applications et aux workloads de s’exécuter indépendamment sur des machines virtuelles (VM), telles que celles fournies par VMware.
Historiquement, les applications communiquent directement avec le système d’exploitation hôte (généralement Linux) sur le matériel informatique. La virtualisation des applications modifie cette relation. Une couche de virtualisation se situe entre l’application et le système d’exploitation. Elle intercepte les requêtes et fournit l’environnement d’exécution dont l’application a besoin, sans jamais toucher directement au système sous-jacent.
La préparation d’une application en vue d’une livraison virtuelle implique un processus appelé séquençage. Les équipes informatiques regroupent les applications et leurs fichiers, paramètres, dépendances et entrées de registre dans des images portables uniques. Ces images sont ensuite transmises depuis un serveur central à tout appareil autorisé. Et comme chaque application s’exécute dans son propre environnement virtuel isolé (ou bac à sable), elle reste confinée, incapable d’interférer avec d’autres applications ou avec le système d’exploitation sous-jacent.
Bien que la virtualisation des applications puisse sembler similaire à la conteneurisation, il s’agit de deux technologies différentes. Les conteneurs regroupent l’ensemble de l’environnement d’exécution, y compris les bibliothèques du système d’exploitation, tandis que la virtualisation des applications sépare l’application du système d’exploitation.
Les applications virtualisées peuvent s’exécuter entièrement sur un serveur distant, les utilisateurs accédant uniquement à l’interface à partir de leur appareil. Elles peuvent également être exécutées localement sur un appareil client avec des ressources stockées (ou mises en cache) localement, selon l’approche de déploiement.
La virtualisation des applications peut être mise en œuvre de plusieurs manières :
Contrairement à la virtualisation des serveurs, qui crée plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique, cette approche exécute entièrement l’application sur un serveur dans un centre de données. Elle envoie ensuite uniquement l’interface utilisateur à l’appareil client. Les utilisateurs interagissent avec l’application comme si elle était installée localement, alors que tout le traitement se fait sur le serveur.
Il s’agit de l’approche la plus courante dans les entreprises, qui confère aux équipes d’administration informatique une autorité centralisée sur le déploiement et les mises à jour des logiciels. Il prend également en charge les environnements de bureau des clients légers et des utilisateurs distants, ce qui réduit les coûts matériels globaux. Dans le secteur de la santé, par exemple, le personnel clinique peut accéder au logiciel des dossiers des patients depuis n’importe quel appareil du réseau sans rien installer localement.
Avec la diffusion en continu d’applications, l’application réside sur un serveur qui envoie à la demande de petits composants logiciels à l’appareil de l’utilisateur final par le biais d’un logiciel de virtualisation des applications. Elle ne récupère que ce qui est nécessaire, quand c’est nécessaire.
Ici, l’application entière s’exécute sur le point de terminaison, mais dans un environnement d’exécution plutôt que directement sur le matériel natif.
Cela fonctionne bien dans les situations où les utilisateurs ont besoin d’un accès hors ligne ou opèrent dans des zones où les connexions réseau ne sont pas fiables. Par exemple, un télétravailleur qui accède à une application de l’entreprise depuis un endroit où le réseau internet est peu fiable peut s’appuyer sur cette méthode.
Toutes les virtualisations d’applications ne fonctionnent pas de la même façon. La virtualisation complète englobe l’ensemble de l’environnement d’application, offrant ainsi le plus haut degré d’isolation et de compatibilité. Les entreprises des secteurs très réglementés, tels que les services financiers et les soins de santé, utilisent souvent cette stratégie pour répondre à des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité.
La virtualisation partielle isole uniquement des composants spécifiques, partageant certaines ressources avec le système hôte. Cette approche plus légère fonctionne bien lorsque l’isolation totale n’est pas requise et que l’efficacité des ressources est la priorité, comme dans les environnements d’entreprise à l’échelle gérant des centaines d’applications au sein d’équipes distribuées.
L’intelligence artificielle (IA) et les workloads impliquant un gros volume de graphismes ont fait de la virtualisation des GPU un aspect important de la livraison d’applications et de l’infrastructure d’IA.
Plutôt que d’équiper chaque appareil avec du matériel graphique dédié, les entreprises peuvent partager des ressources GPU virtualisées entre plusieurs utilisateurs et applications à partir d’un serveur central. Cette approche permet d’exécuter des workloads gourmandes en ressources de calcul, y compris l’inférence par l’IA et la visualisation des données, sur des appareils edge qui, autrement, n’auraient pas le matériel nécessaire pour les prendre en charge.
Pour les entreprises qui gèrent des workloads basées sur l’IA à l’échelle, la centralisation du traitement favorise également le stockage IA et big data en réduisant les flux de données entre les appareils.
La virtualisation des applications aide les entreprises à créer de la valeur grâce aux avantages suivants :
La virtualisation des applications et la virtualisation des ordinateurs de bureau sont des types de virtualisation apparentés, mais elles fonctionnent différemment.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) est le type d’approche de virtualisation de bureau le plus courant, offrant à chaque utilisateur une machine virtuelle dédiée avec son propre système d’exploitation. La virtualisation des applications contourne complètement cette couche, réduisant ainsi les besoins en ressources d’infrastructure.
Il convient de noter que ces deux technologies ne sont pas incompatibles. De nombreuses entreprises utilisent la virtualisation des applications dans le cadre d’une stratégie plus large de virtualisation des postes de travail. Par exemple, une entreprise de distribution pourrait utiliser la virtualisation de bureau pour offrir aux agents de centre d’appels un bureau virtuel complet. Il peut ensuite utiliser la virtualisation des applications pour fournir une application de facturation unique au personnel de terrain sur leurs propres appareils.
La virtualisation des applications prend en charge de nombreux cas d’utilisation spécifiques à l’entreprise et à la technologie, notamment les exemples suivants :
Le travail hybride et le télétravail ont changé la façon dont les employés interagissent avec les applications. La virtualisation des applications permet aux utilisateurs d’accéder aux applications à partir d’ordinateurs portables, de tablettes ou d’appareils mobiles dans le cadre d’initiatives BYOD (Bring Your Own Device), quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Cette approche ne nécessite pas la gestion de chaque appareil individuel par le service informatique.
La virtualisation des applications permet aux utilisateurs d’accéder aux applications à partir d’ordinateurs portables, de tablettes ou d’appareils mobiles dans le cadre d’initiatives BYOD (Bring Your Own Device), quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Il applique cette méthode sans que le service informatique gère chaque appareil individuellement.
De nombreuses entreprises dépendent d’applications patrimoniales existantes en plus des applications cloud natif. Plutôt que de procéder à des réécritures coûteuses, la virtualisation des applications préserve les anciens logiciels en les exécutant dans un environnement isolé à côté des applications plus récentes. Cette approche soutient les initiatives de modernisation des applications.
DevOps et d’autres équipes peuvent lancer des environnements applicatifs virtualisés qui couvrent différents systèmes d’exploitation et configurations sans avoir besoin de matériel sous-jacent. Cette approche accélère les cycles de test, réduit les problèmes liés à l’environnement tout au long du cycle de développement et aide les équipes à livrer des applications plus rapidement pour une meilleure expérience utilisateur.
La plupart des applications SaaS reposent sur la virtualisation pour héberger et livrer des logiciels via Internet à n’importe quel appareil. Aujourd’hui, les entreprises utilisent la virtualisation des applications et les outils SaaS pour étendre l’accès aux applications qui ne sont pas encore dans le cloud. Cette approche facilite l’adoption de modèles de livraison cloud supportés par des fournisseurs tels qu’Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure et Google Cloud.
Les entreprises adoptent la virtualisation d’applications au moyen de diverses plateformes logicielles et d’outils logiciels. Ils choisissent généralement une solution en fonction de l’infrastructure existante, des exigences de sécurité et des besoins d’évolutivité de leur déploiement.
Parmi les solutions courantes, citons Citrix Virtual Apps and Desktops, qui permet la diffusion centralisée d’applications sur tous les appareils, et Microsoft App-V, un outil de conditionnement et de diffusion basé sur Windows. Des plateformes plus larges, telles qu’IBM Fusion et VMware, prennent en charge la virtualisation des applications dans le cadre de stratégies plus larges de cloud hybride et de modernisation des applications.
Ce document fournit des conseils complets sur la conception de solutions visant à faire fonctionner des machines virtuelles à l’aide d’OpenShift Virtualisation sur site.
Découvrez comment simplifier votre migration de VMware vers OpenShift grâce aux solutions IBM Fusion HCI. Rejoignez notre webinaire animé par des experts pour découvrir comment IBM Fusion permet une transition fluide et rentable vers la virtualisation OpenShift, réduisant la complexité et accélérant votre transition vers le cloud hybride.
IBM Fusion et Red Hat OpenShift facilitent l’exécution de machines virtuelles et de conteneurs sur une plateforme hyperconvergée cloud native commune
Découvrez comment l’IA et l’analytique redéfinissent les exigences en matière d’architecture des données. Ce guide explique pourquoi les charges de travail modernes nécessitent des stratégies de stockage plus intelligentes et comment préparer votre environnement pour une virtualisation pilotée par l’IA à l’échelle.
Bénéficiez d’une visibilité parfaite sur la manière dont les serveurs virtuels IBM Power Systems Virtual Server gèrent le réseau, les sauvegardes et les migrations. Ce guide simplifie les concepts clés de la virtualisation en utilisant des exemples concrets, ce qui est idéal pour toute personne souhaitant acquérir les compétences de base.
Ce livre blanc vous présente les pièges les plus courants, les risques invisibles et des stratégies éprouvées pour assurer une transition en douceur, sûre et rentable.
Au-delà de l’effet de mode, les entreprises peuvent obtenir des résultats concrets grâce à l’IA générative. Ce eBook présente les stratégies, les défis et les témoignages de clients qui montrent comment l’IA peut avoir un impact durable.
Téléchargez cette étude de Gartner pour découvrir les opportunités et les risques potentiels de l’IA agentique pour les responsables informatiques et savoir comment se préparer à cette prochaine vague d’innovations en matière d’IA.
Bénéficiez d’opérations plus rapides et plus résilientes en unifiant le stockage, la protection et l’orchestration pour les workloads d’IA, de VM et de conteneur.
Optimisez et faites évoluer les charges de travail dans les environnements virtuels et physiques grâce à une virtualisation efficace et flexible.
Une expertise technique complète pour vos serveurs et stockage IBM Systems.